Kommuner skal ha dagtilbud for personer med demens: Pårørende skal få avlastning, og personer med demens skal få komme seg ut av huset. Alle kommuner er fra 1. januar 2020 lovpålagt å ha et dagtilbud for personer som bor hjemme og som har demens. Dette kan for eksempel være gåturer, kafebesøk, eller seniordans. Det er opp til kommunen å vurdere hvordan dagtilbudet skal utformes. Kommunen kan også gi tilbudet på kveldstid. Alle som har demens og bor hjemme får ikke automatisk rett til et slikt tilbud, det er kommunen som vurderer om de har krav på dette.

Ergoterapeuter og psykologer i alle kommuner: Fra 1. januar 2020 er alle kommuner lovpålagt å tilby innbyggerne hjelp fra ergoterapeuter og psykologer. En ergoterapeut legger til rette for at folk klarer seg i hverdagen, og kan for eksempel hjelpe eldre med å tilpasse boligen for å unngå at de faller, brekker lårhalsen og havner for tidlig på sykehjem.