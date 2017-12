Disse barna synes brukte leker er like bra som nye

2,2 milliarder kroner ble brukt på leker i 2016, ifølge handelsorganisasjonen Virke. Ikke alle lekene trenger være nye, mener elevene i femte trinn på Sofiemyr skole på Kolbotn.

– Jeg hadde vært glad for en brukt leke, jeg, hvis den ikke hadde vært ødelagt. Da hadde det gått helt fint, sier Lucas Alexander Svensson (10).

Han og klassevennene har funnet frem skatter fra egne lekesamlinger. Nå skal de få nye eiere.

Startet med tomt lokale

På Egertorget i Oslo, midt blant glitterpyntede butikker fylt av luksusvarer til stive priser, lå et tomt butikklokale.

Men i løpet av desember har barn fylt lokalet opp med leker de ikke selv lenger bruker. Barnas Fretex selger dem så videre, til priser giverne selv har valgt.

– Det har gått over all forventning! Vi har fått inn tusenvis av leker, og bare i denne butikken har vi solgt over 1200 leker i desember, sier salgssjef Line Isegran i Fretex.

Hun tror foreldrene er største bøygen for å få redusert lekebergene på bossfyllingene.

– Barna er mye, mye flinkere enn oss voksne. De er opptatt av miljøet, de lærer om det på skolene og i barnehagene, og de gir med glede. Barna bryr seg ikke om det er en brukt eller ny leke, mener hun.

– Jeg tror terskelen ligger hos oss voksne som er redd for å ikke gi en god nok gave Det tar tid å bryte ned terskelen, men vi er på vei, legger hun til.

– KJØP BRUKT: Barna fra Sofiemyr skole studerer utvalget hos Barnas Fretex. Foto: Christian Lura / NRK

– Brukt er miljøvennlig

Barna fra Sofiemyr er enige.

– Det hadde ikke gjort noe om gaven var brukt, sier Emma Orderud Hesthammer (10) som donerte en Pokémon-tøyfigur til Fretex.

– Vi har veldig mye, men vi bruker ikke alt. Istedenfor å kaste det, kan vi gi det bort, sier hun.

Klassevennen Julie Westen (10) ga vekk to snurrebassfigurer til butikken. Der fikk hun selv sette utsalgspris på dem.

– Jeg har lekt ganske mye med dem, men nå ligger de der bare og lager plass. Jeg mener det er behov for en slik butikk fordi det er miljøvennlig å kjøpe brukte leker, sier Julie.

Stenger til jul

Det gjenstår å se om julelekebutikken til Fretex går med overskudd. Den stenger lille julaften. Men restlageret av leker skal selges i andre Fretex-butikker i landet.

– Fretex er en miljøbedrift, og vi ønsker å øke gjenbruken i Norge. Det legges seks kilo med leker til hvert norske barn under norske juletrær. Det er enormt mye. Vi håper at noen av dem vil være brukte leker, sier Isegran.