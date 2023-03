Prisane på matvarer har auka kraftig den siste tida. Ein må tilbake til 80-talet for å finna noko liknande.

– Me meiner me truleg har nådd toppen, seier forskingsleiar SSB, Thomas von Brasch.

Fredag klokka åtte oppdaterte Statistisk sentralbyrå (SSB) konsumprisindeksen.

Inflasjonen er nå på 6,3 prosent. I januar var han på 7 prosent.

Brasch trur situasjonen nå vil snu.

– Nå meiner me at me er ved eit vendepunkt. Inflasjonen skal ned og arbeidsløysa skal opp.

I starten av året var matvareprisane 12 prosent høgare enn i januar i fjor.

I februar har prisauka minka, og er nå på 8,8 prosent samanlikna med same månad i fjor.

KPI Matvarer Konsumprisindeks, etter konsumgruppe, statistikkvariabel og måned Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) Ris -1.6 0.8 Mel 3.2 20.5 Korn og gryn 2.5 11.2 Brød 2.2 13.8 Bagetter / rundstykker 1.8 12.4 Boller / skolebrød / skillingsbolle -1.9 6.7 Wienerbakst inkl. terter og pai 4 20.3 Kaker inkl. én-porsjonskaker 3.3 10.9 Søte / salte kjeks og tørre småkaker -0.2 13.1 Flat- og knekkebrød 3.4 8.3 Hamburger- / pølse- / pitabrød -1.1 11.7 Lomper / lefse / tortillalefse 1.1 3.6 Pizza og paier -10.6 3.1 Pasta og couscous 4.2 10.2 Nudler 3.3 11.3 Frokostkorn 1.8 8.1 Bakemiks / ferdigdeig -2 12.1 Storfe- og kalvekjøtt 2.7 13.4 Svinekjøtt 5.1 24.7 Lamme- og geitekjøtt 6.9 9 Fjørfe 5.2 14 Vilt 4.2 12.5 Spiselig slakteavfall og innmat 11.5 16.2 Salami, spekeskinke og -pølse 1 11.3 Bacon 0.3 6.3 Pølser 2.1 13 Kjøttpålegg 2.3 10.7 Postei / paté -0.3 4.5 Kjøtthermetikk 2.9 12.5 Kjøtt- og karbonadekaker 0.5 14 Annet bearbeidet kjøtt og flesk 3.2 11.9 Fersk torsk -4.3 17.8 Fersk laks / ørret -1.7 23.3 Annen fersk fisk 5.1 11.5 Fryst torsk 3.5 15.7 Fryst laks / ørret -4.9 11.9 Annen fryst fisk -2.9 13.6 Fryste skalldyr -0.5 -4.5 Saltet, tørket og røkt sjømat -0.2 13.1 Hermetisk sjømat og sjømat i lake 5.4 3 Farseprodukter av sjømat 5.2 4.6 Fritert / patinert sjømat 4.1 7.2 Annen bearbeidet sjømat 1.1 6.2 Fersk helmelk -1.3 3.2 Fersk lettmelk -0.7 4.2 Yoghurt 3.4 6.4 Ost og osteprodukter -0.3 7.4 Fløte 2.4 12.4 Melkebaserte desserter og mellommåltider 6 4 Rømme 0.5 -1.1 Syrnet melk og andre melkedrikker 2.2 2.1 Egg 3.8 8.2 Smør 1.6 12.5 Margarin og annet vegetabilsk fett 3.1 12.7 Olivenolje -1.3 16.1 Andre spiselige oljer -2.5 11.1 Sitrus 13 13.9 Bananer -0.5 7.7 Epler 10.6 4.9 Pærer 7.6 12.5 Steinfrukt -5.1 -7.6 Melon 10.2 35.2 Friske bær 4.6 11.5 Annen frisk frukt -3.3 3.6 Fryst frukt 4 2.7 Tørket frukt 3.9 8.2 øtter, frø og nøttesnacks 3.6 2 Hermetisk frukt 2.2 7.7 Kål 6.9 24.9 Rotgrønnsaker 0.9 12 Tomater 10.6 20.2 Agurk 1.3 12.4 Salat 8.7 12.7 Andre friske grønnsaker 11.4 21.9 Fryste grønnsaker 0.4 11.4 Bønner / linser 2.1 5.5 01erverte maisprodukter 2.7 11.9 Konserverte tomater 8.5 8.7 Andre konserverte grønnsaker 2.5 7.6 Poteter 4.8 3.4 Potetprodukter 1.1 14.2 Chips -1 5.6 Farin, sukkerbiter og raffinade -5.2 11.4 Melis og kandissukker 1.8 5 Syltetøy og marmelade 0.7 5.9 Honning og sirup -2.4 6.1 Fruktkompotter /-pureer og gele 0.1 7.4 Spisesjokolade -4.3 5.3 Sjokoladepålegg 3.6 7.3 Sjokoladedessert og -produkter inkl. konfekt 0.7 -2.5 Kokesjokolade -1.2 2.4 Sukkertøy / drops / pastiller -0.7 1.3 Tyggegummi 5.4 6.3 Vingummi / seigmenn / lakris 4 5.2 Iskrem 0.3 5.3 Søtingsmidler -0.8 5.6 Fløtesaus, wok- og andre sauser 5.3 6.7 Dressing 2 5.7 Ketchup / sennep 2.5 5.8 Majones / remulade 0.7 5.7 Salsa, chutney og dipp 8.7 4.9 Salt / krydder / urter 1.4 3.4 Barnemat 3 8.5 Ferdigsalater -0.6 9.9 Ferdigmiddager 2.3 7.6 Ferdig smurte bagetter og rundstykker 6.2 13.2 Supper og kraft 2.1 9.8 Middagsbasiser -2 3.2 Diettprodukter -6.2 -9.5 Tilbehør baking 1 5.5 Kaffe -2.3 14.7 Te -0.1 10.1 Kakao og sjokoladepulver -0.2 13.1 Mineralvann 1.9 5.7 Brus og leskedrikker 2.2 6.3 Saft -1.4 2.2 Juice / nektar 7.7 5.9

