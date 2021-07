Landets største bank, DNB, legger tirsdag frem regnskapet for årets andre kvartal. Alle pilene peker riktig vei, ifølge konsernsjef Kjerstin Braathen.

DNB rapporterer om et overskudd før skatt på 8,3 milliarder kroner. Det er langt høyere enn samme periode i fjor, da var det 6,3 milliarder kroner. På forhånd ventet analytikerne et resultat på 7,2 milliarder kroner, ifølge nyhetsbyrået TDN Direkt.

Utlånstapene til banken ble til gevinst. Banken melder om en tilbakeføring av 833 millioner kroner i tapsavsetninger. Det er langt bedre enn ved samme periode i fjor. Da var utlånstapene på hele 2,1 milliarder kroner, og usikkerheten ble beskrevet som langt høyere i norsk økonomi.

Konsernsjef Kjerstin Braathen ble toppsjef for DNB høsten 2019, og har hatt korona som hverdag nesten hele perioden.

– Selv om vi ikke har lagt pandemien helt bak oss ennå, er optimismen definitivt tilbake i næringslivet og norske husholdninger. Vi merker vekst i alle deler av banken, og jeg kan ikke huske et kvartal med tilsvarende høy kundeaktivitet langs hele bredden av vårt tjenestespekter, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i en børsmelding.

DNB klarte ikke å løfte omsetningen. De tre siste månedene har DNB tjent 13,6 milliarder kroner, sammenlignet med 14.1 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Nordmenn strømmer til klimafond

DNB melder at det allerede høye nivået på nordmenns sparing og investeringer har holdt seg godt, til tross for at forbruket har økt i takt med gjenåpningen av samfunnet.

DNB skriver at de i løpet av fjoråret så et tydelig stemningsskifte der mange nordmenn søkte mot bærekraftige produkter og investeringer. I mai lanserte DNB et grønt indeksfond i tråd med Parisavtalen. Etter kun noen få uker hadde kundene satt inn 1 milliard kroner.

– Den svært sterke mottakelsen av DNB Klima Indeks gir ekstra motivasjon i videreutviklingen av tilbudet av bærekraftige og grønne produkter også innen andre områder av personkunde- og bedriftsmarkedet, og kundene våre vil merke at bærekraftig omstilling er et tema som vil ta større plass i dialogen med oss framover, sier Kjerstin Braathen.

DNB er Norges største finanskonsern og er delvis statlig eid. Nærings- og fiskeridepartementet er største aksjonær med en eierandel på 34 prosent.