Disse kan bli tatt ut i streik: – Forventer reell lønnsvekst

– Jeg har forventninger om at vi skal få et løft og ikke en reallønnsnedgang, som vi har hatt de siste årene, sier Ringlund til NRK.

Hun er lærer og tillitsvalgt ved Eineåsen ungdomsskole i Bærum.

I år er det «magiske» tallet 3,7 prosent. Det er lønnsveksten den konkurranseutsatte industrien klarte å oppnå i sin forhandling. Dette oppgjøret, det såkalte frontfaget, er rettesnoren for de øvrige oppgjørene.

– Vi må nok ha mer, eller så streiker vi, sier Ringlund.

Hun blir ikke selv tatt ut i starten av en eventuell streik.

I år er prisveksten anslått til 3,4 prosent. Det betyr at et lønnstillegg over dette vil gi økt kjøpekraft, altså en reallønnsvekst.

Men barnehager, skoler, politi, helsevesen og en lang rekke andre offentlige virksomheter over hele landet kan være rammet av storstreik i morgen tidlig – hvis meklingene ikke fører fram.

I de tre meklingene samlet er det totalt litt over 15.000 arbeidstakere som kan bli tatt ut i streik

Fristen er altså midnatt. Men det er ikke uvanlig at meklingene går videre på overtid utover natten.

(psykologer, lektorer, samfunnsvitere, leger, Plan- og bygningsetaten, Utdanningsetaten) Akademikerne Kommune: Ikke kjent, avventer mekling. I tillegg har fagforbundene i LO Kommune varslet en kraftig opptrapping av en mulig streik i kommunesektoren fra 31. mai. Opptrappingen omfatter i alt 18 807 nye medlemmer i 143 kommuner. I alt vil dermed 27 780 av LO Kommunes medlemmer være i konflikt fra 31. mai, dersom det blir streik for LO-medlemmene i kommunesektoren. (Dette er ekskludert Oslo, som er et eget tariffområde med egne forhandlinger). (Kilder: NRK, LO, YS, Unio, Akademikerne, NTB)

NRK forklarer Dette må du vite om årets lønnsoppgjør Bla videre Hovedoppgjør Lønnsoppgjøret i 2022 er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at både lønn og arbeidsbetingelser forhandles.

I år var det høy temperatur før forhandlingene startet Unio, som organiserer mange av de ansatte i sykepleien og lærere, har krevd større lønnsvekst enn industrien. TBU-tallene Det vi kaller Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger hvert år fram en oversikt over hvordan lønnen har utviklet seg for ulike yrkesgrupper.



Dette brukes som et utgangspunkt når det skal forhandles om lønn. Frontfagsmodellen I oppgjørene forhandler partene i konkurranseutsatt industri først som såkalte frontfag.



Frontfagsmodellen skal blant annet sikre at lønningene i Norge ikke over tid blir mye høyere enn hos Norges konkurrenter i utlandet, slik at konkurranseevnen svekkes.



Resultatet for den konkurranseutsatte industrien skal så sette rammene for resten av lønnsoppgjøret. Unngikk streik i industrien Etter nesten et døgn på overtid i tvungen mekling, fikk Fellesforbundet i starten av april gjennomslag for kravet om at industriansatte skal få mer å rutte med. Frontfagsoppgjøret har i utgangspunktet en ramme på 3,7 prosent. Med en forventet prisvekst på 3,3 prosent gir det en bedring i kjøpekraften på 0,4 prosentpoeng. Sentrale datoer 9. mars: Forhandlingsstart for industrien/frontfaget



30. mars: Forhandlingsfrist for industrien/frontfaget



20.–23. april: Forhandlinger stat



30. april: Forhandlingsfrist stat, KS og Oslo kommune (midnatt) Forrige kort Neste kort

Store følger

Innspurten i meklingene foregår nå på tre ulike steder i Oslo.

Arbeidstakernes organisasjoner LO, Unio, YS og Akademikerne har staten, kommunenes interesseorganisasjon KS og Oslo kommune som motpart i de ulike meklingene.

