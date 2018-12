DN: Abid Raja sykmeldt etter kjeft fra Trine Skei Grande

Ifølge avisen kom kulturministeren og partilederen med følgende budskap per telefon til Henrik Asheim (H):

– Hør på meg nå. Abid driver og undergraver hele budsjettprosessen og partiet.

Dette skal ha blitt sagt mens mobiltelefonen sto på høyttaler, og Asheim og Raja satt sammen med Helge André Njåstad for å forberede forhandlingene med KrF om statsbudsjettet.

Støtte til Human Rights Service

Bakgrunnen for uttalelsen skal ha vært spørsmålet om støtte til Human Rights Service (HRS). Før møtet i budsjettforhandlingene 10. november hadde Frp-leder Siv Jensen sagt at regjeringspartiene var enig om å reversere kuttet i støtten til HRS, mens Raja hadde avvist dette i Dagbladet at ikke stemte.

Ifølge DN ringte Asheim til Grande for å få avklart Venstres syn fra forhandlingsrommet.

– Jeg vil hverken kommentere interne samtaler om budsjett eller andre saker, sier Asheim til avisen.

Abid Raja har tidligere bekreftet overfor NRK at han er sykmeldt. Like etter hendelsen på Stortinget møtte han som vitne i straffesaken mot Mohyeldeen Mohammad, og Raja har sagt at sykmeldingen ikke skyldtes rettssaken.

Dette bildet er tatt i statsrådssalen på Stortinget 10. november. I samme rom skal Grande ha skjelt ut Raja på høyttaler via Henrik Asheims mobil. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Gikk en kule varmt

DN skriver at Raja ikke hadde kontakt med Grande gjennom helgen, før han 12. november tok kontakt med nestleder og stortingskollega Terje Breivik om saken. To dager senere skal de to ha møtt Grande, sammen med statssekretær Audun Rødningsby, til et oppvaskmøte.

Kilder i regjeringspartiene bekrefter overfor DN at Statsministerens kontor, der Rødningsby jobber, er involvert i saken.

Trine Skei Grande vil ikke bekrefte DNs opplysninger, men sier hun har beklaget at hun i en sak sa noe hun ikke burde ha sagt.

– Jeg synes det er svært trist at Abid er sykmeldt. Han har gjort en fantastisk god jobb under forhandlingene om statsbudsjettet, og resultatet av den jobben er vi alle stolte av. Det er riktig at det har vært diskusjon om en sak i budsjettet og at det i forbindelse med denne saken gikk en kule varmt og falt ord som ikke burde falt. Det har jeg bedt om unnskyldning for, sier Trine Skei Grande til DN.

Statssekretær Jan Christian Kolstø (V) sier Grande ikke ønsker å kommentere saken overfor NRK.