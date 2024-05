Diplomaten

Mandag I 1. oktober 1993 ca. kl. 0830 forlot William Nygaard huset sitt og gikk mot bilen som stod parkert på vestsiden av huset. Han oppdaget at bilens venstre fordekk var punktert, og ringte etter drosje og bergingsbil. Fra sin mobiltelefon ringte han Oslo taxi kl. 0833.

Mens han var i ferd med å taste telefonnummeret til Falken bilbergingsfirma, ble han skutt og truffet av tre ekspanderende prosjektiler av merket Federal Hydra Shock, avfyrt med en revolver, kaliber 44 Magnum. Han stod da på høyre side av bilen med passasjerdøren åpen. Det ene prosjektilet gikk gjennom kroppen og ble senere funnet på bakken. De to andre gikk inn i kroppen og ble fjernet under operasjon på Ullevaal sykehus senere samme formiddag.

Nygaard sprang noen skritt fra bilen, kastet seg utfor en skråning og landet på gresset nedenfor gårdsplassen. Tre personer fra et nabohus kom til stedet etter å ha hørt rop om hjelp. En av dem tilkalte ambulanse kl. 0846.

Verken Nygaard eller vitnene skjønte på det tidspunktet at han var skutt. Ambulansen kom kl. 0901 og kjørte mot Ullevål sykehus kl. 0906. Ved ankomst Ullevål sykehus ble det oppdaget at Nygaard var skutt. Det var først da det ble meldt fra til politiet. Krimvakta i Oslo politidistrikt fikk melding om skadet person kl. 0925. De rykket ut og satte i gang etterforskning. I telefonsamtale med krimvakta kl. 0940 sa behandlende lege at han tenkte det kunne dreie seg om et attentat, motivert av utgivelsen av boka "Sataniske vers". Politiet kom til åstedet ca. kl. 1015.

Kilde: Kripos sitt påtegningsark om forslag om henleggelse, som NRK har fått innsyn i. Datert 29. september 2023.