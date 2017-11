– Det er ikke noe hyggelig å møte kunder i retten, enten de står her selv eller er representert ved Forbrukerrådet. Så er det viktig å huske at det er bare åtte av disse 180.000 som har klaget på dette fondet, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til NRK.

Fra en benk langs veggen i rettssal 383 i Oslo tingrett har han fulgt første dag av det gigantiske gruppesøksmålet Forbrukerrådet har anlagt mot DNB. På vegne av 180.000 fondskunder krever Forbrukerrådet tilbakebetaling av 690 millioner kroner som rådet mener kundene har betalt for mye i gebyrer.

DNB avviser anklagene og mener fondet har vært forvaltet slik kundene ble forespeilet.

– Men allerede i 2015 fikk dere krass kritikk fra Finanstilsynet for å ha tatt dere betalt for en tjeneste dere ikke leverte. Har ikke da Forbrukerrådet et poeng?

– Det skal jo retten ta stilling til. Vi mener at fondet har tatt tilstrekkelig med risiko til å gi meravkastning til kundene, og det har også resultatene i fondet vist, sier Westerveld.

Det er ikke første gang DNB må møte i retten beskyldt for å ha lurt egne sparekunder. Den såkalte Røeggen-saken i 2013, som banken tapte, medførte at banken måtte betale tilbake flere hundre millioner kroner.

– Hva gjør saker som dette med omdømmet til banken?

– Vi må jo ta dette inn over oss og vi lærer av saker som dette. Så er det viktig å huske at kundene i dette fondet ikke har tapt penger. De sitter igjen med 44 prosent avkastning i den perioden vi er saksøkt for, så dette handler om forvaltningen og hvordan den er innrettet.

Føler seg lurt

FØLER SEG LURT: Tom Loe ser gjerne at saken går helt til Høyesterett og at Forbrukerrådet vinner der. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Tom Loe er blant DNBs tidligere fondskunder som støtter Forbrukerrådets søksmål fullt ut. Han investerte en del av sparepengene i et DNB-fond på midten av 90-tallet. Det skulle være såkalt aktivt forvaltet (se faktaboks). I 2015 solgte han seg ut.

– Etter hvert begynte jeg å reagere på hvor dårlig avkastningen var og hvor dyrt det var å ha pengene i dette fondet. Så da henvendte jeg meg til DNB.

– Og hvordan reagerte banken?

– De reagerte arrogant og skjønte ikke problemstillingen. Resultatet av det møtet ble at jeg sa opp alt som hadde med DNB å gjøre.

– Hvorfor mente du at du betalte for mye?

– Fordi fondet ikke var aktivt forvaltet i det hele tatt. Hva de forvalterne har gjort vet jeg ikke, men uansett er resultatet altfor dårlig.

At de tre aktuelle DNB-fondene til en viss grad har vært aktivt forvaltet er det for øvrig ingen av partene i rettssal 383 som bestrider. Striden handler om fondene var nok aktivt forvaltet til å forsvare de årlige gebyrene på rundt 1,8 prosent av innskutt kapital.

Vil anke hvis hun taper

TROR PÅ SEIER: Forbrukerrådets Randi Flesland mener internasjonalt anerkjente målemetoder viser at DNBs fond ikke ble forvaltet slik kundene ble lovet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er Forbrukerrådet som står i spissen for søksmålet på vegne av de 180.000 fondskundene. Direktør Randi Flesland mener saken er prinsipielt viktig.

– Saken handler ikke om avkastning, men om at DNB har tatt seg betalt for en tjeneste de ikke har levert.

– Men fondet har jo til en viss grad vært aktivt forvaltet?

– Til en viss grad, ja, men ikke nok.

– Men selv ekspertene strides om hva som skal til for at et fond skal kunne kalles aktivt forvaltet. Ber du ikke nå domstolene om å trekke en grense finansteorietikerne burde bli enige om først?

– Vi bruker velkjente måltall som brukes i Norge og internasjonalt. Her strides ingen.

Men DNB har altså tenkt til, ved hjelp av blant annet ekspertvitner, å så tvil om bruken av måltallene Forbrukerrådet benytter seg av.

– Hvis du ikke vinner fram her: Anker dere?

– Det gjør vi.