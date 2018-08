DN: Ikea legger ned tre steder i Norge

Det er ikke mer enn et par år siden Ikea opprettet servicepunkter i Tromsø, Ålesund og på Skøyen i Oslo.

Nå har de besluttet å legge dem ned, som en del av planen om å kutte ti prosent av kostnadene.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Les også: Fann hemmeleg brev etter Ikeagründeren sin død

50 ansatte berøres

Ifølge avisen berøres 50 ansatte av nedleggelsen. De ansatte får tilbud om jobb andre steder i Ikea-systemet.

– Vi er forsiktige med å la slike beslutninger gå ut over ansatte, men dette var siste utvei, sier Ikeas norgessjef Clare Rodgers til avisen.

På servicesentrene har kunder fått hjelp til å planlegge og bestille varer, og til å hente varer de har bestilt på nett.

Ny strategi

Den nye strategien til bedriften går ut på at de skal innarbeide det samme sortimentet på nett og i butikk.

Clare sier til Dagens Næringsliv at de jobber for at det skal være en sammenheng med måten Ikea fremstår i ulike kanaler.

– Hvis vi legger ut noe på Instagram, så må produktet være tilgjengelig i butikken og stemme med det folk får med hjem.

I flere år har det vært planlagt nye varehus i Ålesund, Vestfold, Tromsø og Vestby. Nå varsler Ikea Norge at de er nødt til å ta stilling til planene på nytt.

– Vi håper på en god prosess frem til beslutningen blir tatt i desember.