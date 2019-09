DNB advarer: – Nye regler vil hindre 20.000 unge å komme ut i boligmarkedet

Finanstilsynet anbefaler Finansdepartementet å skjerpe boliglånsforskriften ytterligere.

Tilsynet ber om å senke grensen for maksimal gjeldsgrad fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.

Finanstilsynet foreslår også at bankenes såkalte fleksibilitetskvote reduseres fra 10 til 5 prosent. Denne forskriften åpner for at bankene kan gi en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften.

Innstrammingene foreslås iverksatt fra 1. januar 2020.

Finanstilsynets forslag ble sendt ut på høring tirsdag 10. september. Høringsfristen er 22. oktober.

Kilde: NTB