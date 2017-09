Disse tre partiene slåss mot sperregrensa

Den ferske prognosen fra Valgdirektoratet viser at det blir kamp om de 19 ekstra utjevningsmandatene til Stortinget:

Venstre ligger på 4,0 prosent på prognosen

MDG har 3,3 prosent

KrF ligger på 4,1 prosent

Sperregrensa på 4 prosent er av stor betydning for valgresultatet og kan bli helt avgjørende for hvilken blokk som får flertall. Prognosen som ble klar klokka 21 viste at den blå blokken, med Erna Solberg i spissen, får 89 mandater mot de rødgrønnes 80. I den første prognosen ligger Venstre inne med 7 mandater.

Men ettersom tallene er en prognose, forandrer de seg ettersom flere stemmer blir talt opp. Venstre ligger nå og vipper mellom 3,9 og 4,0 på de siste tallene fra Valgdirektoratet.

– Dette er ulidelig spennende, og det er umulig å si hvordan dette kommer til å ende. For Venstre er det avgjørende at vi får over 4 prosent, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen.

Partioppslutning i hele landet Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 PROGNOSE 51,2 % opptalt PARTI ENDRING STEMMER R Rødt 2,6 + 1,5 1.5 prosentpoeng opp fra 2013 37 366 37366 stemmer SV Sosialistisk Venstreparti 5,9 + 1,9 1.9 prosentpoeng opp fra 2013 86 257 86257 stemmer AP Arbeiderpartiet 27,5 −3,3 3.3 prosentpoeng ned fra 2013 421 754 421754 stemmer SP Senterpartiet 10,2 + 4,7 4.7 prosentpoeng opp fra 2013 172 686 172686 stemmer MDG Miljøpartiet De Grønne 3,3 + 0,5 0.5 prosentpoeng opp fra 2013 50 036 50036 stemmer KRF Kristelig Folkeparti 4,3 −1,3 1.3 prosentpoeng ned fra 2013 69 808 69808 stemmer V Venstre 4,0 −1,2 1.2 prosentpoeng ned fra 2013 56 455 56455 stemmer H Høyre 25,6 −1,2 1.2 prosentpoeng ned fra 2013 375 604 375604 stemmer FRP Fremskrittspartiet 14,7 −1,6 1.6 prosentpoeng ned fra 2013 243 797 243797 stemmer ALLI Alliansen 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 1 885 1885 stemmer HELSE Helsepartiet 0,4 + 0,4 0.4 prosentpoeng opp fra 2013 5 647 5647 stemmer LIBS Liberalistene 0,2 + 0,2 0.2 prosentpoeng opp fra 2013 2 756 2756 stemmer SAMFS Samfunnspartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 56 56 stemmer NKP Norges Kommunistiske Parti 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 148 148 stemmer DEMN Demokratene i Norge 0,1 0,0 Ingen endring siden 2013 2 299 2299 stemmer KRISTNE De Kristne 0,2 −0,4 0.4 prosentpoeng ned fra 2013 5 402 5402 stemmer KYST Kystpartiet 0,1 0,0 Ingen endring siden 2013 1 460 1460 stemmer PIR Piratpartiet 0,1 −0,2 0.2 prosentpoeng ned fra 2013 1 599 1599 stemmer PP Pensjonistpartiet 0,4 0,0 Ingen endring siden 2013 8 458 8458 stemmer BLANKE Blanke 0,6 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 8 602 8602 stemmer FI Feministisk Initiativ 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 425 425 stemmer NML Nordmørslista 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 833 833 stemmer NP Norgespartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 82 82 stemmer VERDI Verdipartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 80 80 stemmer NORDT Nordting 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 23 23 stemmer

Disse tallene er en prognose, og vil endre seg utover kvelden. Les mer om hva NRKs tall betyr her

MDG: – Håpet å se 4-tallet

Valgkampen har vært usigelig spennende for småpartiene. Mens SV har gjort det dårlig på flere målinger, viser prognosen at partiet havner trygt over sperregrensa på 5,9 prosent.

Miljøpartiet de Grønne hadde håpet å klatre over sperregrensa på 4 prosent, slik de gjorde på NRKs aller siste meningsmåling før valget. Nå viser den ferske valgprognosen at partiet havner på 3,3 prosent.

– Jeg hadde håpet vi skulle se bedre tall enn dette. Men kvelden er ennå ung og vi kan kare oss oppover og få ett eller to mandater til, sier førstekandidat for MDG i Hordaland Arild Hermstad.

– Dere ser ikke 4-tallet?

– Jeg hadde jo håpet vi skulle se 4-tallet. Det hadde vært en fantastisk nyhet hvis vi hadde brutt sperregrensa, sier Hermstad.

I stortingsvalget 2013 fikk MDG 2,8 prosent oppslutning, og var et godt stykke unna sperregrensa på 4 prosent. Partiet fikk endte opp med ett mandat på Stortinget, representert ved Rasmus Hansson.

VALGVAKE I OSLO: Miljøpartiet de Grønne var spente før valgprognosen. Her fra valgvaken på Mesh i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mandatfordeling i hele landet Antall mandater med endring fra stortingsvalget i 2013 PROGNOSE 51,2 % opptalt PARTI ENDRING R Rødt + 1 1 opp fra 2013 SV Sosialistisk Venstreparti + 4 4 opp fra 2013 AP Arbeiderpartiet −6 6 ned fra 2013 SP Senterpartiet + 8 8 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne 0 Ingen endring siden 2013 KRF Kristelig Folkeparti −2 2 ned fra 2013 V Venstre −2 2 ned fra 2013 H Høyre −2 2 ned fra 2013 FRP Fremskrittspartiet −1 1 ned fra 2013

KrF vaker rett over 4 prosent

Også for Kristelig Folkeparti er det en spennende kveld. Den første prognosen fra Valgdirektoratet viser at partiet, som har vært støtteparti for den blåblå regjeringen de siste fire årene, får 4,1 prosent oppslutning.

Parlamentarisk leder Hans Olav Syversen er skuffet over de foreløpige tallene.

– Heldigvis er vi over sperregrensa, men det er en tilbakegang som er større enn det jeg hadde forventa.

– Det er små marginer?

– Ja, derfor må vi vente på endelige resultater. Når det går på desimalene løs, da holder det ikke med prognoser. Dette kan jo bety at vi er i vippeposisjon i Stortinget. Det vil bety mye for vår påvirkningsmulighet i norsk politikk de neste årene, sier Syversen til NRK.

Den magiske 4-prosentgrensa

Forskjellen på under og over 4 prosent er stor når de 169 stortingsmandatene skal fordeles: 150 av 169 mandatene velges ut fra hvor stor oppslutning partiet får i hvert enkelt fylke. Men for å kjempe om de 19 ekstra utjevningsmandatene, kreves det en oppslutning på over 4 prosent oppslutning på landsbasis.

Sperregrensa har stor betydning for de mindre partiene. Av de 10 stortingsrepresentantene til KrF i den forrige stortingsperioden var 5 av dem utjevningsmandater.

De 19 utjevningsmandatene fordeles ut fra hvor mange stemmer partiene får på landsbasis.

Normalt vil de minste partiene få de fleste av utjevningsmandatene, ifølge NTB, og et parti kan få utjevningsmandater fra flere fylker.

Hvilke fylker det gjelder, bestemmes ut fra hvor partiet har høyest antall stemmer som likevel ikke har gitt vanlige mandater.