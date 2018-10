Dette trenger du å vite om statsbudsjettet

Så var det den tiden på året igjen.

Tiden finanspolitikere kaller 17. mai og julaften på engang. Dagen «godteposen» til Siv Jensen skal åpnes, og finansministeren forteller hele Norge hvordan regjeringen vil fordele svimlende 1350 milliarder kroner.

Men er du en gluteallergiker med dårlig tannhelse, som ikke fullfører et påbegynt studium – er dette budsjettet dårlig nyheter.

LIKE DYRT: Regjeringens forslag til kutt i sukkeravgiften rammer ikke brus og saft, til produsentenes store frustrasjon. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Billigere sjokolade og dyrere tobakk

Siv Jensen mener det er vanskelig å forstå at det er avgift på en marsipangris, men ikke for marsipan. Hun kutter derfor avgiften med 43, 6 prosent på sjokolade og sukkervarer, men beholder avgiften for saft og brus.

BILLIGERE: Regjeringen gjør en helomvending fra avtalen med Venstre og KrF tidligere i år, om dyrere sjokolade og godterier. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Det blir også dyrere å være glad i tobakk og sprit. Den generelle tobakksavgiftene øker nemlig med 1,5 prosent, mens avgift på snus og skråtobakk vil stige med 1,9 prosent.

Avgiften på brennevin vil regjeringen skal øke med 1,5 prosent. Mens avgiften på vin og øl med 1,4 prosent.

DYRERE: Det skal bli enda dyrere å bruke tobakk, da særlig snus og skråtobakk. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Skattelette for norske bedrifter

Det skal bli litt billigere å være norsk selskap, og regjeringen foreslår at selskapsskatten skal reduseres fra 23 til 22 prosent.

Regjeringen fortsetter også å kutte i formuesskatten, og du vil i snitt betale 300 kroner mindre i innteksskatt.

Litt dyrere å være student og allergiker

I dag får studenter omgjort 40 prosent av studielånet sitt dersom de står på eksamen. Nå skjerper regjeringen ordningen.

De foreslår at 25 prosent av lånet kan gjøres om til stipend på grunnlag av beståtte studiepoeng, mens 15 prosent kan gjøres om til stipend på grunnlag av utført grad.

Fullfører du ikke graden du er i gang med får du dermed mindre stipend, selv om du har bestått eksamenene så langt i studiet.

DYRT Å VÆRE ALLERGISK STUDENT: Glutenallergikere vil ikke lenger får den samme støtten til mat, dersom budsjettet vedtas. Det vil heller ikke lønne seg å ikke fullføre en grad. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Det er ikke bare studentene regjeringen vil stramme inn for. Glutenallergikere mister med dagens budsjettforslag 410 millioner kroner i støtten til glutenfri diett.

De som har diagnosen cøliaki mister deler av støtten, mens de som ikke har diagnosen mister støtten helt

Regjeringen kutter også i stønad til tannbehandling for femte år på rad, men utsetter å kutte i støtten til tannregulering. I 2019 kutter regjeringen til sammen 51,7 millioner i offentlig støtte til tannbehandling.

Litt billigere vinterstrøm

En gledelig nyhet for mange er kanskje at strømregningen i vinter kan bli bitte litt billigere. Regjeringen foreslår nemlig å redusere elavgiften med ett øre per kilowattime.

Det er første gang på mange år.

BILLIGERE? For første gang på mange år vil regjeringen senke elavgiften, som kan føre til billigere strøm i vinter. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ifølge regjeringen er formålet å dempe den økte strømregningen som kommer til vinteren på grunn av høyere strømpriser.

Vil du vite mer? Les hele budsjettet her.

Regjeringen foreslår også å øke NRK-lisensen med 61 kroner. Det betyr at TV-lisensen øker fra 2970,24 til 3.031,24 kroner.