Politimestrene har foreslått å legge ned 130 av dagens lensmannskontorer slik at Norge står igjen med 217 tjenestesteder.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård vil presentere den endelig beslutningen på en pressekonferanse klokken 11.

En sentral problemstilling har vært hvor mange lennsmannskontor og politistasjoner det enkelte politidistrikt skal ha, og hvor disse skal være plassert for å gi befolkningen et best mulig tjenestetilbud.