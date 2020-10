Dette vedtok Frp på landsmøtet

Totalt ble 22 resolusjoner stemt over av partiets landsmøte, som ble holdt delvis digitalt.

Fra syv ulike steder i landet bestemte partiets medlemmer hvilken politikk Frp skulle føre for det neste året.

Samtidig ble Siv Jensen klappet inn til to nye år som partileder.

Mindre til bistand og mer til vei

Blant resolusjonene som ble vedtatt var et forslag om å kutte i norske bistandsmidler til ulike organisasjoner og land.

Ifølge resolusjonen skal partiet arbeide for at nivået på bistanden må reduseres, og stille krav om at Utenriksdepartementet sikrer at norsk bistand ikke bidrar til korrupsjon.

– Istedenfor sponsing av korrupte regimer, vil vi bruke pengene til å få ned helsekøene, bedre pensjonistenes kår, sa Siv Jensen tidligere i dag.

Frp ønsker også en økt satsing på vei i statsbudsjettet og i Nasjonal transportplan. Til tross for at samferdselsminister Knut Arild Hareide mente at dagens Nasjonal transportplan er urealistisk.

Alkohol, eiendomsskatt og narkotika

Også en resolusjon om å la personer under 18 år kan selge varer omhandlet av alkoholloven §1-5 ble vedtatt.

«Fremskrittspartiets landsstyre vil endre og liberalisere disse lovene. Slik at de tillater personer under 18 år til å selge tobakk og alkohol. Akkurat slik som personer over 18 år,» står det i resolusjonen.

Ifølge resolusjonen vil dette bidra til å minke arbeidsledigheten hos unge personer og redusere byråkratiet til bedrifter som selger alkohol og tobakk.

Til tross for en lengre debatt fra partiets medlemmer ble resolusjonen vedtatt med 78,2 prosent for.

Partiet vedtok blant annet:

Nei til regjeringens forslag om å innføre en ny nasjonal eiendomsskatt

Narkotika skal fortsatt være ulovlig

Kutt i offentlige utgifter

Stille klare krav i budsjettforhandlinger

Men landsmøtet avviste FPUs resolusjon om å stoppe statsstøtten til Norwegian.

Landsmøtet til Fremskrittspartiet ble fra syv ulike steder, som følge av koronapandemien. Foto: Berit Roald / NTB

Gjenvalgt som partileder

Siv Jensen ble gjenvalgt som Fremskrittspartiets leder på landsmøtet. Jensen har vært Frp-leder siden våren 2006. Hun var finansminister i hele perioden Frp satt i regjering.

Å være partileder krever at man står oppreist både i motvind og medvind, understreket Jensen rett før hun ble gjenvalgt.

– Jeg har stått oppreist og forsvart regjeringsbeslutninger, også de jeg har vært uenig i, sa hun.

Jensen sa også at hun mistet motivasjonen da koronapandemien rammet Norge i vår. Og at det ble umulig å reise rundt i landet for å drive politisk arbeid, skriver NTB.

Under en tale på landsmøtet tidligere i dag fridde Jensen til Senterpartiet og partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Hun mener Vedum vil få en større gjennomslag ved å komme til henne og Frp.

Tidligere Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen ble også valgt inn i Frps sentralstyre ved akklamasjon. Han var partiets andre nestleder fra 2013 til 2019 og samferdselsminister fra 2013 til 2018.