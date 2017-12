Dette var nyhetsåret 2017

Donald Trump

Ingen personer har preget nyhetsbildet like mye som Donald Trump etter at han ble innsatt som USAs 45. president i januar, med løfter om å bygge en mur langs grensen til Mexico og å gjøre USA «great again».

Donald Trump har blant annet brukt Twitter til å fornærme statsledere, minoriteter og politiske motstandere. Foto: Alex Brandon / AP

Siden da har presidenten kommet med den ene oppsiktsvekkende uttalelsen etter den andre.

Fra FM til DAB

Over hele landet har FM-nettet blitt slukket, som en del av prosessen om å legge landsdekkende radiosendinger over til kringkastingssystemet DAB.

Flere bilradioer må byttes ut etter slukkingen av FM-nettet. Foto: Tore Meek, Tore Meek / NTB scanpix

Les mer her: Nå er NRKs FM-kanaler på Østlandet historie

Vielse av homofile

Kjell Frølich Benjaminsen og Erik Skjelnæs ble det første homofile paret til å bli viet i Den norske kirke.

Kjell Frølich Benjaminsen og Erik Skjelnæs var forlovet i 16 år. Betingelsen for å gifte seg var at de kunne gjøre det i kirken, og etter 36 år som kjærester fikk paret endelig ønsket sitt oppfylt. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Les mer her: Historisk homovigsel i Eidskog

Staten vant over Breivik

Anders Behring Breivik tapte på alle punkter i saken der han saksøkte staten for soningsforholdene i Skien fengsel, som han mente brøt med menneskerettighetene.

Les mer her: Borgarting lagmannsrett: Anders Behring Breivik ikke utsatt for menneskerettighetsbrudd

«Plasthvalen»

Verdens øyne ble rettet mot Norge da zoologer fant 30 plastposer i magen på en strandet hval utenfor Sotra i Hordaland.

Dette synet møtte zoologene som åpnet magen på den strandede hvalen på Sotra i Hordaland. En av plastbitene var hele to meter lang. Foto: Christoph Noever / Universitetet i Bergen

Les mer her: Fann 30 plastposar i magen på den sjeldne kvalen

«Mannen»

Fjellet «Mannen» i Møre og Romsdal har også blitt nøye observert på grunn av stadig høy rasfare, og innbyggerne i bygda har blitt evakuert gang på gang.

Rasfaren for fjellet «Mannen» i Møre og Romsdal har vært hevet flere ganger i 2017. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Les mer her: Rekordhøye bevegelser i Mannen

Slaget om Mosul

Slaget om Mosul skulle bli helt avgjørende i kampen mot IS. Etter flere måneder med kamper mellom IS-krigere og irakiske styrker, lå store deler av byen i ruiner.

Flere tusen sivile ble tvunget på flukt. Tall fra SOHR viser at nesten 3000 ble drept i slaget.

I juli feiret irakiske soldater at IS var beseiret i Mosul.

Et medlem av den irakiske antiterrorgruppen holder IS-flagget opp ned for å markere seieren i kampen om Mosul. Foto: FADEL SENNA / AFP

Les mer her: Poserer seierssikre med IS-flagget opp ned i Mosul

1000 terrorhandlinger

Terror har preget store deler av nyhetsbildet i 2017, med mer enn 1000 terrorhandlinger totalt i verden. Vi har samlet noen av dem.

Bare noen få timer inn i det nye året ble en kjent nattklubb i Istanbul beskutt av en IS-inspirert terrorist, som tok livet av 39 og skadet 70.

Tyrkiske spesialstyrker og ambulanser var på stedet etter skytingen på nattklubben Reina i Istanbul, der gjester var samlet for å feire inngangen til det nye året. Foto: YASIN AKGUL / Afp

Les mer her: Minst 39 drept i nattklubb-angrep

Heller ikke Skandinavia slapp unna terroren. I mars kjørte en terrorist ned tilfeldig forbipasserende med en stjålet varebil i en av Stockholms gater.

Fire personer ble drept og 15 skadd i angrepet.

En 11 år gammel jente var blant de drepte i Stockholm-terroren. Foto: FREDRIK SANDBERG / AFP

Les mer her: Dette vet vi om angrepet i Stockholm

Turistgaten Las Ramblas i Barcelona led samme skjebne. Nok en gang ble en bil brukt som våpen i islamistisk terror.

13 personer ble drept og 130 skadd, som gjør angrepet til det dødeligste i Spania på 13 år.

