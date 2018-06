1. Slakteriene bedøver dyr med CO₂

– Dette er en situasjon vi ser alvorlig på, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm.dir. i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, (KLF).

Grise- og kyllingslakterier bruker store mengder CO₂ til å bedøve dyra før avlivning, men også til pakking og kjøling av maten som produseres.

BEDØVELSE: – Kortsiktig vil slakteriene kunne ta i bruk andre bedøvelsesmetoder for fjørfe, som strøm, men vi har ikke konkrete løsninger for hva alternativet skulle være for gris, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF. Foto: KLF

– Vi er veldig avhengig av CO₂, som vi trenger både i slakteprosessen og videre til kjøling og pakking av maten. Gassen er helt vesentlig for oss.

Ifølge Juul-Hansen har medlemsbedriftene «brukbar kontroll på situasjonen».

– Vi har en del gass på tankene, som holder foreløpig. Vi er ikke helt avslappa, men heller ikke altfor stressa, men vi må ha en løsning.

– Hva hvis det blir tomt for CO₂?

– Kortsiktig vil slakteriene kunne ta i bruk andre bedøvelsesmetoder for fjørfe, som strøm, men vi har ikke konkrete løsninger for hva alternativet skulle være for gris.

Juul-Hansen er sikker på at slakteriene stiller først i køen når det kommer mer CO₂-gass til landet, av hensyn til dyrevelferden.

– Det er nok mange som synes sommerpilsen er god, men deres Co₂-behov må nok vente bak vårt.

2. CO₂ holder maten frisk

– Jeg tror ikke folk flest er klar over at det ikke bare er luft inne i kjøttdeigpakningen i butikken, men også CO₂- og nitrogengass, sier forskningssjef Helga Næs i Nofima, som driver mer næringsrettet forskning.

I KJØTTDEIGPAKKENE: – Jeg tror ikke folk flest er klar over at det ikke bare er luft inne i kjøttdeigpakningen i butikken, men også CO₂- og nitrogengass, sier forskningssjef Helga Næs i Nofima, som driver mer næringsrettet forskning. Foto: JON-ARE BERG-JACOBSEN / Nofima

Hun sier gassen bevarer kvaliteten og hindrer bakterievekst inne i pakninga for spesielt kjøtt og fisk. Det øker holdbarheten og reduserer matsvinnet.

– CO₂ er kjempeviktig for matvareindustrien. De er helt avhengig av å ha en viss holdbarhet på produktene, fordi maten ofte ikke selges eller spises samme dag som den produseres, forklarer Næs.

Ifølge Næs kan gassblandingen av Co₂ og nitrogen forlenge holdbarheten til en kjøttdeig med 10–12 dager.

– Om du bare svøper en plastfolie rundt en skål med kjøttdeig, har du veldig få dagers holdbarhet. Isteden vil du få misfarget kjøttdeig som lukter og en rask oppvekst av bakterier.

FERSK FISK: Det trengs mye mer plass til CO₂-gass inne i en pakke med fisk for å holde fisken fersk lengst mulig, ifølge Nofima. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

3. Planter i gartnerier vokser dårligere

Også gartnerier som bruker CO₂ i drivhusene rammes av CO₂-mangel.

Karbondioskyd brukes som et slags næringsmiddel som styrker planteveksten. Gassen kan bidra til tidligere blomstring, mer frukt og sterkere og større blomster.

– Vi har fått informasjon av CO₂-leverandøren Praxair om at gartneriene ikke får CO₂. Jeg vil ikke si det er dramatisk, men det gjør at plantene vokser dårligere, sier seniorrådgiver Sidsel Bøckman i Norsk Gartnerforbund til NRK.

4. Sykehusene kan måtte gi ut flaskevann

Sykehusene bruker ikke Co₂ direkte, men kan rammes indirekte av Co₂-mangel, dersom drikkevannet ikke blir renset godt nok.

– Da må vi koke vann og gi pasientene flaskevann, sier Hedda Holt, pressevakt i Oslo universitetssykehus.

Hun sier sykehuset bruker springvann til alt fra fødsler, matlagning og til pasienter som vasker hender og dusjer.

– Sykehusene er jo allerede presset på tid, vil ikke det være et problem om dere i tillegg må koke litervis av springvann?

– Vi må jo koke mer vann enn de fleste hjemme bruker i tilfelle, men vi har store kjøkken og klare beredskapsplaner dersom vannet forsvinner, sier Holt.

I Bergen er situasjonen annerledes. Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune har andre renseanlegg, noe som fører til at de kan produsere trygt vann – selv uten CO₂.

– Vi er heldigere stilt enn Oslo. Vi har fem renseanlegg, så om et av de blir slått ut, vil vi likevel kunne forsyne med vann. Sykehusene vil få rent vann uansett, sier fagdirektør i Bergens vann- og avløpsetat, Magnar Sekse.

I Bergen har de CO₂-reserver som strekker tre uker fremover i tid om en krise skulle oppstå.

5. Du kan måtte koke springvannet før du drikker det

Ifølge Mattilsynet er det kun Oslo som så langt har varslet om at de har hatt knapt med CO₂ til å rense drikkevannet.

– Vi har sjekket med de aller største vannforsyningsverkene i Norge som i mer eller mindre grad er avhengig av CO₂ for å rense drikkevannet, men så langt sier de fleste at de har nok på lager eller får levert det de trenger, sier Line Ruden i Mattilsynet.

Nå ser det ut til at situasjonen skal bedre seg, men dersom Oslo kommunes vannbehandlingsanlegg går tomt for CO₂, kommer kommunen til å sende ut et kokevarsel. Det betyr at innbyggerne bør koke springvannet før det drikkes, for å være sikker på at det er trygt å drikke.

DREPER PARASITTER: Dersom Oslo må ta i bruk reserveanlegget sitt for å rense drikkevannet, er det ikke sikkert at de tar knekken på alle parasitter, sier fungerende avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, Frode Hult. Foto: Privat

– Dersom vi ikke får nok CO₂, må vi bruke beredskapsanlegget vårt som blant annet ikke har UV-stråling. Da er det ikke sikkert at det vil ta knekken på virus og parasitter, sier fungerende avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, Frode Hult.

Hult presiserer ovenfor NRK at det er sjelden de finner virus og parasitter, men at det er viktig å gi beskjed om det skulle skje.

– Vi sier alltid ifra en gang for mye enn en gang for lite.

Parasitter og virus i drikkevannet er mest risikabelt for syke mennesker med dårlig immunforsvar, men kokt vann skal være trygt.