Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal gifte seg 31. august i Geiranger.

Bryllupsfesten skal være på Hotel Union Geiranger, som er fullbooket.

Feiringen vil vare i flere dager, og starter i Ålesund.

Det er usikkert hvem som kommer til bryllupet, men det forventes kjente ansikter både fra Norge og utlandet.

Paret har uttalt at de ikke vil svare på flere henvendelser fra pressen, men det betyr ikke at pressen ikke er invitert til bryllupet.

Politiet har vært på befaring i Geiranger for å planlegge sikkerheten rundt arrangementet.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det er under tre måneder til paret som forlovet seg i 2022 skal vies. Så langt har de også lykkes i å holde detaljene rundt bryllupet tett til brystet.

Selv om bryllupet er privat, og ikke i regi av Kongehuset, kan det ventes et visst antall kongelige og kjente mennesker fra både inn- og utland når den fjerde i arverekken til Norges trone gifter seg.

NRK har spurt prinsessens manager, Carina Scheele Carlsen, om bryllupet vil bli TV-sendt på noen måte. NRK har også spurt om publikum kommer til å få se bilder fra vielsen, og/eller om folk kommer til å se brudeparet

– Vår plan er ikke helt klar. Men vi kommer med info om ikke så lenge, skriver Carlsen i en SMS onsdag.

Men vi vet i hvert fall at vielsen finner sted 31. august.

Hvor?

Stedet er kanskje det vi vet mest om, i hvert fall omtrentlig. Bryllupet finner sted i Geiranger.

– De er så fantastiske i Geiranger. Når vi kommer dit, kommer det til å være helt fantastisk. Jeg bare elsker alt de gjør, De er så fine mennesker, sier prinsesse Märtha Louise i en episode av podkasten «HeartSmart Conversations» som kom onsdag.

Det er podkasten prinsessen selv lager sammen med Mari Manzetti og Lilli Bendriss.

Kongefamilien har tidligere vært hyppige gjester i bygda, både privat og offentlig. Blant annet la kongeparet feiringen av sølvbryllupet sitt til Geiranger.

Kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise på sightseeing i veteranbil i Geiranger i anledning sølvbryllupet til det norske kongeparet i 1993. Foto: Lise Åserud / NTB

Geirangerfjorden står på Unesco-listen over verdens kultur- og naturarvsteder.

Direktør for Geirangerfjorden verdensarv, Katrin Blomvik Bakken, har tidligere sagt til NRK at hun tror bryllupet er lagt til Geiranger fordi bygda ikke sladrer.

Selve bryllupsfesten skal være på Hotel Union Geiranger. Det ligger et stykke opp i dalsiden (og er derfor ikke hotellet som ble truffet av flodbølge i katastrofefilmen «Bølgen» fra 2014).

Hotel Union i Geiranger avbildet fra luften i april 2023. Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

Hotelldirektør Monja Mjelva bekreftet i september at bryllupet finner sted der, og at hotellet er fullbooket.

Ifølge hotelleier Sindre Mjelva var det i vår bare noen få ledige datoer på hotellet før bryllupet.

Er du interessert i prinsessebryllupet? Nei Jeg er litt nysgjerrig Ja Jeg ville helst vært der selv Vis resultat

Både Nettavisen og TV 2 har skrevet om at det i april kostet rundt 16.000 kroner natten om etternølere ønsket overnatting i Geiranger den aktuelle helgen. Hotellene var da helt fulle.

Sunnmørsbygda har bare litt over 200 fastboende, men i de mest hektiske sommerdagene, kan det være over 10.000 turister der.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett kunngjorde i september 2023 at de gifter seg i august 2024. Foto: Daryl Henderson / NTB

Havnemyndighetene har også opplyst at cruiseskipet «Silver Dawn», i lang tid i forveien, er meldt inn å legge til kai i Geiranger 31. august.

Ifølge hjemmesiden har skipet en kapasitet på 596 gjester og 411 besetningsmedlemmer.

– Vi er utrolig glade for å kunne feire kjærligheten vår i Geirangers vakre omgivelser. Det betyr mye for oss å samle våre nærmeste på et sted som er så rikt på historie og spektakulær natur, sa paret i en felles uttalelse da tid og sted for bryllupet ble offentliggjort.

Hva?

Vi vet ikke hvordan bryllupet skal feires. Prinsessen og Verrett selv uttrykte i midten av april at de ikke lenger vil besvare henvendelser fra pressen.

Beskjeden kom etter at Se og Hør tidligere i måneden meldte at de har fått tilgang til bryllupsinvitasjonen som er sendt ut.

I den ferske podkastepisoden, sier Märtha at avgjørelsen kom som et konsekvens av at paret ikke fikk tid til å forberede seg til selve bryllupet.

– Det betyr ikke at pressen ikke er invitert til bryllupet. Selvfølgelig kommer vi til å snakke med pressen. Det er ikke knebling av pressen. Det betyr ikke at de ikke får komme, sier prinsessen der.

I september 2022 var Märtha Louise og Durek Verrett på åpningen av høstutstilling på kulturhuset i Ås, der Maud Angelica Behn stilte ut egne malerier. Foto: Heiko Junge / NTB

– Men vi vil ikke kommentere nå videre, for vi skal fokusere på at vi skal gifte oss. Og jeg vil ha glede, godhet og kjærlighet. Og det er fokuset fra min og Dureks side, utdyper hun.

– En del overraskelser

På spørsmål i podkasten om alt er bestemt, svarer hun lett leende:

– Det er bestemt, men det er ikke alt som er landet ennå. Det er ganske mange tråder som henger i den løse luften.

