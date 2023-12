Difor er NSM-saka alvorleg

Sidan det vart kjent at Nasjonal tryggingsorgan (NSM) tok opp eit grunnlovsstridig lån, har saka naturleg nok fått stor merksemd.

Regjeringa har skal gå gjennom låneavtalen, for mykje er framleis uklart. Men her er noko av det me veit til nå.

Kva har NSM gjort?

I 2022 ynsker NSM å leiga eit nytt lokale på Fornebu som Norwegian Property eig.

Kommunaldepartementet får eit utkast av leigeavtalen.

Til Justisdepartementet lover NSM at eingongskostnader som til dømes møblar skal skje innanfor budsjettet.

Leigeavtalen mellom NSM og Norwegian Property vert signert i juni 2022. Departementa hevdar at dei ikkje veit om alt i denne avtalen.

Det er avtalen for leige av desse lokala på Fornebu som er stridens kjerne i NSM-saka. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I juli 2022 signerer NSM ein låneavtale med Norwegian Property på 100 millionar kroner. September 2023 vert lånet utvida til 200 millionar kroner.

Ifølgje departementa skjedde alt dette utan at dei visste det. Fyrst i november 2023 skal departementa ha vorte klare over låneavtalen.

Førre veke informerte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om det ulovlege lånet.

Tidlegare direktør Sofie Nystrøm såg seg nøydd til å trekka seg som direktør.

NSM sa på si side at Justisdepartementet var orientert om lånet og at slike lån har vore vanlege i lang tid.

Kvifor var det feil?

Kort sagt har ein offentleg instans ikkje lov til å ta opp lån i den private marknaden.

Det er berre Stortinget som kan gje pengar til statlege verksemder.

Samstundes kom ikkje lånet fram i årsrekneskapen som NSM leverte til Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen seier dei heller ikkje vart informert om lånet, noko NSM er plikta til å gjera. NSM slår tilbake mot Riksrevisjonen og seier at dei ikkje har utelate informasjon.

Kva skulle dei bruka pengane på?

Pengane var tiltenkte oppussing, nye møblar, PC-ar, IT-system og fleire tryggingstiltak.

Kvifor kan saka vera alvorleg politisk?

Fleire krev nå at justisministeren må forklara seg for Stortinget.

Mehl seier ho ikkje kjende til lånet, medan NSM hevdar det motsette.

Men noko informasjon fekk departementet om leigeavtalen.

Frp vil at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) må koma på Stortinget og forklara seg om det ulovlege lånet til NSM. Foto: Hanna Johre / NRK

Mellom anna fekk dei veta at utleigar skulle legga ut for utgifter som skulle betalast att over leigeperioden.

Departementet forstod derimot at beløpet skulle bakast inn i leiga, i staden for at det var eit lån.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «EKSTRAEPISODE: Hva skjer med Emile Enger Mehl?».

Korleis kan det ryddast opp i?

Regjeringa har bedt Stortinget om å godkjenna at dei 200 millionane vert henta frå oljefondet for å betala tilbake lånet.

Fleirtalet på Stortinget er for, men juristar som NRK har snakka med føreslår heller å frysa lånet inntil situasjonen er meir avklart.

Justisministeren har varsla gjennomgang av saka og har instruert NSM om å stoppa alle utbetalingar til låneavtalen.

Granskingsutvalet skal også ta for seg husleigeavtalene til NSM ti år bakover i tid.