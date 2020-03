Spredningen av koronaviruset har satt en støkk i norsk næringsliv, og flere bedrifter har nå enten sendt ansatte til hjemmekontor eller satt i gang permitteringer.

Heldigvis merker ikke alle merker nedgangen.

For noen bedrifter skaper koronaviruset en uventet oppgang. Fordi folk er mer hjemme, bestiller flere gjerne hjemlevering eller bestiller på nettet.

Det er det penger i.

Solgte tusen pakker paracet i timen

Flere nettselskaper har begynt å merke at enda flere handler på nettet.

Nettapoteket Farmasiet er ett av dem. De har i den siste tiden hatt 200 prosent økning av salget sammenlignet med samme tida i fjor.

– På reseptmedisin har vi hatt en tidobling i salg. Hver dag de siste to ukene, har vi solgt ti ganger så mye medisiner på resept som en vanlig dag, sier Hans Kristian Furuseth, daglig leder i Farmasiet til NRK.

For å bestille reseptvarer kan man logge inn via Bank ID, og bestille medisiner med elektronisk resept. Det gjør det mulig å få tilsendt også reseptbelagt medisin.

– Innafor reseptmedisin, ser vi at mange i risikogruppen handler oss. Særlig folk med luftveisinfeksjoner og medisiner til folk med nedsatt immunforsvar handles det mye av, sier Furuseth.

– Det er triste tider, det her, men det kjennes godt å kunne hjelpe folk så godt som mulig.

Mange bestiller astmamedisiner på nettapoteket Farmasiet. Foto: Scanstock

– Hva er det folk handler mye av som ikke er på resept?

– Paracet har vi solgt mye av. På det meste solgte vi tusen pakker paracet i timen.

Alle menn og kvinner til pumpene

Også hjemleveringstjenesten Kolonial.no har merket en enorm pågang, og opplever en seksdobling i antall nye kunder hver dag.

Kolonial tilbyr hjemlevering av matvarer, og ifølge Louise Fuchs, kommunikasjonsdirektør i Kolonial, har antall bestillinger for hjemlevering økt kraftig den siste uka.

– Vi har opplevd og opplever en enorm pågang i Kolonial.no, og nå er det full dugnadsånd som gjelder her: Det er alle mann og damer til pumpene, og vi står på som aldri før, for det er mange som trenger å få levert maten hjem om dagen.

Kommunikasjonsdirektør i Kolonial.no, Louise Fuchs, sier det nå er full dugnadsånd i Kolonial.no for å levere mat til alle. Foto: Kolonial.no

For å møte den enorme pågangen har Kolonial.no ansatt 200 nye vikarer og ansatte.

– Det er flere som vi har ansatt på dagen, som henter uniform og sikkerhetssko, og begynner dagen etter på opplæring. Det er ekstreme tider, sier Fuchs.

Kolonial har ekstra stort fokus på hygiene og rengjøring. Før gikk de ofte inn og satte maten på kjøkkenbenken til folk, men nå blir maten satt utenfor.

Karl Munthe-Kaas er administrerende direktør og gründer i Kolonial. Han står bak selskapet som nå opplever en enorm pågang av folk som vil ha mat levert på døra. Foto: KOLONIAL

– Det er kanskje en rar tid å oppleve stor økonomisk oppgang i, med tanke på at mange nå er permittert og mange bedrifter går dårlig?

– Det er en spesiell tid for alle, og det er det også for oss. Det vi opplever nå, er at mat er viktigere enn noen gang, og også måten mat blir levert på. Vi føler det er ekstremt viktig at vi er i drift og får levert mat til alle som trenger det.

Ansatt 100.000 nye

Også nettselskapet Amazon, som tilbyr netthandel verden over, bemanner opp etter en enorm oppgang i antall bestillinger.

Ifølge CNBC har det amerikanske selskapet ansatt over 100.000 nye for å kunne levere alle pakkene i tide. Amazon oppfordrer særlig de i andre bransjer om å søke hvis de har blitt sagt opp på grunn av koronaviruset.

Amazon tilbyr netthandler verden over. Under korona-pandemien har selskapet hatt en enorm økning. Foto: Dado Ruvic / Reuters

– Vi vil at disse menneskene skal vite at vi ønsker dem velkommen på teamene våre til ting går tilbake til det normale og deres tidligere arbeidsgiver er i stand til å bringe dem tilbake, skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet betaler også ansatte mer, og i slutten av april skal lønna til alle ansatte ha økt med 2 dollar i timen.

Stor salgsøkning på Vinmonopolet

På polet har det også vært massiv salgsøkning. I løpet av en vanlig vinteruke selges det 1,4 millioner liter alkohol hos Vinmonopolet. Forrige uke spratt salget opp til 2,1 millioner liter på landsbasis.

SELGER MYE: Polsjef, Martin Lillemæhlum, hos Vinmonopolet i Hamar, forteller at de hadde en massiv økning i salget forrige uke. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Til sammenligning selger Vinmonopolet rundt 5 millioner liter den siste uka før jul.

– I går så var det en økning på syv prosent i kundemassen, sammenlignet med samme tirsdag i fjor. Vi hadde 70.000 kunder i går, 65.000 samme tirsdag i fjor, sier Jens Nordahl, kommunikasjonssjef hos Vinmonopolet til NRK.