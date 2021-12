Selv om julaften stort sett er forbeholdt familiekos, må noen fortsatt møte opp på jobb for å sørge for at alle får den hjelpa de trenger.

I Tromsø er Lina Bråthen Ingebrigtsen (24) i gang fra morgenen av. Hun jobber ved barne- og ungdomsseksjonen på UNN i Tromsø.

Her er pasientene i aldersgruppen 2 måneder til 18 år. Noen av disse barna må feire julaften på sykehuset.

– Siden vi er en barneavdeling handler dagen mye om å gi noe ekstra til barna. Det som er spesielt her er at det kryr av gaver til barna som bedrifter har gitt bort. Det er ikke synd på meg som jobber, men heller synd på barna som må være her i dag, forteller Ingebrigtsen.

Lina Bråthen Ingebrigtsen, sykepleier ved UNN Tromsø passer på at barna har det bra. Foto: Privat

– På vanlige dager er det mye mer stress og planlagte rutiner. Men i dag er det litt mer hvilepuls. Det er færre pasienter, og vi har prøvd å få så mange barn hjem som mulig, fortsetter hun.

Ved barne- og ungdomsseksjonen på UNN i Tromsø er det god stemning på julaften. Foto: Privat

Baksiden av julaften

I Oslo er innsatsleder Brian Skotnes klar for eventuelle oppdrag. Hendelser på julaften er ekstra tøffe, forteller han.

– Det er spesielt med jobb på julaften. Det er en familiehøytid og fokus på barn. Hvis det skulle skje noe, setter det dype spor hos dem det gjelder. Det gjør at man reflektere litt ekstra denne dagen, forteller politimannen.

– Jobben i dag gjør at man får se julaften fra baksiden. Jeg håper at det ikke skjer noen alvorlige hendelser. Det er en relativt travel dag, så jeg er spent på hva kvelden bringer, fortsetter Skotnes.

Innsatsleder Oslo politidistrikt, Brian Skotnes har en lang vakt fra 12–24 julaften. Foto: Privat

Oljepumpene går

Ute i Nordsjøen er det meste som en vanlig dag. Plattformsjef for Johan Sverdrup-plattformen, Rune Mathisen sier oljepumpene går for fullt på julaften.

– Vi prøver å lage julestemning der vi kan. Litt ekstra til lunsj, og så avslutter vi litt tidligere enn normalt.

De som er der på julaften jobber i to uker, deretter er det fire uker av. Det gjør at mange går glipp av familien på julaften. Da er det viktig med kolleger.

Nissen med alver på slep kunne glede de oljeplattformen med gløgg Foto: Privat

– Etter samlingene er det mange som vender tankene mot familie på land. Da prøver vi å være sammen likevel, sånn at vi støtter hverandre. Arbeidstida gjør at vi er en stor familie, forteller Mathisen.

Julaften fra kontrollrommet på Johan Sverdrup-plattformen i Nordsjøen er pynta for anledninga Foto: Privat

Brannmannskap på gravlunden

Desember er den mest brannfarlige måneden, og julaften er den dagen med flest branner, ifølge underbrannmester Robert Fiskvik.

Derfor er han godt i gang med rutinene på brannstasjonen i Trondheim.

– Vi har faste gjøremål på brannstasjon, vi må holde oss operative tilfelle vi må rykke ut, forteller Fiskvik.

Han jobber på stasjonen som har redningsdykking og sjøredning som sin spesialitet i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

For brannmannskapene på julaften innebærer det en tradisjon om å reise på gravlunden for å minnes kolleger.

– Det er en fast tradisjon å besøke kolleger som har gått bort i ung alder, forteller Fiskvik.

Brannmannskapet i Trondheim håper på en brannfri kveld. Robert Fiskvik er han helt til høyre. Foto: Privat

Vaskedag

Ellers er det mye rutiner på en brannstasjon. Intet unntak på julaften. Fredag er vaskedag.

– Dagen i dag har gått med på sjekk av utstyr. Det er fredag, og da er det grundig vask brannbilene og grundig vask av brannstasjon. Men vi har julemat og ribba er i ovnen. Det er julaften for oss også.

Som brannmann har han en tydelig beskjed til alle som feirer jul i dag.

– Vær til stede mens man lager mat. Ikke forlat levende lys, og ta en ekstra runde før man legger seg. Og husk at det aller viktigste er fungerende røykvarsler, forteller han.

Passer grensa

Ved grensa til Russland i Sør-Varanger sitter vernepliktig, Snorre Øreberg fra Stryn (20). Han har i oppgave å sørge for at ingen trosser Norges suverenitet eller grenselover.

– Nå sitter jeg og følger med på grensa, og ser at det ikke skjer noen lovbrudd. Den oppgaven må gjøres hver dag, og nå er det min tur denne jula, forteller han.

Vernepliktig, Snorre Øreberg fra Stryn er fornøyd med juletre i stua. Foto: Privat

Øreberg kan melde 15 minusgrader i nord. Selv om de er på jobb vanker det god julemiddag.

– Vi har fått juletre i stua og det er pynta til jul. Så har vi fått julemat av velferden, så da blir det ribbe og pinnekjøtt til middag, det er ikke verst, forteller han.