Tirsdag varslet Sylvi Listhaug (Frp) overfor NRK at det kommer en rekke saker hvor Frp vil ta omkamp, etter at de mandag gikk ut av regjering.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er delte i om de vil støtte Frp eller regjeringen i disse sakene.

Også den sittende regjeringen er forberedt på omkamper:

– Det er klart det blir lettere for tre partier å bli enige enn fire. Så vil det bli større utfordringer når vi kommer til Stortinget.

Det sa Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB etter at det ble klart at Frp går ut av regjeringen. Årsaken er at regjeringen mistet flertallet på Stortinget og må finne støtte fra sak til sak.

Forklaring av hvordan Regjeringen kan få flertall for saker i Stortinget når Frp går ut og de ikke lengre ha flertallet i Stortinget bak seg. Du trenger javascript for å se video. Forklaring av hvordan Regjeringen kan få flertall for saker i Stortinget når Frp går ut og de ikke lengre ha flertallet i Stortinget bak seg.

Der ligger hunden begravet.

Frp har nemlig varslet at de ikke føler seg bundet av regjeringsplattformen, og at de skal følge eget partiprogram. Det setter flere saker i spill som det tidligere var enighet om i regjeringen.

Her er ni av dem:

1. Strømkabel til utlandet.

Den såkalte NorthConnect-kabelen, som var planlagt å gå mellom Hardanger og Storbritannia, ligger til konsesjonsbehandling i Olje- og energidepartementet. Regjeringen Solberg har gått inn for bygging av kabelen, men da Frp gikk ut av regjering, forsvant også flertallet på Stortinget.

Nå har avtroppende olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) sagt at Frp ikke støtter NorthConnect.

– Vi kommer til å fremme et forslag om ikke å bygge en ny utenlandskabel. Det er fordi vi ikke ønsker at norske strømkunder skal få økte utgifter, sa hun til NRK onsdag.

Det betyr at flertallet på Stortinget er mot etableringen av en ny utenlandskabel i tillegg til to kabler som allerede er under etablering.

Arbeiderpartiet fremmer forslag om å droppe NorthConnect på Stortinget om kort tid.

Den 665 kilometer lange NorthConnect-kabelen vil gå fra Simadalen, ut i Hardangerfjorden og videre til kystbyen Peterhead i Skottland. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

2. Rusreformen

Rusreformen var en av Venstres store seire i regjeringens Granavolden-plattform. Ett viktig punkt var at bruk av narkotika ikke skal straffes, men at slik bruk skal behandles av hjelpeapparat og helsevesen. Det innebærer en avkriminalisering av innehav av mindre mengder narkotika.

Frp forpliktet seg til å støtte dette i regjering, men nå drar partiet i håndbrekket.

– Dette er en altfor naiv narkotikapolitikk. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å påvirke dette og sørge for å forebygge narkotikabruk blant særlig barn og ungdom. De skal ikke oppleve at dette skal være en legaliseringsreform, det vil vi sterkt advare mot, sa Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp til NRK onsdag.

Frp frykter at regjeringen er på ville veier i rusdebatten. Dette bildet er fra Portland i USA, der marihuana i små mengder har vært lovlig siden 2015. Foto: Josh Edelson / Afp

3. Bioteknologiloven

Da Granavolden-plattformen ble fremforhandlet fikk KrF en form for veto mot endringer av bioteknologiloven. Dette er nå i spill, og Frp har varslet flere endringer. Dette gjelder blant annet:

Åpne for assistert befruktning av enslige.

Tillate eggdonasjon.

– Jeg kommer til å fremme forslag om å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Og det gleder jeg meg til, sier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen til NTB.

Når det gjelder regelverket rundt fosterreduksjon sier Bruun-Gundersen at dette var en opprydding i regelverket, og at dette i utgangspunktet ikke skal reverseres.

Frp vil fremme forslag om å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Her et bilde av sædceller fra St. Olavs Hospital. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

4. Viken

Spesielt Høyre har lagt mye prestisje i regionsreformen som blant annet skulle slå sammen og redusere antall fylker i Norge. Det har blant annet resultert i den kontroversielle kjemperegionen Viken.

Frp mener de ikke er bundet av å støtte regjeringens etablering av Viken, og åpner for å droppe sammenslåingen.

– Jeg vil ikke avvise at vi kan reversere Viken. Det kommer an på hva våre fylkesvalgte mener, sier stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) til Klassekampen.

Flertallet i det nye fylkestinget, som styres av de rødgrønne partiene, har allerede uttalt at de ønsker å oppløse fylket og reversere sammenslåingen.

