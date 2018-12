Disse nyhetsøyeblikkene husker folk best

Helt siden 1958 har Dagsrevyen dekket både små og store ting som har skjedd i verden. De siste ukene har vi spurt hvilke øyeblikk folk husker best, fra de siste 60 årene med TV-nyheter.

Nesten 65.000 har stemt på hva de husker best.

Resultatet viser at det folk husker best, er dekningen av terrorangrepet 22. juli 2011. Det er 21 prosent som har stemt på innslagene fra det største terrorangrepet i Norges historie.

22. juli 2011, opplever Norge sitt største terrorangrep.

Hakk i hæl følger et annet terrorangrep, nemlig angrepet mot USA den 11. september 2001, da Al Qaida kapret og fløy to passasjerfly inn i World Trade Center i New York.

11. september 2001, blir to fly kapret og styrtet inn i World Trade Center i New York. Verden blir ikke den samme igjen.

På tredjeplass på lista finner vi drapet av USAs president John. F. Kennedy. Han ble skutt på åpen gate 22. november 1963. TV-bildene av drapet har festet seg hos mange, også blant dem som ikke var født da drapet skjedde.

Omtrent ti prosent har stemt på denne hendelsen.

John F. Kennedy ble president i USA i 1960. 22. november 1963 blir han drept av en snikskytter under et besøk i Dallas, Texas.

På fjerdeplass, rett utenfor pallen, har sju prosent stemt fram bildene fra månelandingen i 1969, som det de husker best.

Den 20. juli 1969, kl. 21.17.42 landet månelandingsfartøyet Eagle på månen.

– Et lite steg for meg, et stort sprang for menneskeheten, sa Neil Armstrong da han ble første menneske på månen. Det er blitt ett av verdens mest kjente sitater.

Menneskehetens første landing på et annet himmellegeme ble foretatt med Apollo 11, søndag 20. juli 1969, kl. 21.17.42 norsk tid. Da landet månelandingsfartøyet Eagle med Neil Armstrong og Buzz Aldrin om bord på Månen.

På femteplass, med fem prosent av stemmene, er vi tilbake i hjemlige trakter. Den 17. januar 1991 døde Kong Olav V., og bildene av et land i sorg er blitt sendt på TV en rekke ganger i løpet av de snart 30 årene det er siden han døde.

Da kong Olav dør dekkes slottsplassen av et lyshav.

Sist, men ikke minst, med omtrent fire prosent av stemmene hver, finner vi en delt sjetteplass.

Boligplattformen Alexander Kielland kantret den 27. mars 1980. 123 mennesker mistet livet da et støttestag på plattformen brakk på grunn av slitasje.

Norge var en ung oljenasjon da plattformen Alexander Kielland kantret i mars 1980. 123 av de 212 menneskene om bord omkom.

Berlinmuren falt natt til 10. november 1989. 150.000 østberlinere besøkte vestsiden av byen dagen etter at muren ble åpnet.

Da østberlinerne en novembernatt for 25 år siden hamret løs på den forhatte muren, og det enda mer forhatte grensepolitiet ikke gjorde noe forsøk på å stanse dem, var det en hendelse som bare måtte komme. Berlinmuren faller.

Selv om denne lista inneholder de sju øyeblikkene NRKs lesere har valgt ut som de mest minneverdige, finnes det selvsagt en lang rekke andre minneverdige Dagsrevy – øyeblikk.

