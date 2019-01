Disse bildene ble tatt før Anne-Elisabeth forsvant – politiet ber folk fortsette å tipse

Politiet mistenker at Anne-Elisabeth og Tom Hagens hus på Fjellhamar i Lørenskog kommune kan ha blitt holdt under oppsyn i en periode før og etter den antatte bortføringen 31. oktober i fjor.

Derfor jakter politiet nå på bilder i sosiale medier. De har også gått ut og bedt alle som kan ha sett noe eller tatt bilder i området om å ta kontakt. En av dem som nå har kontaktet politiet, er hobbyfotograf Katrine Aanensen.

– Jeg har tenkt mye på saken og hvordan det går med henne, sier Aanensen til NRK.

FOTOGRAF: Katrine Aanensen har tipset politiet. Foto: Privat

77 dager har gått siden 68 år gamle Anne-Elisabeht Hagen forsvant sporløst. Aanensen, som bor på Fjellhamar, går ofte tur forbi huset der Hagen-familien har bodd i nesten 40 år med sin kone.

– Jeg er ofte ute og tar natur- og landskapsbilder, og det samme gjorde jeg 27. oktober i fjor, sier Aanensen.

Stolpejakt

Hun selger natur og landskapsbilder, tatt med et kamera som tar høyoppløselige bilder. Fire dager før forsvinningsdagen var Katrine Aanensen ute på den populære mosjonsformen stolpejakt med kameraet sitt. Én av stolpene hun fant var i nabolaget til huset til ekteparet Hagen.

FØR FORSVINNINGEN: Bilde av huset til ekteparet hagen tatt 27. oktober Foto: Katrine Aanensen

– Jeg gikk også forbi huset og tok bilder på lengre hold, fra motsatt side av vannet, og så kom huset med på flere bilder. Det var helt tilfeldig, sier Aanensen.

18 bilder

Totalt tok hun 18 bilder. Politiet fikk bildene tilsendt mandag kveld og ønsker at publikum sender det de har av bilder i området, også forut for 31. oktober.

– I et tilfelle som dette, kan vi ikke utelukke at familien og arbeidsplass har vært utsatt for en viss form for overvåkning. I så måte kan det være interessant også med tiden forut for 31. oktober, har politiinspektør Tommy Brøske tidligere uttalt.

ETTERFORSKNINGSLEDER: Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt. Foto: Politiet

Hobbyfotografen så ikke noe spesiell aktivitet rundt huset, men hun kontaktet politiet i går etter at NRK snakket med henne.

– Jeg ringte til politiet i går. De sa det var interessant og at jeg skulle laste bildene inn på tipssidene på politiet.no.

– Dronebilder kan beskrive aktivitet

Politiet sier til NRK at de er interessert i alt fra dashbord-opptak gjort i bil, bilder og dronefoto tatt i dagene rundt forsvinningen.

– Dronebilder kan beskrive en aktivitet som foregår på bakken, og filmede aktiviteter og observasjoner generelt er av stor interesse for politiet i den fasen vi står i nå, sier Brøske til NRK.

DRONEPILOT: Andreas Nielsen flyr drone i Lørenskog 23. oktober. Foto: Andreas Nielsen

Han kommer med en oppfordring:

– Vi ber innstendig om at publikum kommer til politiet med informasjonen de har. Kom med det du har, så skal politiet vurdere hvilken relevans det har for saken, sier Brøske.

– Politiet ville ha dronevideo

En annen video politiet har sikret seg, er en dronevideo fra områdene rundt boligen i Sloraveien som ble tatt den 23. oktober i fjor.

POLITIJAKT: Politiet fant dette bildet på sosiale medier og kontaktet fotograf Andreas Nielsen. Foto: Andreas Nielsen

– Det er jo litt grått og trist her, men Langvannet er veldig fint, og jeg tenkte jeg ville teste dronen og ta litt bilder i det fine lyset, sier Andreas Nielsen, som bor i Lørenskog.

Noen dager før saken ble kjent i media, sier Nielsen at politiet tok kontakt. De hadde funnet et bilde fra droneflyvningen som han hadde lastet opp på Instagram.

– Politiet sa de etterforsket en sak rundt Langvannet, og jeg tenkte kanskje det var et biltyveri eller lignende. Men jeg skjønte jo hva det gjaldt da politiet gikk ut med saken i forrige uke, sier han.

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen har nå vært savnet i 77 dager, og politiet står fortsatt uten mistenkte i saken.

– Det hadde vært fantastisk om dette kan bidra til en løsning, sier Nielsen til NRK.