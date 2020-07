Diba (17) kan bli en av Norges yngste leger

– Det har krevd mye hardt arbeid, disiplin og planlegging for å lykkes. Jeg har dratt en time tidligere på skolen nesten hver dag, og satt meg ned med skolearbeid med en gang jeg kom hjem, forteller Ainechi som nettopp har fylt 17 år.

Hun var bare 16 år da hun fullførte videregående tidligere i vår og fikk i forrige uke beskjed om at hun hadde kommet inn på et av de vanskeligste og mest krevende studiene i Norge.

Etter anbefaling fra lærere hoppet hun over 8. klasse på ungdomsskolen. Deretter fulgte et toårig utdanningsløp på Hersleb videregående skole.

– Jeg har vært ekstremt nysgjerrig og ivrig siden barneskolen. Den følelsen har alltid vært med meg. Jeg harr alltid lyst til å lese mer, gjøre mer og få mer ut av tiden min, sier Ainechi som er fra Skjetten i Lillestrøm kommune.

– Tenker ikke så mye på alder

Det gjør at hun kan begynne på medisinstudiet i Oslo som 17-åring og bli en av landets yngste leger når hun er ferdig.

– Jeg synes det er veldig spennende. Jeg tenker ikke så mye på alderen, for jeg har en del eldre venner fra før. Det er interessant å se om jeg som yngre student har noe å bidra med, sier hun.

For å komme et steg nærmere drømmen sin om å bli lege og få toppkarakterene hun behøvde, har 17-åringen jobbet hardt i rundt 70 timer hver uke. Selv om hun har klart å finne tid til seg selv og venner, legger hun ikke skjul på at det har vært tøft.

– Det har vært veldig vanskelig til tider. Det er et enormt psykisk press og man må prioritere skole over alt annet. Jeg har heldigvis hatt støttende lærere, venner og familie hele veien. Det har vært viktig, sier Ainechi.

Vil jobbe med teknologi

I fremtiden har hun veldig lyst til å bidra i Leger uten grenser, og er veldig interessert i den teknologiske utviklingen innen medisin. Spesielt bruken av kunstig intelligens og maskinlæring innen medisin for bedre å kunne hjelpe pasienter.

– Det blir spennende å se om jeg kan ta del i det, sier Ainechi.

– Mange vil kanskje si at det ville vært en fordel å få litt livserfaring før man begynner på et slikt studie. Hva tenker du om det?

– Den kommentaren har jeg fått en del, spesielt fra voksne – at jeg bør ta meg et friår og få litt personlig vekst. Jeg forstår det godt, men jeg føler meg klar til å ta et steg nærmere legedrømmen og begynne med det jeg er virkelig interessert i, sier Ainechi.