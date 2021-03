Dette lurer vi på om utenlandsreise – her er noen av svarene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter ett år med nedstenging og strenge regler, er det mange som drømmer om og lengter etter å igjen kunne reise.

Om man velger å reise ut av landet nå, hva er lov? Hvor kan man reise? Når kan man reise som før? Hva skjer når man kommer tilbake?

Spørsmålene er mange, og her får du kanskje noen svar.

Er det mange som reiser nå?

Det er ikke ulovlig å dra på såkalte «unødvendige reiser» utenlands, selv om helse- og omsorgsminister Bent Høie har sagt at et forbud har vært oppe til vurdering.

Til tross for strenge reiseråd, så anslår Avinor at over 20.000 skal reise ut av landet bare i påsken.

Torsdag gikk Justis- og beredskapsdepartementet ut med en klar oppfordring:

– Ikke reis til utlandet, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

– Dette er absolutt ikke tiden for utenlandsreiser, vi bør holde oss mest mulig i ro for å begrense smitte.

SAS og Norwegian ville ikke spesifisere antallet bestillinger, men flyselskapene har merket noe oppgang før påske sammenlignet med «den nye normalen».

REISERÅD: Ann-Renée Degnes i Ving sier de forholder seg til myndighetenes reiseråd. Foto: Ving

Også reiseoperatøren Ving opplever en økt pågang nå som det går mot lysere tider.

– Spørsmålene fra rastløse nordmenn er mange, sier Ann-Renée Degnes, Service Manager ved Vings kundesenter.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det klare rådet er å ikke reise ut av landet nå.

– Om man likevel reiser må man først og fremst innstille seg på at det blir en drøy uke på karantenehotell. Bortsett fra det så må man selvsagt følge smittevernloven når man reiser, og være veldig obs på at det er høyt smittepress nå i mange land utenfor Norge, sier Nakstad til NRK.

Ved retur til Norge vil reisende oppleve strenge kontroller og testing.

Nå vil man måtte vente på resultatet av koronatesten før man eventuelt vil kunne reise videre, opplyser regjeringen.

Om man velger å reise nå har Helse-Norge råd før reisen

KLAR TALE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier reiserådet er klinkende klar: Unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Må man være vaksinert for å reise?

Et vanlig spørsmål Ving nå får fra folk som vurderer ferieturer utfor landegrensene er om man må ha fått koronavaksine før man kan reise.

– Det er mange spørsmål om vaksiner, og om de kan bestille reise selv om de ikke har fått vaksine, sier Degnes.

Nakstad sier det ikke er noen krav om å være vaksinert for å reise nå.

– Ingen land har til nå krav om vaksinasjon, det er fordi det fortsatt bare er den aller eldste delen av befolkningen som er vaksinert i de fleste europeiske land.

VAKSINEPASS: Israel er landet som kanskje har kommet aller lengst i bruken av vaksinepass. En QR-kode på mobilen viser vaksinasjonsstatusen din. Foto: Ronen Zvulun / Reuters

Hva er status for vaksinepass?

En annen ting mange feriesugne nordmenn lurer på er om man må ha vaksinepass for å reise.

EU-kommisjonen la fram sitt forslag til digitalt vaksinepass 17. mars, og åpner for at Norge kan bli med.

– Det jobbes med dette, og EU har sagt de ønsker å komme i mål med en vaksinepassordning innen juli. Hva det innebærer teknologisk og hva reglene rundt det å ha et vaksinepass blir, vet vi ikke ennå, sier Nakstad

Her til lands vurderes ordningen fortsatt, og mange nordmenn er positive til vaksinepass.

– I Norge så jobber vi med tekniske løsninger og forbereder introduksjonen av et vaksinepass. Men det skjer selvsagt i et samarbeid med Europa, hvor det meste av poenget er å kunne harmonisere karanteneregler og innreise til andre land på en forsvarlig måte.

KORONASTRAND: To kvinner på stranda utenfor Malaga i Spania i november i fjor. Foto: Jorge Guerrero / AFP

Hva dekker reiseforsikringen?

Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i forsikringsselskapet IF sier også de får mange spørsmål fra reiselystne nordmenn som lurer på hva forsikringen dekker.

Det betyr at reiser bestilt til såkalte røde områder ikke blir dekket. IF råder derfor sine kunder til å vente til reiserådene endrer seg før de bestiller utenlandsreiser.

– Bestiller og betaler du for en reise når det er rødt i reisekartet, og det fortsatt er rødt ved avreise, får du verken gyldig forsikring på turen eller dekket avbestillingskostnader. Men vi har gode erfaringer med at de store charterselskapene refunderer penger for reiser de ikke får tatt kundene med på, sier Handeland.

Men: Hvis selskapet er lite og for eksempel går konkurs eller ikke refunderer det de har lovet, hjelper ikke reiseforsikringen.

– Vi råder folk til å vente til grønt eller gult hvis en vil være sikker.

KLAR FOR TURISTER?: Det har vært god plass på stranda i Paleochora på Kreta det siste året. Bildet fra 2017. Foto: Halvard Alvik / NTB

Hvem bestiller reiser nå?

Ving har charterfly fra Sverige til Gran Canaria og Tenerife i påsken. Og en og annen nordmann vil nok reise sørover via Sverige, sier Degnes.

– Vi ser at mange eldre har bestilt reiser. De er kanskje vaksinert eller vet når de skal få vaksine og bestiller tur til høsten eller vinteren. Det er vaksinen det står på, sier Degnes.

Hun tror mange har spart penger på å holde seg i Norge det siste året, og nå kan bruke mer på å reise lenger eller flere ganger.

– Noen bestiller også flere reiser. Jeg har stor tro på at dette blir bra. Mange drømmer om å komme seg bort å oppleve noe annet utenfor Norge nå.

Hvor holder jeg meg oppdater på reiseråd?

Både regjeringa, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helse-Norge har oppdatert info om reiseråd på sine nettsider.

Lurer du på hva andre land har av råd og regler, så må du selv finne den infoen på nett.

Nakstad sier det er svært viktig at man følger reiseråd og at man nå unngår alle reiser som ikke er strengt nødvendige.

– Og man må også huske på at smittesituasjonen og presset på helsetjenester i mange land er så stort at det ikke er sikkert at man får den helsehjelpen man ellers kunne forvente hvis man skulle bli akutt syk på reise.

Når kan vi begynne å reise som «normalt» igjen?

Nakstad er fortsatt optimistisk på at det ikke er så altfor lenge igjen til ting blir noe mere vanlig.

– Vi håper jo at vaksinasjonsdekningen i hele Europa skal bli så høy blant voksne mennesker at vi i løpet av sommeren kan begynne å reise uten nødvendigvis å havne i karantene både ved destinasjonsstedet og når man kommer hjem igjen.

Og selv har han drømmedestinasjonen klar, når det lar seg gjøre.

– Jeg gleder meg til å reise sørover på et tidspunkt hvor det blir mulig. Å svømme i Middelhavet, det kommer jeg i alle fall til å gjøre så fort det åpner seg muligheter for det på en trygg måte, sier Nakstad.

Råd før du bestiller reise Ekspandér faktaboks Sjekk og følg myndighetenes reiseråd. Snakk med forsikringsselskapet ditt om hva som dekkes. Kjøp billetter som kan endres eller avbestilles. Betale med kredittkort, da kan du få penger igjen fra banken om selskapene går konkurs.