Folk la ned blomster, lys og andre objekter på gaten for å minnes de drepte i terrorangrepet på Las Ramblas i sommer. Foto: PASCAL GUYOT / AFP

Les mer her: Varebil pløyde inn i folkemengde i Barcelona

Storbritannia hadde vært forskånet for terror i 12 år, men i 2017 ble de nok en gang målet for terroristene.

Som under terrorangrepet på Westminster bridge, London Bridge og selvmordsangrepet på Ariana Grande konserten i Manchester.

Ariana Grande holdt, sammen med flere av verdens største artister, en konsert til minne om de drepte i Manchester-terroren. Foto: Handout / Reuters

Les mer her: Minst 22 drept i mistenkt terrorangrep i Manchester: Antatt selvmordsbomber er død

I november mistet over 300 mennesker livet i et terrorangrep der gjerningsmenn med IS-flagg skjøt mot dem som deltok på fredagsbønnen i al-Rawda-moskeen, nord på Sinaihalvøya i Egypt.

Venner og familie samlet seg rundt de som ble drept i terrorangrepet i en moské i Egypt, 24. november. Foto: STR / Epa

Det var den største terroraksjonen i Egypt etter den arabiske våren i 2011.

Les mer her: Dødstallene stiger etter moskéangrep i Egypt – minst 27 barn blant de drepte

Ekstremregn og storflom

2017 har heller ikke vært et rolig år for meteorologene. Bergen var bare millimeter unna å slå nedbørsrekorden i sommer, Sørlandet opplevde en storflom etter kraftig regnvær og ekstremværet «Ylva» herjet i Nord-Norge.

Det ble meldt inn mange forsikringsskader etter ekstremværet «Ylva». Foto: Hans Petter Sørensen / NTB scanpix

På andre siden av Atlanteren måtte tusenvis av mennesker evakuere på grunn av orkanen «Harvey», som forårsaket milliardskader.

Oversvømmelsene etter orkanen Harvey var rekordstore. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Les mer her: Her fraktes de minste og svakeste vekk fra orkanen Harvey

Kongelig feiring

Kongeparets 80-årsdag ble feiret over hele landet. Mange trakk på smilebåndet av Bjarte Hjelmelands tale til kongen og dronningen.

Sjansen for å bli god i en jobb man er født inn i, er forsvinnende liten. Derfor er det dobbelt fantastisk at kongen og dronningen er så dritgode til å være konge og dronning! Bjarte Hjelmeland

Kongeparet ble feiret storslått da de begge fylte 80 år i februar. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Eirik Jensen fikk 21 år

Etter en lang rettsprosess ble den tidligere politimannen Eirik Jensen dømt til lovens strengeste straff for å ha hjulpet Gjermund Cappelen med å innføre narkotika til Norge.

Jensen har anket dommen til lagmannsretten, og den skal opp igjen høsten 2018.

Retten mener Eirik Jensen, som på 2000-tallet ble satt til å lede politiets prestisjeprosjekt mot kriminelle gjenger, har medvirket til norgeshistories største narkotikaforbrytelse. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Les mer her: Eirik Jensen dømt til 21 år

Sultkatastrofen i Jemen

Syv år gamle Jamila ble ansiktet på hungersnøden i krigsherjede Jemen, etter at hun døde av kraftig underernæring i mai.

Foto: Abduljabbar Zeyad / Reuters

Leppekrem-skandalen

OL-drømmen røyk for Therese Johaug da hun ble utestengt i 18 måneder etter å ha brukt en leppekrem med det dopinglistede stoffet clostebol.

Begrunnelsen for den 18 måneder lange utestengelsen i dommen fra CAS, var at Therese Johaug burde vært godt kjent med de strenge reglene og burde ha sett at leppekremen inneholdt et stoff på dopinglista. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Brexit-forhandlinger i gang

Storbritannia har startet forhandlingene med EU etter avgjørelsen om å utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten og dermed trekke landet ut av unionen.

Etter at det britiske parlamentet i februar stemte for å følge folkets ønske om å trekke Storbritannia ut av EU, begynte den to år lange forhandlingsperioden med Brussel. Foto: Olivier Matthys / AP

Første omgang av skilsmisseforhandlingene er gjennomført, men trolig vil Brexit prege store deler av nyhetsbildet også i året som kommer.

Les mer her: Gjennombrudd i Brexit-forhandlingene i natt

Ytre høyre på fremmarsj

En høyrepopulistisk vind har feid over Europa. I flere land har høyreekstreme partier og politikere vært nær ved å seire.

