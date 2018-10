DN: Hydro stenger produksjonen i Brasil

Hydro må klargjøre sitt raffineri Alunorte i Brasil for full nedstengning. Årsaken er at restdeponiet snart er fullt., ifølge Dagens Næringsliv.

Meldingen førte til at Hydro-aksjen falt med over åtte prosent på Oslo Børs onsdag formiddag.

Aluminiumsanlegget har produsert på halv maskin siden mars etter at brasilianske myndigheter påla konsernet å halvere produksjonen.

Hydro opplyser i en pressemelding onsdag morgen at påleggene hindrer Alunorte å bruke det nyeste deponiet for bauksittrester, som var under oppstart i februar, samt et nytt og moderne pressfilter.

Raffineriet har derfor måttet benytte en eldre og mindre effektiv teknologi. Det har ført til at det gamle deponiet nærmer seg slutten på levetiden raskere enn forventet.

Dette får også umiddelbar effekt på bauksittgruva Paragominas, som også stanser all produksjon. Både Alunorte og Paragominas har startet nedstengningsprosessen.

– Våre ansatte har jobbet hardt de siste sju månedene for å opprettholde trygg drift og bevare arbeidsplasser. Dette er en trist dag fordi vi har verdens mest avanserte teknologi tilgjengelig for å fortsette sikker drift, men som vi er forhindret fra å bruke. Det vil påvirke arbeidsplasser, lokalsamfunn, leverandører og kunder, sier John Thuestad, konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina.