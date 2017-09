Disse sakene blir det borgerlig kamp om

– Vi er nødt til å si tydelig nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, svarer KrF-leder Knut Arild Hareide på spørsmål om det er saker KrF ikke kan fire på.

Han får støtte av Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Vi pleier ikke å gå inn i forhandlinger med ultimatum, men vi pleier å si at Lofoten og Vesterålen står øverst på lista over de tingene vi skal fikse. Det kommer til å være en stor og viktig kamp for oss, sier hun.

Det står i sterk kontrast til Høyre og Frp, som begge vil åpne for konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja den kommende perioden.

Krever klima inn som hovedsatsing

Det har vært fire år med samarbeid, men også med betente konflikter. Da valgkampen startet for alvor i Arendal for tre uker siden, hamret Hareide løs på Frp og sa at Sylvi Listhaugs retorikk bygger murer og skaper mistillit.

For mens statsminister og Høyre-leder Erna Solberg fortsatt ikke har gitt opp drømmen om å samle KrF, Venstre, Høyre og Frp i regjering etter valget, har både KrF og Venstre avvist det og vendt regjeringsskulderen til Frp.

Et eventuelt budsjettsamarbeid har de imidlertid ikke lagt dødt.

Men dersom det skal være håp om en borgerlig samling i en eller annen form, er det særlig ett område som peker seg ut, nemlig klima.

Da Høyre og Frp la frem sin regjeringsplattform for fire år siden, pekte de på åtte satsingsområder for den blåblå regjeringen. Klima og miljø var ikke blant punktene, og kritikken haglet. Etter to uker ble en overordnet tekst om at «arbeidet med å redusere klimagassutslippene vil prege alle regjeringens satsingsområder» redigert inn.

Skulle det bli borgerlige forhandlinger i løpet av høsten, er beskjeden fra KrF og Venstre klar til Erna Solberg: Klima må være et eget, uttalt hovedområde.

– Ja, det er det ikke tvil om. Det er ikke nok å si at klima gjennomsyrer alt, vi må ha det inn som et uttalt hovedområde, sier Hareide.

Mens også Skei Grande mener klima «helt soleklart må være en av hovedsatsingene», vil ikke statsminister og Høyre-leder Erna Solberg være like tydelig.

– Klima er en rammebetingelse for alt vi gjør, sier hun.

Frp-leder Siv Jensen gir foreløpig ikke Venstre og KrF noen grunn til forhåpning om en snarlig enighet.

– Jeg forhandler ikke med NRK. Men velgerne kan være trygge på at det er Frps program som gjelder for oss når vi går i forhandlinger, sier Jensen.

Sier nei til kommune-tvang

En annen sak som kan skape utfordringer på borgerlig side, er kommunesammenslåinger. Både kommunalminister Jan Tore Sanner og Erna Solberg har varslet flere sammenslåinger i den neste fireårsperioden og utelukker ikke bruk av tvang.

– Vi har fått en kommunereform som er veldig bra i deler av landet, mens i andre deler er det for få kommuner som har slått seg sammen. Vi trenger flere sammenslåinger i årene fremover, sier Solberg.

Hareide gjør det klart at KrF vil motsette seg bruk av tvang.

– Vi støtter kommunesammenslåinger hvis de er frivillige, men ikke hvis de gjennomføres med bruk av tvang, for det bryter med det prinsippet kommunereformen var basert på, sier han.

De fire partilederne har også ulike saker som sine viktigste inn i eventuelle forhandlinger etter valget:

Høyre-leder Erna Solberg:

– Det vi vil stå hardest på, er at vi skal ha en tydelig prioritering av at politikken vår skal bidra til flere jobber og å sikre velferden fremover.

– Vil det si jobb foran klima?

– Ja, men jeg mener jo at klimaløsningene er en del av det å skape jobber. Det er ikke en motsetning.

Frp-leder Siv Jensen:

– Vi går til valg på fire hovedsaker: Fortsatt lavere skatter, og vi vil fjerne eiendomsskatten, prioritere eldreomsorgen og få en statlig finansiering av den, fortsette å bygge ut veiene og sikre en fortsatt streng og rettferdig innvandringspolitikk. Først skal vi gjøre det vi kan for å vinne valget, og så får vi sette oss ned og slipe forhandlingsknivene.

KrF-leder Knut Arild Hareide:

– Verden har nå to store hovedutfordringer: Klima og å bekjempe verdens fattigdom. Å ha hovedfokus på de to områdene er et ansvar vi har for de kommende generasjonene. Vi vil også ha en familiepolitikk som gir fleksibilitet og valgfrihet, og ha et samfunn der det er plass til alle.

Hareide gjør det også klart at søndagen er hellig for KrF.

– De andre ikke-sosialistiske partiene vil både si nei til den sexkjøpsloven vi har i dag, og de vil ha full shopping på søndager. Det er saker hvor KrF har et helt annet ståsted enn de andre.

Venstre-leder Trine Skei Grande:

– Miljø, skole og småbedrifter kommer til å være vår hovedprioritet. Det er soleklart at klima må være en av hovedsatsingene, men ikke bare i form av en overskrift. Jeg synes klimapolitikken har vært litt for preget av store, svulstige uttalelser. Nå må vi ha «hardcore» politikk som kutter i utslipp.