Prinsessen lover også en del overraskelser i det norsk-amerikanske fusjonsbryllupet:

– Det er veldig utradisjonelt for et norsk bryllup, tror jeg. Det kommer nok en del overraskelser for folk. Fordi vi har valgt å gjøre det akkurat sånn vi har lyst til å ha det.

Fest i flere dager

Bryllupet varer over flere dager og starter i Ålesund. I podkast-episoden sier Märtha selv at feiringen starter torsdagen. Det nevnes også i et brev fra Møre og Romsdal politidistrikt.

Utsikt fra Fjellstua på Aksla over Ålesund i november 2023. Foto: Halvard Alvik / NTB

I skrivet til Politidirektoratet om VIP-oppdrag i Geiranger, står det:

«Foreløpig er det signalisert at arrangementet vil starte opp i Ålesund, før en på fredagen vil bevege seg mot Geiranger. Det er ventet at arrangementet vil vare gjennom helgen og ut mot mandag formiddag.»

Hvem?

Det vites ikke hvem som kommer til bryllupet, av hverken kongelige, venner eller kjendiser. Men det er rimelig å anta at det blir en del kjente ansikter blant både prinsessens og Durek Verrets gjester.

– Det er så viktig for meg, alle menneskene som er til stede og hva de bringer inn i bryllupet av energi og kjærlighet, sier Märtha i podkast-episoden.

– Det jeg gleder meg mest til er å være sammen med så mange fine mennesker på én gang. Og alle de vi er glad i, som støtter oss og støtter vår kjærlighet. Det er så vakkert, og det gleder jeg meg så utrolig til, understreker hun.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett går i prosesjon gjennom store festsal til gallamiddagen for prinsesse Ingrid Alexandra på slottet i Oslo i 2022. Foto: Lise Åserud / NTB

Av de mest kjente vennene til Durek Verrett, som omtaler seg som sjaman, er Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrow og hennes produsent- og manusforfatter-ektemann Brad Falchuk.

Verrett har på Instagram omtalt Paltrow som «søster» og «venn» siden 2016. Også Märtha har delt selfie med seg og stjernen.

Andre kjente fjes som har figurert som venner på Verretts sosiale medier, er for eksempel countryartisten LeAnn Rimes, skuespiller Selma Blair og «Gossip Girl»-stjerne Kelly Rutherford.

Brad Falchuk og Gwyneth Paltrow var til stede da Ryan Murphy fikk stjerne på Hollywood Walk of Fame i 2018. Falchuk har blant annet skapt seriene «Glee», «American Horror Story» og «Pose» sammen med Murphy. Foto: Robyn Beck / AFP / NTB

Også «Harry Potter»-skuespiller Bonnie Wright, «The Boys»-superhelt Erin Moriarty og «The Vampire Diaries»-frontfigur Nina Dobrev er omtalt som venner på Instagram.

Det gjelder også talkshow-vert Ricki Lake og «Beverly Hills 90210»-skuespiller Rebecca Gayheart som er gift med «Grey’s Antomy»-stjerne Eric Dane.

Det er før vi begynner på norske kjente venner av paret og ikke minst slekt og nære i ulike kongefamilier.

Hvem av dem som eventuelt dukker opp gjenstår å se, men statsministeren vet vi ikke kommer.

– Statsministeren er ikke invitert til bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse til NRK.

Kongehusets kommunikasjonssjef Guri Varpe sier at kongehuset ikke vil har en formell rolle i brylluppet.

– Bryllupet arrangeres privat av Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, og Kongehusets medlemmer er gjester i bryllupet. Det kongelige hoff har ingen rolle i selve arrangementet. Hoffet vil bistå Kongehusets medlemmer på vanlig måte, også disse dagene.

– Hvem deltar fra den kongelege familie?

– Kongefamiliens program vil bli gjort kjent når det nærmer seg. Kongefamilien ser frem til å feire Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrets bryllup, sier Varpe.

Politiet klare

23. mai var det stort politioppbud i bygda på befaring og planleggingsmøte. Politiet var både nede ved havna der det forventes at gjestene vil gå i land, og de var i sentrum og på hotellet.

Siden bryllupet er privat, kan de ikke uttale seg om arrangementet eller gjestene.

– Om det kommer gjester som har krav på vern, er det politiets rolle å sikre og beskytte arrangementet slik at gjestene får en trygg og god opplevelse denne helgen, skrev kommunikasjonsdirektør Iselin Nevstad Øvrelid til NRK.

Politiet var i mai på befaring i Geiranger for å planlegge mot bryllupet. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

I brevet fra politidistriktet til Politidirektoratet om et kostnadsestimat for VIP-oppdrag i Geiranger, står det at politidistriktet planlegger et stort uttak av egne mannskaper. I tillegg er det avklart bistand fra nasjonale ressurser og Kystvakt.

Politiet understreker at geografi og tilgjengelighet i området er krevende, og at dette krever «spesielt god planlegging og dimensjonering for å ivareta deres logistikkutfordringer».

Hotel Union opplyser på sin hjemmeside at de har 197 rom, hvorav 17 er suiter. I deres største festsal, Geirangersalen, står det at det er plass til mellom 160 og 600 deltakere. De skilter også med tre restauranter samt bar- og nattklubb.

Hotellet har også en spa-avdeling med utendørs- og innendørsbasseng. De har også et veteranbilmuseum med biler som kan bli brukt til å frakte bryllupsgjester rundt i.

Se innslag om Geiranger, Hotel Union og bryllupsforberedelser 32 minutter inn i «Dagsrevyen» fra 25. mai: