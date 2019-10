Disse bedriftene har best omdømme

For 28. år har Ipsos undersøkt omdømmet til de 100 største bedriftene her i landet.

På toppen av lista, troner samvirkelaget Coop, som eies av sine egne kunder.

82 prosent av de spurte har et godt eller meget godt totalinntrykk av selskapet.

På 2. plass kommer meierigiganten Tine etterfulgt av NRK på 3. plass og Vinmonopolet på 4. plass.

– Bedriftene som ligger i toppen har et godt og stabilt omdømme. Den bedriften som i særklasse skiller seg ut med et meget godt totalinntrykk er NRK. 41 prosent av befolkningen har et meget godt inntrykk av NRK, sier Jan Behrens, som er fagansvarlig for omdømmeundersøkelsen i Ipsos.

Til sammenligning har 29 prosent svart at de har et meget godt totalinntrykk av Coop.

Men selskapet kommer likevel ut på topp fordi mer enn hver andre som er spurt har svart at de har et godt inntrykk av samvirkelaget, og færre har et dårlig inntrykk av selskapet enn det som er tilfellet for NRKs del.

6 prosent har et dårlig totalinntrykk av NRK og 3 prosent har et meget dårlig inntrykk av NRK.

Felleskjøpet rett inn på femteplass

– I årets måling ser vi at VG har forverret sitt omdømme. Andelen som svarer at de har et dårlig eller meget dårlig inntrykk har økt fra 18 prosent i 2018 til 29 prosent i 2019. Man kan anta at dette skyldes «Sofie- og Giske»-saken sier Jan Behrens, som er fagansvarlig for omdømmeundersøkelsen i Ipsos. Han understreker at selskapet ikke har data som sier at dette er forklaringen. Foto: Johan B. Sættem

For første gang er Felleskjøpet, som eies av norske bønder med i profilundersøkelsen.

– Felleskjøpet seiler rett inn på femteplass. De har et veldig godt omdømme og er en respektert virksomhet. Vi har kanskje en bonde i oss alle sammen, sier Behrens.

DNV GL, som før het Det Norske Veritas, er selskapet som har den største forbedringen i sitt omdømme. Deretter følger medieselskapene Egmont og Schibsted.

VG og Vy blant selskapene som har forverret omdømmet mest

Transportselskapet Vy som byttet navn i vår, kommer på jumboplass blant selskapene som har forverret sitt omdømme det siste året.

Men også Equinor, som for første gang blir målt med sitt nye navn, og mediehuset VG, kommer dårlig ut.

– Vi må tenke på om det er noen hendelser gjennom året som har gått som gjør at VG får et dårligere omdømme. Giske-saken har vært en hendelse som har vart en stund for VG og som ikke er så avgrenset i tid. Så det kan være forklaringen. Men vi har ikke data som støtter at det er det, sier Behrens.

Ifølge Ipsos har VG falt fra en 38.plass på listen over bedriftene med best omdømme i fjor til en 53.plass i år.

– VG har aldri skåret spesielt høyt på målinger som denne, men jeg konstaterer at lesertallene våre har økt gjennom hele 2019. Våre egne målinger viser at omdømmet vårt nå er omtrent som da året startet, sier sjefredaktør i avisen, Gard Steiro.

Disse bedriftene har best omdømme i det norske folk ifølge Ipsos:

1. Coop

2. Tine

3. NRK

4. Vinmonopolet

5. Felleskjøpet

6. Gjensidige forsikring

7. SAS

8. Jotun

9. Bama-gruppen

10. TV 2

Kilde: Ipsos. Undersøkelsen gjennomført i perioden 9.april til 11.juni 2019. Totalt har 1067 respondenter blitt bedt om å evaluere hver bedrift på en skala fra meget godt inntrykk til meget dårlig inntrykk.