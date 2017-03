Dette sjokkerte ekspertene da de leste lekket sikkerhetsrapport

– Jeg forstår godt at regjeringen ville holde rapporten hemmelig. Sånn jeg leser det, er det kritikk over hele fjøla. Det mest alvorlige er at man ikke har sørget for å bedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret. Dette lovte man dyrt og hellig å få orden på for ti år siden, sier Olsen til NRK.

Professor Odd Einar Olsen ved Universitetet i Stavanger har kompetanse innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Fredag har Dagens Næringsliv publisert hele sammendraget av Riksrevisjonens rapport. Rapporten er gradert fordi Forsvarsdepartementet mener en offentliggjøring vil skade rikets sikkerhet. Riksrevisoren mener ikke det.

Rapporten viser at verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte vitale mål i Norge mot terror.

Oppsummering av Riksrevisjonens rapport Ekspandér faktaboks Politidirektoratet (POD) og Forsvaret har ikke etablert permanent grunnsikring på egne skjermingsverdige objekter.

POD har ikke identifisert hvilke personer og bygg som skal sikres.

Forsvaret har ikke tilstrekkelig identifisert hvilke personer som skal beskyttes.

POD og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om planer for sikring av personer og bygg, og de har ikke nok felles øvelser.

POD og Forsvaret har ikke etablert permanent sikring av egne bygg og skjermingsverdige objekter.

POD har ikke sørget for at politidistriktene vet hvilke personer, bygg og anlegg som skal prioriteres under en trusselsituasjon.

Riksrevisjonen merker seg at ingen av statsrådene gir gullgod forklaring om årsakene til at arbeidet med objektsikring og grunnsikringen ikke er gitt nødvendig prioritet.

Professor Olsen har fulgt saken i media, og det som overrasket ham mest etter å nå ha lest det graderte sammendraget, var den direkte språkbruken og de kategoriske uttalelsene.

– Vanligvis går slike revisjonsrapporter inn på prosedyrer, men her peker de på at selve resultatet står til stryk.

– Tror du dette kan bli rettet opp i når det ifølge rapporten fortsatt er så store problemer?

– Jeg er veldig i tvil. Veldig i tvil.

Bekymret

Forsker og lærer ved Sjøkrigsskolen og NUPI, Ståle Ulriksen, reagerer mest på at Forsvaret og politiet ikke har gitt beskjed til politisk ledelse.

– Jeg lurer egentlig litt på hvor mye de har gitt tilbakemelding om at dette skyldes ressursmangel, eller om de har gitt beskjed om at de ikke har fått det til, eller om de rett og slett bare har oversett det.

Men regjeringen var ikke klar over situasjonen før de fikk Riksrevisjonens rapport, forklarte statsministeren under kontrollhøringen på Stortinget onsdag.

– Trenger vanlige nordmenn å engste seg for dette?

– Jeg synes i alle fall at man bør være bekymret, for vi lever i en farlig tid. Grunnen til at sikkerhetsmyndighetene fikk et ekstra påtrykk om å bedre sikkerheten var jo at vi har sett det største terrorangrepet i norsk historie. Så ja, jeg synes at folk bør tenke litt rundt det.

Flere detaljer fra rapporten

Slik kan rapporten fra Riksrevisjonen oppsummeres:

Norske sikkerhetsmyndigheter har ikke god nok oversikt over hvilke personer, bygg og anlegg som skal sikres og prioriteres ved kriser. Mange viktige bygg og objekter mangler fortsatt permanent sikring. Og politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok med hverandre.

Den alvorligste kritikken i rapporten rammer Politidirketoratet (POD).

Mens Forsvaret ikke har utført sine oppgaver tilstrekkelig og planene deres har svakheter, er det flere vitale samfunnsoppgaver som POD ikke har kontroll på, ifølge Riksrevisjonen.

Men til syvende og sist legger Riksrevisjonen ansvaret hos regjeringen:

«Riksrevisjonen ser svært alvorlig på at Justis- og berdskapsdepartementet og Forsvarsdepartemenetet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret. (...) Viktige tiltak som skal sikre godt samarbeid og gode forberedelser er ikke gjennomført. Det er dermed risiko for at viktige objekter ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet i kritiske situasjoner. »