Slik som under Frankrikes presidentvalg, da Nasjonal Fronts leder Marine Le Pen kom til andre runde av valget, men tapte mot Emmanuel Macron.

Det kom som et sjokk for mange da Nasjonal Fronts partileder Marine Le Pen kom til andre runde i vårens franske presidentvalg. Partiet er svært kritiske til innvandring og EU. Foto: Michel Spingler / AP

Les mer her: Emmanuel Macron har vunnet presidentvalget i Frankrike

I land som Tsjekkia og Østerrike har de høyreekstreme fått regjeringsmakt.

Les mer her: Kurz erklærer valgseier i Østerrike

Også i Norge har høyreekstreme vært under medienes søkelys. Som under den nynazistiske marsjen i Kristiansand i sommer, der politiet i ettertid fikk krass kritikk for håndteringen av marsjen.

Nynazister marsjerte i Kristiansands gater i sommer. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Les mer her: Politiet får massiv kritikk etter nazimarsj

Dødsbrannene

Av de mange storbrannene som har herjet i 2017 er det vanskelig å glemme dødsbrannen i Grenfell Tower vest i London, som tok livet av 71 mennesker og reiste en stor debatt om brannsikkerhet i Storbritannia.

Tykk røyk omsluttet Grenfell Tower i London. Brannen startet i et kombinert fryse- og kjøleskap i en av de lavere etasjene, og spredte seg raskt på grunn av den lett antennelige kledningen på utsiden av bygningen. Foto: Toby Melville / Reuters

Les mer her: Dette vet vi om storbrannen i London

I Portugal erklærte myndighetene landesorg etter kraftige skogbranner som krevde 61 menneskeliv.

Hundrevis av brannmenn jobbet med å slukke skogbrannene som herjet i Portugal i sommer. Foto: Armando Franca / AP

Les mer her: Minst 61 døde etter enorme skogbranner i Portugal

«Trollpikken»

Steinformasjonen Trollpikken ble en verdenssensasjon etter å ha blitt kappet av og omsider gjenreist i sommer.

Noen uker etter at en vandal kappet av fjellformasjonen Trollpikken, ble den gjenreist. Saken fikk stor oppmerksomhet i internasjonale medier. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Les mer her: Trollpikken er gjenreist – slik gikk det til

Sesongavslutning for Skam

Siste episode av NRK-serien «Skam» ble sendt i juni. Serien har gjort stor suksess også utenfor Norges grenser, og ungdommer over hele verden har blitt oppslukt i Skam-universet.

Sana var hovedkarakteren i den siste sesongen av suksess-serien Skam.

Les mer her: Se de største «Skam»-høydepunktene

Liu Xiaobos død

Fredsprisvinneren Liu Xiaobo døde av kreft i leveren, 61 år gammel. Han hadde da vært fengslet siden 2009 på grunn av hans kritikk av det kinesiske regimet.

Liu Xiaobo sammen med hans kone Liu Xia på et sykehus i Shenyang. Xiaobo ble løslatt fra fengslet da det ble klart at han hadde uhelbredelig leverkreft. Foto: AP

Les mer her: Liu Xiaobo (61) er død

«Havnesjefen»

Her hjemme i Norge har mange lokale saker engasjert folk over hele landet. Som da det ble bestemt at svanen «Havnesjefen» i Os skulle avlives.

Havnesjefen fra Os ble avlivet etter å ha angrepet to jenter. Foto: Jan Petter Svendal

Ordføreren i Os kommune Marie Bruarøy var blant dem som mottok hatmeldinger og drapstrusler etter avlivingen.

Fire nye år

Erna Solberg og hennes blå regjering fikk fire nye år etter årets valg. Like etter nyttår møtes Høyre, Frp og Venstre for å forhandle om ny regjeringsplattform.

Les mer her: Erna Solberg: Vi har fått støtte til fire nye år

Statsminister Erna Solberg presenterte de nye statsrådene i oktober. Ine Eriksen Søreide ble Norges første utenriksminister. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Arbeiderpartiet, på sin side, gjorde sitt dårligste valg på 16 år. Partiet slet med flere anklager mot Jonas Gahr Støre, som blant annet innebar angivelig svart arbeid på partilederens brygge.

Andre politikere fikk mye oppmerksomhet etter kontroversielle utspill, som da Sylvi Listhaug hevdet at Knut Arild Hareide «sleiker imamer opp etter ryggen».