For folk flest er det tariffoppgjøret i kommunene som kommer til å få størst innvirkning. Det omfatter rundt 400.000 arbeidstakere fordelt på en rekke kommunale virksomheter over hele landet:

MEKLING: Det kan bli skolestreik fra tirsdag hvis ikke årets tariffoppgjør kommer i havn. Foto: William Jobling / NRK

LO har alene varslet at nesten 11.000 medlemmer over hele landet vil bli tatt ut i streik fra tirsdag morgen hvis meklingen ikke fører fram. I tillegg vil godt over 3000 organiserte i YS, Akademikerne og Unio streike, blant annet her:

I Bergen kommune vil Unio ta ut 528 ansatte innen skole, helse og andre tjenester.

vil Unio ta ut 528 ansatte innen skole, helse og andre tjenester. Departementene og Universitetene i Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø kan bli rammet av streik.

kan bli rammet av streik. 49 Unio-medlemmer ved Teglverket skole på Grünerløkka i Oslo kan bli tatt ut i streik, både lærere, leder, helsesykepleier og bibliotekar.

kan bli tatt ut i streik, både lærere, leder, helsesykepleier og bibliotekar. Også Forsvarets forskningsinstitutt, Tolletaten, Helsedirektoratet, Skatteetaten og Oslo politidistrikt kan havne i streik.

FORBEREDT: Leder Egil André Aas i LO Stat. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Oslo kommune er et eget tariffområde, men en streik her vil stort sett ha samme virkning som i Kommune-Norge for øvrig.

– Vi har en ambisjon om å om å finne en løsning. Samtidig er det slik at vi også må forberede oss på det motsatte. Og det vil i så fall bety streik, sa leder Egil André Aas i LO Stat til NTB før helgen.

Forhandlingene i kommunesektoren brøt sammen og gikk til mekling i slutten av april. Da forklarte arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø at uenigheten handlet både om penger og innretning på bruken av pengene.

– Det har vært veldig gode forhandlinger og samtaler mellom partene. Alle har forsøkt å strekke seg. Men vi når et punkt der vi ser at det ikke er mulig å komme lenger nå. Vi trenger hjelp fra Riksmekleren, sa han til NRK.

Fakta om meklingene i offentlig sektor Ekspandér faktaboks Siste fase i lønnsoppgjørene i offentlig sektor, den tvungne meklingen, startet lørdag 21. mai. Fristen for å komme til enighet går ut ved midnatt natt til tirsdag 24. mai.

Det skal mekles i tolv ulike oppgjør. Og det kan bli brudd i ett av dem, noen eller alle. Ved brudd er det formelt konflikt, og arbeidstakerne går ut i streik.

Rundt 500.000 ansatte i offentlig sektor omfattes av de ulike oppgjørene. Det er i første uttak varslet at til sammen vel 14.600 arbeidstakere går ut i streik hvis meklingene ikke fører fram. Dette tallet kan bli betydelig lavere hvis en eller flere av meklingene ender med enighet.

Hovedoppgjørene i tariffområdene i offentlig sektor – statsoppgjøret, kommuneoppgjøret og tariffoppgjøret i Oslo kommune – gikk til mekling 2. mai etter at arbeidstakerorganisasjonene brøt forhandlingene tidligere i vår.

Arbeidsgivernes forhandlere – staten, KS og Oslo kommune – møter i meklingene.

Fra arbeidstakersiden er det representanter for hovedorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne som møter på vegne av en rekke underliggende forbund.

Riksmekleren har seks meklere i sving – to i hver mekling – på tre forskjellige steder i Oslo sentrum. (Kilder: NTB, Riksmekleren, LO, Unio, YS, Akademikerne)

– Utdanning skal lønne seg

Opp mot 500.000 arbeidstakere er omfattet av statsoppgjøret, kommuneoppgjøret og tariffoppgjøret i Oslo kommune.

Sissel Ringlund mener lærerne har tapt sammenlignet med andre grupper de siste årene og derfor bør tilgodeses med mer enn frontfagets 3,7 prosent.

– Men er det naturlig at lærerne etter to år med pandemi går til streik nå?

– Både ja og nei. Vi vil kjempe for våre rettigheter. Samtidig skjønner jeg godt at mannen i gata synes det er feil tidspunkt, sier ungdomsskolelæreren.

– Vi har mer utdanning enn andre, og er veldig opptatt av at utdanning skal lønne seg. Vi vil ha utdannede lærere i klasserommene, sier hun.

LØNNSVEKST: Lærer og tillitsvalgt Sissel Ringlund på Eineåsen ungdomsskole i Bærum mener lærerne de siste årene har tapt sammenlignet med andre grupper. Foto: William Jobling / NRK

Også hjemmesykepleier Marie Cecilie Litleskare i Bærum kommune er klar for streik. Hun forventer at motparten KS tar sin del av ansvaret med å få en konkurransedyktig lønn som får sykepleiere til å bli værende i yrket.

– Jeg tror dessverre at man ender opp med å bli veldig skuffet, som i fjor, sier hun til NRK.

Litleskare mener kombinasjonen av mangel på sykepleiere og en lenge varslet eldrebølge i det norske samfunnet gjør at sykepleierne må få mer enn frontfagets 3,7 prosent.

– Da må man avvike det for å få folk inn i yrket, og for at folk skal bli der, sier hun.