DN: – Burde vist større åpenhet, sier Støre

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

– Jeg burde ha vist større aktiv åpenhet rundt min økonomi i fjor. Alle tall var tilgjengelige, men jeg burde samlet dem og lagt dem frem selv. Det ønsker jeg å gjøre i år og i årene som kommer, sier Jonas Gahr Støre til DN onsdag.

Årlig oversikt over eiendeler

Støre viser til valgkampen i 2017, da det var bråk rundt hans privatøkonomi. I etterkant av valget mente en av ti Ap-medlemmer at bråket rundt Støre ble negativ faktor. Partiet opplevde sitt dårligste valg på 16 år.

Fremover vil Ap-lederen sette opp en bred oversikt over sine personlige og familieselskapet Femstøs verdier og eiendeler. Formuen er på 72 millioner kroner, ifølge DN.

I september valgte Støre å selge sin eiendeler i fondet Egerton, som ikke hadde lignende etiske retningslinjer som Oljefondet. Det bidro til å styrke egenkapitalen til Femstø, fra 33 milllioner i 2016, til 89 millioner kroner i 2017.

På spørsmål om egen økonomi, har Støre hele tiden vist til Stortingets register for økonomiske interesser og årlige regnskap til Regnskapsregisteret.

– Jeg erfarte av fjoråret at selv om jeg viste normal åpenhet rundt min økonomi, og fulgte de gjeldende retningslinjene, så ble det en uklarhet som var helt unødvendig, sier Støre til DN.

Formue ikke et problem

– Er det en utfordring å sitte med stor formue når du er partileder for Arbeiderpartiet?

– En formue kan ikke fremstilles som et problem, det gir muligheter og også et stort ansvar. Så fører det også til at det stilles mange spørsmål fra mediene og det blir oppmerksomhet rundt det. Og de spørsmålene ønsker jeg selvsagt å besvare. Mitt politiske syn påvirkes ikke av formuen. Mitt prinsipielle syn er at skattesystemet bør bidra til at de med mest bidrar mer til spleiselaget, sier Støre til DN.