Sylvi Listhaug fikk kritikk fra Erna Solberg for språkbruken i anklagene hun rettet mot KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Virkelighetens krim-mysterium

Få drapssaker har fått like mye oppmerksomhet som ubåt-mysteriet i Danmark, der ubåteier Peter Madsen ble siktet for å ha drept og partert den svenske journalisten Kim Wall.

Ubåt-eieren Peter Madsen ble pågrepet etter at ubåten hans sank utenfor kysten av Danmark i sommer. Da hevdet han at han hadde sluppet av Kim Wall i København kvelden før. Noen dager senere ble en torso og flere kroppsdeler tilhørende Wall funnet på havets bunn. Foto: Bax Lindhardt / AFP

Les mer her: Dansk politi bekrefter: Har funnet liket av Kim Wall

Splittet om ulven

Ulvejakten har skapt mye debatt i Norge, med Naturvernforbundet på den ene siden og fortvilede saueeiere på den andre.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpnet for at det kan felles totalt 42 ulver i Norge i vinter. Foto: Statens naturoppsyn

Les mer her: Vil skyte 42 ulver – sterke reaksjoner på begge sider

«Mammon» vant Emmy

«Mammon» ble den første norske serien til å vinne prisen for beste drama under den internasjonale Emmy-prisutdelingen i New York.

Serieskaperne Vegard Stenberg Eriksen og Gjermund Stenberg Eriksen feiret etter å ha mottatt prisen for beste drama under Emmy-utdelingen i New York. Foto: Andrew Kelly / Reuters

Tvunget på flukt

En halv million Rohingya-muslimer har flyktet fra Myanmar etter det FN har beskrevet som en etnisk rensing i hendene på landets sikkerhetsstyrker.

Unge rohingya-flyktninger har ankommet Bangladesh etter å ha blitt drevet på flukt fra hjemlandet. Mange sliter med sterke traumer etter å ha sett familiemedlemmer bli drept og landsbyer brent ned. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Masseskytingen i Las Vegas

Våpendebatten har rast i USA etter masseskytingen på en konsert i Las Vegas, der 58 mennesker mistet livet og 500 skadd.

Les mer her: Minst 59 døde og 527 til sykehus etter skyting i Las Vegas

Blomster og lys ble satt opp til minne om de drepte, i det som regnes som den dødeligste masseskytingen i amerikansk historie. Foto: Drew Angerer / AFP

#MeToo

Anklagene mot filmprodusenten Harvey Weinstein trigget en verdensomspent debatt om seksuell trakassering.

Kvinner over hele verden stod frem med historier om seksuelle overgrep og uønsket seksuell oppmerksomhet med emneknaggen #MeToo.

Emneknaggen #MeToo har rettet søkelyset mot seksuell trakassering og overgrep – også i Norge. Foto: Fredrik Sandberg / TT / NTB scanpix

Les mer her: #MeToo: Emneknaggen motiverer tusenvis til å fortelle om overgrep

SSB-konflikten

Omorganiseringen i SSB endte med Christine Meyers oppsigelse etter en konflikt med finansminister Siv Jensen. Stortinget har nå varslet en høring i saken.

Tidligere SSB-sjef Christine Meyer sier hun følte seg presset til å si opp. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Tysfjord-overgrepene

Mørke hemmeligheter ble avdekket i Tysfjord kommune. Totalt 151 overgrepssaker ble meldt til politiet, noen av dem datert nesten 70 år tilbake i tid.

Les mer her: Broren ville at hele verden skulle vite om Tysfjord

En bror og en søster fra Tysfjord ble utsatt for gjentatte overgrep i barndommen. «Ingrid» klarte først å gå til politiet etter 20 år med stillhet. Foto: privat

Politiet er anklaget for å ha ignorert varslene gjennom flere år.

Les mer her: 151 overgrepssaker i Tysfjord

Folkeavstemningen i Catalonia

Spansk politi fikk kraftig kritikk for maktmisbruk under folkeavstemningen i Catalonia. Mer enn to millioner mennesker stemte for å løsrive regionen fra Spania.

Tusenvis hevet det katalanske flagget i gatene etter 90 prosent av regionens befolkning stemte for løsrivelse fra Spania. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Den spanske regjeringen svarte med å oppløse den katalanske regionsforsamlingen.

Les mer her: – 90 prosent ønsker et selvstendig Catalonia

Valg til Nobelkomiteen

Carl I. Hagens drøm om en plass i Nobelkomiteen ble knust, da Stortinget vedtok at Ap-kandidat Berit Reiss-Andersen skulle få beholde sin plass i komiteen.