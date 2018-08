DN: Støre brøt reglene og tok med tjenestetelefon til Russland

Det var under en reise til Russland i 2011 at Støre tok med seg jobbtelefonen. Det opplyser Utenriksdepartementet til Dagens Næringsliv.

Under Arendalsuka gikk Ap-lederen kraftig ut mot regjeringen, og sa at Sandbergs ferietur med tjenestetelefon til Iran tydet på en ukultur i regjeringen.

– Saken reiser et mye større spørsmål, om hvordan kulturen for sikkerhet og beredskap er i regjeringen. Stortinget skal behandle terrorberedskap senere denne måneden. Der har Riksrevisjonen felt en veldig hard kritikk over regjeringen, sa Støre til NRK.

Russland regnes, som Iran, som et høyrisikoland for cyberangrep og spionasje.

– Karma kommer

NRK har vært i SMS-kontakt med Per Sandberg om saken. «Det var en (...) hvem er neste??» skriver han om at Støre tok med seg sin mobil. På spørsmål om hvordan Sandberg mener Støre har opptrådt i saken, svarer den tidligere fiskeriministeren kort:

– Farlig å si det, men: «karma kommer».

Uttalelsen spiller trolig på en SMS Sandberg sendte etter at Fiskeribladet først omtalte Iran-turen. «Karma vil bite dere bak, vær trygg» skrev han til avisen ifølge Medier24.

Sandberg ønsket ikke å gi ytterligere kommentarer på telefon da NRK ringte ham opp.

Brøt reglene

Utenriksdepartementet utarbeidet regler for håndtering av tjenestetelefoner i 2010, altså året før Støre tok med seg mobilen.

– Retningslinjene sier blant annet at tjenestetelefoner normalt ikke skal medbringes på tjenestereise til land med forhøyet etterretningstrussel, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen til DN.

Støre sier selv at man så annerledes på etterretningstrusselen i 2011.

– Det var en helt annen type oppmerksomhet om bruk av mobiltelefon på den tiden enn i dag. Etter at retningslinjene kom i 2010, var det heller ingen rutiner om å samle inn mobiltelefoner, men vekt på å vise forsiktighet. Men jeg burde selvfølgelig fulgt retningslinjene, sier han til DN.

Flere tok med mobil

Samtidig kommer justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) med nye detaljer om mobilbruken til Solberg-regjeringen i et brev til Stortinget:

RUSSLAND: En SMS og en telefonsamtale gikk fra Ketil Solvik-Olsens mobil og via russisk mobilnett da han besøkte grensen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix