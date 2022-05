Disse bildene skaper bekymring: – Kan raskt bli alvorlig

– Det er en veldig uvanlig situasjon med så lav grunnvannstand i starten av mai.

Det sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE, til NRK.

Normalen er at våren med snøsmelting og nedbør øker grunnvannsnivået. På Sør- og Østlandet har manglende nedbør og snø allerede skapt problemer. I Oslo sendte de denne uka ut tekstmelding til innbyggere for å be dem spare på vannet.

– Grunnvannet på alle våre målestasjoner på Sørlandet og Østlandet fortsetter å synke. Per i dag er det ikke svært dramatisk, men det kan raskt bli alvorlig om det fortsetter med lite nedbør, sier Colleuille.

– Når begynner den lave grunnvannstanden å bli kritisk?

– Jeg tror at det kan bli kritisk mot slutten av mai, svarer han.

– Blir bekymret

Meteorologen har dog ikke gode nyheter. Det er ventet litt nedbør i de utsatte områdene fremover, men ikke nok.

– For eksempel forventer vi litt nedbør på tirsdag i Oslo-området, men det er under 10 millimeter – noe som er altfor lite. Jeg er redd for at vi kommer til å slite med tørken en god stund, sier statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, Siri Wiberg, til NRK.

Statsmeteorolog Siri Wiberg kan melde om lite nedbør i utsatte steder i mai. Foto: Signe Karin Hotvedt, NRK

Hun sier at det helst bør være over 20 millimeter nedbør over 24 timer for at det skal utgjøre en forskjell.

– Men vi ser så lite nedbør i modellen vår fremover at jeg blir bekymret.

Også Vestlandet har lav vannstand ved sine målestasjoner, men der er det ventet betydelige mengder nedbør den kommende tiden.

– Trengs en god del vann

Mens enkelte målestasjoner i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge fikk fra 50 til 100 prosent mer nedbør enn normalt i april, var det på Østlandet og Sørlandet mellom 50 og 95 mindre nedbør enn normalen.

Målestasjonen i Lindesnes har aldri registrert så lav grunnvannstand på datoen 5. mai siden de startet målingene på stasjonen i 1980.

På målestasjonen på Kise er grunnvannstanden svært nær laveste målte verdi 5. mai – siden starten av målingene i 1978.

– Det bekymrer oss. Vannforsyninger og kraftproduksjon kan få problemer, folk kan oppleve tomme brønner og det kan bli svært problematisk for landbruket. Mai er en viktig del av vekstsesongen, og da trengs det en god del vann, sier Colleuille.

Kartet til høyre viser prognosen for 12. mai. Foto: SeNorge / NVE

Tørreste noensinne

Helt siden november i 2021 har det bare kommet mellom halvparten til to tredjedeler av normal nedbør på Østlandet og Sørlandet. Men det er de to siste månedene det virkelig har vært spesielt.

– Ifølge Meteorologisk institutt er de to siste månedene de tørreste som vi har registrert noensinne i Sørøst-Norge. Det er helt klart at vi er i starten av en tørkeperiode.

Lenger nord i landet er situasjonen en helt annen. Mens det er lite snø i Sør-Norge, er det fra Møre og Romsdal og nordover enorme mengder snø.

– Det er mye mer enn normalt. Noen steder i Nord-Norge er det den mest snørike vinteren vi har opplevd, sier han.

Denne modellen viser snømengder i forhold til normalen. Snømengden er gitt i forhold til normal snømengde for aktuell dag i året basert på statistikk for perioden 1991–2020 Foto: SeNorge / NVE

Snømengdene kan også skape store utfordringer.

– I disse områdene er vi bekymret for at vi skal få oppleve en stor vårflom når snøen skal smelte, men om det blir en stor flom er det værutviklingen fremover som avgjør.