– Vi vil først og fremst prioritere de som sitter strandet. De blir hentet hjem først, sier kommunikasjonssjef i Apollo Beatriz Rivera til NRK.

Kreta er stedet der Apollo har flest strandede gjester. Den greske øya er dermed deres første prioritet.

– Der har folk vært strandet siden 6. juli, så de må vi få hjem, sier Rivera.

Tirsdag morgen er fortsatt mange flyvninger kansellerte. SAS mener at trafikken vil være i full drift innen en dag eller to. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

En del passasjerer sitter også fast på Samos og Kárpathos.

Reiseselskapet ser også frem til å sende folk ut på ferie igjen.

– Vi gleder oss til å innfri feriedrømmer, istedenfor å knuse dem, sier Rivera.

Til tross for at den 15 dager lange streiken har kommet til veis ende, har allerede 112 flyvninger blitt kansellert tirsdag.

Ifølge Kjetil Håbjørg, sjefen for SAS i Norge, vil det ta et døgn eller to før flytrafikken er tilbake i full drift.

– Men vi skal kunne hjelpe veldig mange av våre passasjerer allerede i dag, sier han til NRK.

SAS prioriterer strandede passasjerer

Mange lurer på når de kan dra ut å fly igjen, eller hvordan de skal komme seg hjem fra ferie.

SAS vil i første rekke prioritere å fly hjem strandede passasjerer. De greske øyene er blant stedene som prioriteres.

Kjetil Håbjørg, sjef for SAS i Norge, er fornøyd med at partene ble enige.

– Nå er det viktig for oss å komme i gang og få alle flyene i lufta, sier Håbjørg til NRK.

Flyreiser som allerede er kansellert vil forbli kansellert, skriver SAS i en pressemelding.

Signerte ny avtale

Dette ble partene enige om:

Den nye avtalen vil gjelde i fem og et halvt år, og omfatter alle tre selskapene.

Frem mot 2024 skal 450 oppsagte piloter gjenansettes i fulltidsstillinger. Dette skal skje i takt med opptrapping av flyoperasjoner.

Søksmål rettet mot SAS trekkes tilbake.

SAS innvilget fagforeningene et usikret krav for pilotene på en milliard svenske kroner i restruktureringsprosessen. Pilotene vil få utbetalt totalt 100 millioner svenske kroner fordelt over fem og et halvt år.

Avtalen mellom SAS og pilotforeningene skal nå stemmes over av medlemmene.

Pilotene har også gått med på et lønnskutt. Kjetil Håbjørg sier til NRK at ledelsen bidrar med lønnsfrys fra 2019 til 2025.

– Alle som jobber i og med SAS må bidra for at dette skal lykkes. Det gjelder kreditorer og ansatte, inkludert ledelsen, sier Håbjørg, til NRK tirsdag morgen.

Ber om unnskyldning

– Det første vi vil gjøre er å be kundene om unnskyldning, sa konsernsjef i SAS Anko van der Werff da han møtte pressen i Stockholm natt til tirsdag.

Konsernsjef i SAS Anko Van der Werff var til stede da streiken tok slutt i natt. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

På spørsmål om hvordan passasjerer skal stole på SAS etter den lange streiken svarte konsernsjefen følgende:

– Det er opp til oss i SAS å vise at dette ikke er hvem vi er. Vi ønsker å forsikre oss om at vi hegner om våre kunder, at vi forenes som et selskap rundt våre kunder.