Disse tallene kan forklare Ap-krisen

«Arbeid til alle er jobb nummer én!».

Budskapet står klart og tydelig på Arbeiderpartiets nettsted, og er gjentatt utallige ganger av Ap-politikerne de siste månedene. Fra partiledelsen på toppen og ned til lokale ildsjeler.

Budskapet hamres inn, samtidig som partiet raser på meningsmålingene.

Problemet for Arbeiderpartiet, er at stadig færre velgere ser ut til å være enige i at arbeid er den viktigste politiske saken.

I eierskapsundersøkelsen Norstat har gjennomført for NRK i august, svarer velgerne at følgende fem saker er viktigst:

– Høyre best på arbeid

Undersøkelsen viser at kategorien økonomi/industri/sysselsetting har falt fra en tredjeplass i mars 2016 til femteplass i august 2017.

Idag er det bare 16,5 prosent av velgerne som mener den saken er viktigst.

I tillegg har velgerne større tillit til Høyre enn til Ap i denne saken.

På nasjonalt nivå svarer 36 prosent at Høyre er best på økonomi/industri/sysselsetting, mens 31 prosent svarer Ap. Så seint som i mars var det dødt løp mellom de to på 29 %.

– Vi har bommet totalt

Videre mener velgerne at Ap er best på bare to av de fem viktigste sakene, nemlig skatt og helse.

Høyre troner øverst på like mange saker, men det er til gjengjeld på den saken som er viktigst for velgerne – skole – og saken som er viktigst for Ap, nemlig arbeid.

– Vi har bommet totalt med historiefortellingen. Folk opplever neppe at det er noen form for krise, og arbeidsledigheten er et regionalt avgrenset problem. Når det gjelder skatt har det blitt for mye fokus på at folk skal betale mer i skatt, og for lite fokus på hvorfor folk skal betale mer, sier en stortingspolitiker i Ap som NRK har snakket med.

– Kompliserer valgkampen

Politisk kommentator Lars Nehru Sand forklarer hvorfor resultatene fra sakseierskapsundersøkelsen er beskrivende for Arbeidspartiets problem.

– Det kompliserer Aps valgkamp at de ikke er best på det som er viktigst for velgerne. Er man det, er det enklere å rekruttere nye velgere, særlig som stort parti, sier Sand, og legger til:

– Sakseierskapsundersøkelsen underbygger at Ap ikke har en tydelig vinnersak blant velgerne. Samtidig skal vi merke oss at Aps skattepolitiske standpunkt ikke ser ut til å skremme.

Treffer ikke på Vestlandet

Og stedet der arbeidsløshet skulle ha vært det største problemet – nemlig Vestlandet – blir Aps knipe enda tydeligere:

Til tross for oppsigelser i oljebransjen, mener vestlendingene at skole og skatt er viktigere enn kategorien økonomi/industri/sysselsetting

I tillegg mener 38 prosent av vestlendingene at Høyre har best politikk på økonomi/industri/sysselsetting. 28 prosent mener Ap har det.

– Skole viktigst

Nasjonalt mener altså velgerne at skole er den viktigste saken, og har størst tillit til Høyre på det området. Velgerne setter også Høyre øverst på økonomi/industri/sysselsetting, mens Ap har mest tillit på helse og skatt.

Men ingen av de to største partiene har størst tillit i den saken velgerne mener er den nest viktigste, nemlig miljø/klima.

Der ligger MDG på en soleklar førsteplass, med 26 prosent sakseierskap. På andreplass ligger Venstre med 13 prosent.

– Opplever ikke arbeid som viktig

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng innrømmer at tallene ikke er gode nok, men er uenig i at de har «bommet totalt».

– Den anonyme kilden som har sagt det, har ikke fulgt med på hva som er vår strategi og vårt budskap. Vi har vært veldig tydelig på at arbeid er viktig. Det er viktig å bekjempe ledigheten, men det er like viktig å gi folk lærlingplass for å unngå at ungdom ikke fullfører videregående skole.

- ARBEID VIKTIGST: Partisekretær Kjersti Stenseng understreker at Ap står fast på sine prioriteringer. Her sammen med Støre på Aps landsmøte i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hva forteller det deg at velgerne ikke er enige i at arbeid er den viktigste saken?

– Det forteller meg at velgerne har andre saker som sin hovedsak. Det er et tegn på at veldig mange står i arbeid og ikke opplever arbeidsledighet som er viktig for dem i hverdagen.

Stenseng mener i så måte at for mye fokus blir rettet mot ledighetsstatistikken.

– For oss handler arbeid om de som står på utsiden av arbeidsliv og utdanning, om lærlinger som ikke får lærlingeplass og en arbeidsmiljølov som er svekket etter fire år med FrP og Høyre i regjering.

– Politikken står fast

– Men betyr ikke dette da at dere ikke har truffet med budskapet?

– Aps viktigste sak vil uansett være arbeid. Så er det andre enkeltsaker som bidrar til å få folk i arbeid, som for eksempel skole. Men det betyr at vi må være tydeligere på viktigheten av å skape arbeid.

– Handler det kun om kommunikasjon, eller betyr det også at velgerne mener politikken deres ikke er god nok?

– Vi mener vi har den beste politikken og de beste økonomiske virkemidlene. Og da handler det om å kommunisere dette ut. Politikken vår står fast.

– I hvilken grad forklarer dette de dårlige målingene?

– Det vi ser på meningsmålingene, er at mange velgere er usikre. Nå skal vi kommunisere vårt hovedbudskap enda bedre. Jeg tror mange elementer spiller inn på disse tallene, så det er ikke så enkelt å tolke bastant.