Difor har dei framleis tillit til Solberg

Erna Solberg slapp ei politisk bombe med stort skadepotensial for partiet førre fredag.

I går gav Solberg intervju på rekke og rad til norske medium. Ho understreka der at partiet må avgjere om ho skal vere leiar og statsministerkandidat i 2025.

Men så langt har få stemmer i Høgre teke til orde for at ho må tre til side. Ingen utfordrar leiaren som no har store habilitetsspørsmål knytt til sin regjeringsperiode. NRK har spurt ei rekke viktige lokale og sentrale Høgrepolitikarar om kvifor det er slik.

Dette er argumenta som peikar seg ut:

Dei trur på historia hennar Ho har bygd tillit i partiet i 19 år Ho har gjort Høgre større gjennom gode val

Trur på Solbergs historie

Politiske motstandarar har blant anna kritisert Høgreleiaren for å ha villeia veljarane. Diskusjonen har gått høgt om ho kunne og burde fortalt meir om aksjehandel og inhabilitet før valet.

Sjølv om Solberg i går måtte vedgå at ho ikkje har hatt orden på eigen habilitet, meiner alle Høgrepolitikarane NRK har snakka med at partileiaren er sannferdig.

TILLIT: Solberg har ikkje gjort noko gale, meiner Eivind Holst. Foto: Hege Kristin Hagen

– Ho har ikkje gjort noko som gjer at eg ikkje lenger har tillit til henne. Ho har heller ikkje latt vere å gjere noko som gjer at eg ikkje lenger har tillit til henne, seier Eivind Holst som er fylkesleiar i Nordland. Hans vurdering er at det er Solbergs ektemann som har gjort noko gale og at saka sånn sett nesten er uforskylda.

– Eg har tillit til Erna som partileiar og opplever at ho snakkar sant, seier Margret Hagerup som sit i leiinga i stortingsgruppa.

– Ho svarar godt og truverdig om ei alvorleg og vanskeleg sak, seier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde.

– Det at ho no har vore så open i noko som har vore ei utruleg vanskeleg sak for både henne og partiet, styrkar henne faktisk som leiarkandidat, seier Tom Georg Indrevik, profilert ordførar i Øygarden i Vestland etter dagens Solberg-intervju.

STYRKA: Ordføraren i Øygarden meiner Solberg har styrka seg. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Kritikarane

Fritt for intern kritikk har det sjølvsagt ikkje vore.

Høgres ordførarkandidat i Vardø, Hermod Larsen har sagt Solberg bør tre til side.

Ordførarkandidaten i Vindafjord, Modolf Haraldseid sa til Stavanger Aftenblad at Solberg bør tre til side midlertidig.

Sentralstyremedlem Harald Furre sa til NRK at saka skadar både partiet og politikken.

Men også Furre uttrykte tillit til partileiaren. Det gjorde også dei aller fleste lokalpolitikarane NRKs Debatten kontakta tidlegare i veka.

Og sjølv om det også høyrer med i bildet at mange Høgrepolitikarar er svært ordknappe eller ikkje tek telefonen, så ser hovudbildet ut til å vere at Solbergs posisjon i partiet ikkje er særleg endra.

Har bygd tillit over tid

Erna Solberg har vore leiar i Høgre i snart 20 år etter at ho vart valt på landsmøtet i 2004.

TID: Erna Solberg vart Høgreleiar i 2004. Foto: Tor Richardsen / NTB

Like etter at ho heldt den oppsiktsvekkande pressekonferansen førre fredag, møtte ho sentralstyret i partiet. Dei var samla for å feire og snakke om valresultatet, men fekk ein skandale i fanget.

Fleire medlemmer fortel om korleis dei tillitsvalde i partiet der uttrykte støtteerklæringar til henne, og forklarar dette dels med korleis ho har bygd posisjonen sin over tid.

– Eg har tillit til henne som leiar med same grunngjeving no som alle dei gongane ho har blitt valt og attvald sidan 2004, seier Helge Orten som sit i partileiinga saman med Solberg til NRK.

– Ho har bygga opp ein enorm tillit blant det norske folk over 20 år og for min del er ikkje den broten ned av det som er kome fram så langt, forklarar stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim.

STOLAR PÅ SOLBERG: Bård Ludvig Thorheim. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Kvifor er det ikkje eit problem at ho ikkje har hatt skikk på eigen habilitet?

– Slik eg kjenner henne, stolar eg på at ho har handla riktig ut frå den informasjonen ho har hatt. Viss ikkje, trur eg ho er den første som hadde innrømt det, seier Thorheim.

Leiaren for Høgres kvinneforum, Sandra Bruflot, argumenterer med at Solberg har brei støtte, også etter det som har skjedd no.

– For meg er det heilt avgjerande at ho har tillit blant kvinneforum-leiarane rundt omkring i landet. Det har ho.

Kristin Ørmen Johnsen sit i sentralstyret for Buskerud og peikar på at partileiaren har klart å gjenreise Høgre som eit folkeparti. Ho meiner Solberg også har stor tillit utanfor Høgre.

– Ho har styrt Noreg gjennom to store kriser, finanskrisa og koronakrisa, seier Johnsen.

Monica Melvær i Ålesund sit også i sentralstyret.

– Ho har stått stødig i alle stormar og vist heilt unike leiareigenskapar, seier ho.

– Når du har vist klokskap og ro i hundrevis av saker, så tel det med i vurdering av tilliten, seier Holst i Nordland.

Valresultat som begeistrar

– Tilliten til Erna handlar om to ting: Resultat og innsats, seier leiar i Unge Høgre, Ola Svenneby. – Ingen har noko som helst å utsette på henne på dei to punkta, slår han fast.

SIGER: Erna Solberg og UH-leiar Ola Svenneby feirar skulevalsigeren i september. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Han meiner resultata nøytraliserer det som kan vere av politisk kritikk.

– Folk kan tenke ulikt om politisk retning og kritisere henne for å gå for langt til høgre, til venstre eller for at ho står i midten. Men ho kan vise til at med henne som leiar vinn partiet val.

Han peikar dessutan på at partiet nettopp har rive ned Arbeidarpartiet frå trona som største parti i eit norsk val.

Erna Solberg vart i mars i år valt som leiar for Høgre for to år fram til 2025.