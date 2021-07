Dette skjedde med Norges AstraZeneca-doser

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

AstraZeneca-vaksinen ble satt på pause i Norge 11. mars, og har ikke vært satt i en norsk arm siden. Likevel er det flere europeiske land som godkjenner vaksinen.

I dag er alle dosene fra selskapet enten gitt bort eller utlånt til andre land. Store mengder er også donert til det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax – som er ansvarlig for å fordele vaksiner etter behov til land som trenger det.

Til nå har Norge donert rundt 500.000 AstraZeneca-doser til Covax.

Slik har Norge håndtert AstraZeneca-dosene:

182.900 doser ble gitt til Kosovo.

200.000 doser ble lånt ut til Sverige. Disse dosene har nå blitt gitt tilbake og donert til vaksinealliansen Gavi og Covax.

16.000 doser ble lånt ut til Island. Disse dosene vil i løpet av kort tid bli gitt tilbake og doneres til Gavi/Covax.

I tillegg til de returnerte utlånsdosene, er cirka 300.000 av Norges AstraZeneca-doser donert til Gavi/Covax.

Fremtidige leveranser fra AstraZeneca som er ment for Norge, går direkte til det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Alliansen godtar kun vaksiner som sendes direkte fra produksjonslagrene.

Derfor vil dosene Sverige og Island skylder oss bli sendt direkte fra fabrikkene til Covax når de er ferdig produsert.

Store lagre med Janssen

AstraZeneca-dose.

Likevel er det andre vaksinedoser som opptar lagerplass her i landet. FHI har nemlig 397.550 doser Janssen-vaksiner liggende på vent, etter at vi mottok ytterlige doser torsdag.

Hva Norge skal gjøre med Janssen-dosene, er fortsatt under planlegging.

– Det er fortsatt etterspørsel etter Janssen-doser i land i EU/EØS. Vi er derfor i dialog med andre europeiske land og EUs styringsgruppe for vaksineanskaffelsene om viderefordeling av vaksinedoser fra Janssen, sier statssekretær Erlend Svardal Bøe (H).

Tidligere bestemte regjeringen at Norge skulle ha et beredskapslager med Janssen. Nylig ble det også mulig å kunne bli vurdert til å ta Janssen-vaksinen frivillig.

Norge har forpliktet seg til å motta et visst antall vaksinedoser fra fabrikkene. Likevel kan dosene viderefordeles.

Statssekretær Erlend Svardal Bøe (H). Foto: Eirik Hind Sveen

– Alle leveranser fra AstraZeneca viderefordeles nå til Covax som en del av Team Europes samlede donasjoner. Norge bidrar også med juridisk bistand for å etablere en avtale med Gavi og Janssen om donasjon av Janssen-vaksiner gjennom Covax, opplyser Bøe.

– Har Norge full selvråderett over hvor disse dosene skal sendes?

– Nei, mottaker må ønske å motta dosene. Dette formaliseres gjennom skriftlige trepartsavtaler mellom avsender, mottaker og vaksineprodusentene, skriver statssekretæren til NRK i en e-post.

Slik fungerer viderefordeling av doser:

Norge, som del av Team Europe, rådfører seg med europeiske partnere før vi gir i fra oss doser.

Vaksineprodusenten må akseptere eventuelle videresalg.

Norge bidrar med juridisk bistand til EU og EUs medlemsland for å lage avtalene.

En million doser på lager

For en drøy uke siden bestemte også helsemyndighetene i Danmark seg for å ekskludere AstraZeneca og Johnson & Johnson fra vaksineprogrammet. Likevel har de ikke bremset utsendingene.

Det gjør at store mengder vaksinedoser fortsett sendes til Danmark. Foreløpig har landet én million doser på lager, skriver Danmarks Radio.

Dersom Danmark planlegger å donere vaksinedosene til Covax, kan det oppstå problemer, ettersom Covax kun godtar vaksiner som kommer direkte fra produksjonssted.

– Det er helt deprimerende, sier analysesjef i Leger Uten Grenser Julia Raavad.

Covax er et samarbeid mellom WHO og en rekke andre helseorganisasjoner. Alliansen skal få på plass en rask og bred fordeling blant alle trengende land av fremtidige covid-19-vaksiner. Foto: Mamyrael / AFP

Hun mener Danmark bør omfordele de fremtidige leveransene snarest, slik som Norge har gjort.

– Vi bør heller lage avtaler om at dosene vi har bestilt og betalt for, blir donert direkte til Covax, slik at de når landene som trenger dem mest får dem, sier hun til Danmarks Radio.