I dag beklaget Dagens Næringsliv en leder fra 25. november 2011. Eller rettere sagt en setning fra denne lederen.

Lederartikkelen handlet om Frps anklager mot Arbeiderpartiet for å «spille offer» etter terroren. Lenger ned i lederen sto det:

«Men så lenge ofrene ytrer seg i de offentlige rom, har de også et ansvar.» Det er denne setningen DN i dag beklager.

Utøya-overlevende Elin L'Estrange sier hun setter pris på dette selv om det tok ti år.

– Jeg begynte å gråte da jeg leste det. Det var veldig sterkt, og jeg følte jeg egentlig ble hørt, sier L'Estrange til NRK.

– Har fortsatt kommet for kort

Elin L'Estrange er en av flere som har tatt opp setningen fra DNs leder. Lederartikkelen er også omtalt i boka «Utøyakortet» av Snorre Valen.

Både L'Estrange og Valen mener AUF og de overlevende etter 22. juli fikk beskjed om moderere seg i debatten om Breiviks tankegods.

De mener ytterliggående personer ble invitert inn i varmen samtidig som AUF-ere ikke skulle få snakke om det politiske ved terroren.

– Den gjør ikke noe med de siste ti årene, og fortsatt har vi kommet for kort i disse debattene, men det viser en vilje til å lære av sine feil, sier L'Estrange om DN-lederen i dag.

– Ser ikke bra ut

Dagens Næringsliv erkjenner at det de skrev kan ha gjort situasjonen vanskeligere for de overlevende fra Utøya.

Den kritiserte setningen kom etter at Eskil Pedersen hadde antydet forbindelsen mellom Frp og Breivik. DN mener det kom helt feil ut da de skrev at ofrene har et ansvar når de ytrer seg.

«Denne setningen ser ikke bra ut i ettertid. Vi forstår at den kan ha medvirket til å gjøre det vanskeligere for overlevende å ytre seg. Det var aldri vår intensjon, men når det ble resultatet, så vil vi i dag si at vi beklager at det ble slik», skriver Dagens Næringsliv i dag.

– Vi beklager at vi kan ha bidratt til å gjøre ytringsrommet mindre for dem som faktisk rent konkret ble angrepet, mens andre ikke opplevde den begrensningen eller krav til ansvarlighet. Det ser vi nå at ble feil, sier DNs politiske redaktør, Frithjof Jacobsen til NRK.

Jacobsen jobbet i VG da DN publiserte den omtalte lederen i 2011.

Når det gjelder hovedbudskapet i lederen, står det fast. DN mener fortsatt at det var en uhyrlig påstand fra Frps Per Sandberg at Arbeiderpartiet spilte offer i perioden etter 22. juli.

Samtidig mente DN at det var galt å knytte Frp og partiets politikk til terroren. «Det mener vi fortsatt,» skriver DN i dag.

Aftenposten vurderer sine saker

Elin L'Estrange, som er leder i Ullensaker Arbeiderparti, mener det er flere eksempler på at medier og andre premissleverandører må gå i seg selv.

Hun har blant annet vært kritisk til Aftenposten. Det kommer fram i hennes debattinnlegg i samme avis denne uken.

I Dagsnytt 18 sa Aftenpostens debattredaktør Erik Tornes at avisen ser på hva de har skrevet.

– Denne debatten er den vanskeligste vi har hatt de siste ti årene. Vi har fått noe kritikk de siste ti dager, og dette går vi gjennom. Vi diskuterer dette i Aftenposten, og vi har ikke landet noe ennå, sier Tornes.