Vanlegvis er det i februar og juli ein ser dei største endringane i matvareprisane. Då kan leverandørane justera prisane inn mot matvarekjedene.

Då NRK sjekka matvareprisane i starten av februar, hadde prisen på ein boks lettrømme auka med 20 prosent i ein av butikkane.

Venta stigning

Samla sett viste NRK si kartlegging at Coop Extra og Rema 1000 valde å setja opp prisane 1. februar. Extra sette opp prisane med 10 prosent på dei utvalde varene. Rema 1000 auka prisane med 8 prosent.

Nokre dagar seinare bestemte begge seg for to å dumpa prisane igjen.

Denne reverseringa vil ikkje vara lenge, meinte økonomiprofessor ved Noregs handelshøgskole (NHH) i starten av februar.

– Nå kan det vera at prisane vil stiga gradvis over tid fram mot sommaren, for dei må dekka inn desse utgiftene, sa han til NRK.

Kommunikasjonsdirektør i Coop Noreg, Bjørn Takle Friis, fortalde at prisjusteringa var noko kjeda strengt tatt ikkje hadde råd til.

Konsumprisindeks (KPI) Ekspandér faktaboks Viser korleis prisane på dei varene og tenestene som private hushaldningar etterspør endrar seg. Altså viser KPI endringar i konsumprisane på varer og tenester.

Konsumprisindeksen er vanlegvis samanlikna med konsumet året før. Dei varene og tenestene som stod for den største delen av hushaldningsbudsjettet får størst verdi.

KPI blir ofte brukt som eit mål på inflasjon.

KPI justert for avgiftsendringar og utan energivarer (KPI-JAE) kan bli brukt som eit ål på underliggjande utvikling i konsumprisane, eller underliggjande inflasjon.

Det er Statistisk sentralbyrå som reknar ut konsumprisindeksen.

Fleire lågprisbutikkar

Andelen av lågprisbutikkar på marknaden haldt fram med å auka i 2022.

Samtidig som talet på daglegvarebutikkar haldt seg stabilt på 3855, auka andelen lågprisbutikkar.

Butikkane Kiwi, Rema 1000, Coop Extra, Coop Prix og Bunnpris utgjorde i fjor 69,9 prosent av marknaden. Det er ei auke på 1,1 prosent frå året før.