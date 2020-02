Dette vet vi om skytingen i Thailand

Siste: Politiet sier de har tatt kontroll over 1. etasje i kjøpesenteret. Hundrevis av mennesker har til nå blitt reddet ut, men det er foreløpig ikke kjent hvor mange som fortsatt befinner seg inne i bygningen.

Dødstallene varierer, men minst 20 personer skal være skutt og drept. Lokale myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at de venter at dødstallene vil stige.

Politiet har identifisert skytteren som Jakrapanth Thomma (32). Han skal være en korporal i det thailandske militæret. Ifølge politiet er han fortsatt på frifot og aktiv inne på kjøpesenteret Terminal 21.

Lokale medier melder at 32-åringen skal ha forskanset seg i fjerde etasje på kjøpesenteret. Ifølge lokale medier har gjerningsmannen tatt flere gisler, men dette er ikke bekreftet av offisielle kilder.

Vil du ha ukesbrev fra Urix? Klikk her

Myndighetene har satt opp en sikkerhetssone på to kilometer rundt stedet, og skal ha satt ned forbud mot direktebilder fra stedet.

Stjal våpen og ammunisjon

Masseskytingen i Nakhon Ratchasima, som ligger 250 kilometer nordøst for hovedstaden Bangkok, startet lørdag ettermiddag da gjerningsmannen stjal våpen og ammunisjon fra militærbasen Surathampithak.

Ifølge avisen Bangkok Post skal gjerningsmannen ha skutt tre personer, to militære og en sivil kvinne, inne på militærleiren.

BRANN: Det brøt ut en brann etter at gjerningsmannen avfyrte skudd mot en gasstank utenfor kjøpesenteret. Foto: Handout / AFP

Motivet for skytingen er foreløpig ikke kjent, men lokale medier skriver at gjerningspersonen skulle ha et møte med kvinnen og en av de militære som senere ble drept.

Etter drapene i militærleiren stjal gjerningsmannen et militært kjøretøy og forlot området. Ifølge det thailandske forsvarsdepartementet fyrte gjerningsmannen av skudd inne i et buddhisttempel før han satt kursen mot kjøpesenteret Terminal 21.

Direktesendte masseskytingen

På vei til kjøpesenteret skal gjerningsmannen la løsnet flere skudd mot personer som var ute og gikk. Ved 18.00-tiden lokal tid skal han ha ankommet kjøpesenteret.

Dramatiske videoer fra åstedet viser mannen forlate kjøretøyet og åpner ild.

– Gjerningsmannen brukte et maskingevær og skjøt uskyldige ofre som har resultert i mange skadde og drepte, sier politiets talsperson Krissana Pattanacharoen til Bangkok Post.

OVERVÅKINGSKAMERA: Dette skal være gjerningsmannen inne på kjøpesenteret. Minst 17 mennesker er bekreftet drept i masseskytingen. Foto: Overvåkingsvideo / Privat

Utenfor kjøpesenteret skal gjerningsmannen ha skutt mot en gasstank som resulterte i en eksplosjon på området. Gjerningsmannen tok seg deretter inn på kjøpesenteret.

Overvåkingsbilder fra stedet skal vise den antatte gjerningsmannen gående rundt med et automatvåpen og hjelm.

I forkant av lørdagens skyting skrev Jakrapanth Thomma følgende i en melding på Facebook;

KULEHULL: Gjerningsmannen løsnet skudd mot forbipasserende på vei til kjøpesenteret Terminal 21. Dette er en av bilene som ble beskutt. Foto: Teo Bao Hua / Reuters

– Rik fra juksing og utnyttelse av andre. Tror du de kan bruke pengene i helvete? Man kan ikke unngå døden, alle sammen.

Inne på kjøpesenteret fortsatte han skytingen og delte dette direkte på sin egen Facebook-side. Han la også ut bilder av seg selv med flere våpen.

Han skrev også at han hadde kramper i hånden, og spurte i en annen melding om han skulle overgi seg.

Siden til mannen har nå blitt tatt ned, bekrefter Facebook overfor nyhetsbyrået Reuters.

DRAMATISK VIDEO: Forbipasserende ble vitne til skytingen utenfor kjøpesenteret. Du trenger javascript for å se video. DRAMATISK VIDEO: Forbipasserende ble vitne til skytingen utenfor kjøpesenteret.

Stormet kjøpesenteret

Thailandske spesialstyrker var lørdag kveld, lokal tid, på plass utenfor kjøpesenteret. Ifølge Bangkok Post skal de ha bedt TV-kanaler i området om å ikke vise direktebilder fra åstedet i frykt for at gjerningsmannen følger med på sendingene.

Myndighetene advarte også personer som befant seg inne i kjøpesenteret om å ikke strømme videoer, i frykt for at gjerningsmannen ville se.

Ved 17-tiden norsk tid kom det meldinger om at politiet og det thailandske militæret hadde stormet kjøpesenteret.

Øyevitner sier at flere hundre personer ble hjulpet ut.

Det er fortsatt uklart hvor mange som befinner seg inne på senteret. Det har foreløpig ikke kommet meldinger om at gjerningsmannen er pågrepet.

Om lag en time senere kom det meldinger om at styrkene hadde sikret kjøpesenterets første etasje.

POLITIAKSJON: Politiet på plass utenfor kjøpesenteret. Ifølge lokale medier skal spesialsoldater ha gjort seg klar til å aksjonere mot gjerningsmannen. Foto: AP