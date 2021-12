Disse julegavene får du ikke med deg hjem

Litium-ionbatteri (også kalt Li-ion eller LIB) er en type oppladbare batteri som er blant de mest populære oppladbare batteriene i bærbar elektronikk, som for eksempel mobiltelefoner, og elektrisk håndverktøy. Li-Ion er ikke egnet som AAA, AA, C og D-batterier, da cellene har høyere spenning enn 1,5 volt. Dette gjør at de har en høyere energi/vekt forhold enn vanlige nikkelceller, og gir dem høyere kapasitet ved lav spenning.

Batteriene har lavere selvutlading enn vanlige batterier (5-10% per måned). De har heller ikke den såkalte «minneeffekten», og trenger derfor ikke å lades helt ut før ny lading. De kan også klattlades (litt om gangen), men trenger en omstillingssyklus der de lades ut en gang iblant. Dette for å hindre at det dannes kobber i batteriets kjemi.

Kilde: Wikipedia