Om Frp går inn for å droppe Viken-sammenslåingen, vil de være på linje med en kampklar Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i opposisjon. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

5. Iskanten

Ett stridstema internt i regjeringen, og på Stortinget, er hvor iskanten i Barentshavet skal gå. Venstre ønsker at den skal gå lenger sør enn i dag, og Høyre ønsker å beholde den mer eller mindre der den ligger i dag.

Tirsdag varslet Frp en klar posisjon i saken:

– Iskanten ser jeg ikke at det skal være aktuelt for oss å være med på å flytte én meter sørover. Heller nordover, sa Sylvi Listhaug på Politisk kvarter tirsdag.

Iskanten er viktig fordi den blant annet definerer hvor langt nord oljebransjen får lete etter olje og gass.

Frp har sagt at de ønsker at iskanten skal være såkalt dynamisk, og at den skal ligge lenger nord enn den går i dag.

– Dette kommer til å bli en av de store sakene utover året. Vi er bekymret for hvilken holdning Høyre vil ha, sier Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland til NTB.

Forvaltningsplanen for havområdene i nord skal behandles på Stortinget i vår, og må senest legges frem av regjeringen innen 20 april.

Det er intern splid om hvor iskanten skal defineres både internt i regjering og på Stortinget. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

6. Vindkraft

26 august i fjor, før Listhaug ble olje- og energiminister, skrev Listhaug følgende på sin egen facebook-profil:

«Vindmøller er noe svineri, som forsøpler norsk natur. Enig?»

Nå varsler Listhaug kamp mot regjeringens vindmøllepolitikk. Hun tar til orde for å innføre en lokal vetorett mot etablering av vindmøller og vindmølleparker.

– Vi har sett et raseri mange steder i landet fordi lokalbefolkningen og lokale politikere blir overkjørt av statlige myndigheter. Det ønsker vi å sette en stopper for, sa Listhaug på Politisk kvarter tirsdag.

Frp støtter ikke Listhaugs ønske om lokal vetorett i vindkraftsaker, sier partiets energipolitiske talsperson, Terje Halleland til Trønder-Avisa, men saken er uansett i spill.

Vindmøller er noe svineri, som forsøpler norsk natur. Enig? Publisert av Sylvi Listhaug Mandag 26. august 2019

7. Kompensasjon til pelsdyrbønder

Sommeren i fjor vedtok Stortinget at pelsdyrnæringen i Norge skal avvikles. Frp kommer ikke til å forsøke å reversere dette vedtaket.

Partiets nestleder Sylvi Listhaug har imidlertid sagt til NRK at hun og Frp kommer til å kjempe for å forbedre kompensasjonsordningene til bønder som må legge om driften etter avviklingsvedtaket.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug vil forbedre kompensasjonsordningen til bønder som må avvikle pelsdyrhold. Bildet viser mink på gården til Jan Ove Horpestad på Orre i Klepp i Rogaland. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

8. Bompengeforliket

Lokalvalget høsten 2019 var preget av bompengeopprør og trusler fra Frp om at manglende gjennomslag kunne føre til at partiet skulle gå ut av regjering. Bråket endte med at bompengeforlik som blant annet skulle kutte bompenger.

Gitt at Frp så tydelig har uttalt at de ikke føler seg bundet av det de forpliktet seg til da de satt i regjering, kan også bompengeforliket komme i spill dersom Venstre og/eller KrF krever det.

Avtroppende samferdselsminister Jon Georg Dale under rivingen av en bom i Bodø i september i fjor. Dale har tidligere garantert for finansieringen av E18 vestover. Foto: Martin Steinholt / NRK

9. E18 vestover

Vestkorridoren til E18 ut og inn av Oslo har vært en verkebyll i regjeringen og mellom Oslo, Viken og staten.

Både Viken og Oslo har ment at prosjektet er overdimensjonert når det gjelder veitrafikk, og har ønsket å stoppe og endre prosjektet.

I desember gikk imidlertid avtroppende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ut og garanterte for finansieringen fra Lysaker til Ramstadsletta.

Teknisk Ukeblad siterte Dale på at staten skal dekke 5.5 milliarder kroner av totalen på 16.3 milliarder kroner for hele prosjektet.

Denne utbyggingen kan nå komme i spill.

Arbeiderpartiet i nøkkelrolle frem mot 2021

Etter at Frp har trukket seg fra regjeringen har Høyre, Venstre og KrF 61 mandater på Stortinget. Det betyr at de mangler 24 stemmer for å få flertall. Dette kan de enten få ved hjelp av Frps 27 mandater, eller med Arbeiderpartiets 49 mandater.

Frp kan på sin side danne alternativt flertall med Arbeiderpartiets 49 mandater og Senterpartiets 19 mandater.

Det betyr at Arbeiderpartiet blir nøkkelen for å få flertall på Stortinget frem mot valget i 2021.