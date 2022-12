Med en inntekt på 7,8 millioner kroner er det Jørgine Vasstrand, eller Funkygine, som tjente mest i 2021 av de influenserne NRK har undersøkt. Det er opp 3,6 millioner kroner fra 2020.

Vasstrand har over 661.000 følgere på Instagram, og havnet nylig på andreplass i «Skal vi danse: All Stars». I tillegg har hun gitt ut flere bøker og vært programleder for flere serier, deriblant NRK-serien «Norges tøffeste».

Rett bak Vasstrand kommer Sofie Steen Isachsen, bedre kjent som Sophie Elise. Influenseren fra Harstad tjente 7,2 millioner kroner i 2021, en økning på 4,6 millioner kroner fra året før.

Sophie Elise tjente godt med penger i 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB

I tillegg til sosiale medier, er Sophie Elise kjent fra en rekke TV-programmer, og har gitt ut to bøker. Hun er også aktuell med NRK-podkasten «Sophie og Fetisha».

VGTV-profilen Morten Hegseth håvet inn 6,4 millioner kroner i 2021, mens hans makker i VGTV-programmet «Harm og Hegseth», Vegard Harm, endte med inntekt på 853.027 kroner.

Sara Emilie Tandberg på Vixen Blog Awards i 2021. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Med en inntekt på 3,7 millioner kroner troner også Sara Emilie Tandberg høyt på lista. Tandbergs karriere skjøt fart etter hennes deltakelse i «Bloggerne», og hun driver også klesmerket Careless.

Ekteparet Julie og Camilla Lorentzen deler detaljer fra forholdet, bryllupsplanlegging, oppussing og familieforøkelse på TikTok. For dette tjente Tønsberg-paret henholdsvis 1,3 og 1,2 millioner kroner i 2021.

Fra TikTok har også fisker og influenser Benjamin Bakke, eller «Fisherbenny», sneket seg inn på lista. Fiskeren har 4 millioner følgere på TikTok, og tjente 559.000 kroner i 2021.