Disse skal granske Baneheia-saken

Regjeringen presenterte fredag utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen. De har samtidig kalt inn til pressekonferanse om saken klokken 13.00 fredag ettermiddag.

Utvalget er satt ned av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Hun har tidligere omtalt saken som norgeshistoriens største rettsskandale.

Riksadvokaten ba i oktober 2022 lagmannsretten om å frifinne Kristiansen, som har sonet nesten 21 år i fengsel for drapene av i Baneheia i 2000. I desember ble han formelt frikjent.

– Dette granskingsutvalget har fått et av de viktigste samfunnsoppdragene i justissektoren i vår tid, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på pressekonferansen.

Justisminister Emilie Enger Mehl. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Utvalget skal jobbe de neste årene, og skal levere sin utredning innen utgangen av 2024.

Disse sitter i utvalget:

Professor Jon Petter Rui (leder)

Lagdommer Susann Funderud Skogvang

Visestatsadvokat Iren Mirmojtahedi

Dosent Anders Nordgaard

Advokat Inger Marie Sunde

Politioverbetjent Ingrid Tveit, Kripos

Professor Arne Johan Vetlesen.

– Til sammen vil utvalget ha bred faglig bakgrunn og kompetanse, som vil gi gode forutsetninger for å gå inn i og vurdere de ulike problemstillingene som reises av mandatet, sier justisminister Mehl.

– Det er ingen tvil om at de har et krevende mandat, sier hun videre.

Jusprofessor Jon Petter Rui skal lede utvalget.

– Dette er en av de største granskingskommisjonene i nyere tid. Tynger ansvaret?

Jusprofessor Jon Petter Rui skal lede utvalget på totalt syv medlemmer. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Det er selvfølgelig et stort ansvar. Men som vi hørte her har vi et solid mannskap og besetning i det utvalget, så jeg føler meg trygg på at vi skal bringe det her til havn, sier Rui til NRK.

Forventer grundig gransking

Viggo Kristiansen forsvarer Bjørn Andre Gulstad har tidligere uttalt at de forventer en grundig gransking, der en også må se på andre straffesaker.

– Det er bedre å gjenåpne en sak for mye, enn en for lite, sa Gulstad til NRK 15. desember i fjor.

Samme dag gjentok justisministeren behovet for gransking.

– Som rettsstat må vi lære av våre feil. Derfor vil regjeringen sette inn et uavhengig granskingsutvalg. Vi vil finne årsaken til at Viggo Kristiansen ble uriktig dømt, sa Mehl da.

Viggo Kristiansen ble løslatt fra Ila fengsel i juni 2021. Da hadde han sittet 21 år i forvaring. Foto: Heiko Junge / NTB

Erstatning

Tidligere har det vært omtalt at Viggo Kristiansen får 10 millioner i forskudd, mens åtte personer har sendt krav om omkostninger for tiden de brukte som del av Viggo Kristiansens støtteapparat.

Bare faren Svein Kristiansen ligger an til å få en større sum, melder TV 2.

Faren har krevd refusjon på advokatutgifter og til DNA-eksperter. Retten etterlyser ytterligere dokumentasjon, men skriver at det i utgangspunktet er åpent for at han kan få refusjon.