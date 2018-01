Dette kom ut av partitoppenes #metoo-møte

#metoo-kampanjen har utløst et skred av varslinger om seksuell trakassering i flere av Norges største partier, og Ap-leder Jonas Gahr Støre kaller det et historisk veiskille.

Nå har de parlamentariske lederne for partiene på Stortinget hatt møte for å se hva de kan gjøre sammen for å få slutt på den seksuelle trakasseringen i egne rekker.

– Jeg synes vi har hatt et godt møte. Jeg tror det har vært opplysende mellom partiene både på utfordringene vi har stått overfor, og at vi skal samarbeide mer om regelverk og annet, sa Solberg da hun kom ut av møtet.

Hun sa det er viktig at partiene utveksler erfaringer rundt hvordan hvert enkelt parti har jobbet med sine utfordringer for å sikre et best mulig regelverk for å hindre seksuell trakassering i hvert enkelt parti.

Støre: – Må se til ungdomspartiene

Jonas Gahr Støre (Ap) var på #metoo-møtet med Erna Solberg (H) Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det får full støtte av Støre.

– Det er nyttig å dele erfaringer, for alle partier har hatt erfaring med dette. Samtidig skal vi også ta ansvaret for en debatt i samfunnet. Vi er med å forebygge og heve bevisstheten rundt dette. En annen ting vi har sagt, er at det er viktig å lære av ungdommen i disse sakene. Ungdomspartiene har stort sett hatt en mye høyere bevissthet om disse spørsmålene enn moderpartiene, sa Støre.

Han sier det skal være trygt å være i politikken, og at partiene har et særlig ansvar for at det er det også for kvinner.

Giske-saken

Én av de mest omtalte #metoo-sakene det siste halve året er varslene mot Aps tidligere nestleder Trond Giske om seksuell trakassering.

Midt i desember 2017 ble det kjent at flere varsler om uheldig og seksuelt trakasserende atferd gjennom en årrekke fra Giskes side. Det førte til at Giske gikk ut på Dagsrevyen og beklaget egen oppførsel og at han ikke hadde hatt god nok rolleforståelse.

Trond Giske (Ap) beklager egen oppførsel på Dagsrevyen. Du trenger javascript for å se video. Trond Giske (Ap) beklager egen oppførsel på Dagsrevyen.

Til tross for beklagelsen kom det stadig flere varsler, og Giske valgte til slutt å trekke seg fra vervet som nestleder.

Under behandlingen av varslersakene mot Giske kom partileder Jonas Gahr Støre til at Giske har brutt Arbeiderpartiets regelverk mot seksuell trakassering, og at han ikke lenger hadde tillit til Giske.

Mandag denne uken konkluderte partiets sentralstyre med at de stiller seg bak Støres konklusjon, og at de ikke ser det som naturlig at han møter i sentralstyret.

Leirstein-saken

Ulf Leirstein (Frp) har sendt pornografisk materiale til flere medlemmer av FpU. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

I midten av januar i år kom det frem at daværende parlamentariske nestleder i Frp, Ulf Leirstein, hadde sendt porno til unge mannlige partifeller i hjemfylket Østfold.

En av mottakerne var 14 år da han mottok pornoen fra partitoppen.

Etter å ha blitt konfrontert med forholdet, sendte Leirstein følgende uttalelse til NRK:

«NRK presenterer i dag en gammel sak hvor en anonym gutt, som da var 14 år gammel, forteller om blant annet eposter og tekstmeldinger fra meg med seksualisert innhold. Uten å kommentere alt som fremkommer erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg. Det var ikke min mening å krenke noen. Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av. Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for at jeg har vist dårlig dømmekraft. Jeg tar nå en timeout og stiller mine tillitsverv i bero.»

Senere viste det seg at Leirstein også hadde foreslått trekantsex med en 15 år gammel gutt fra Frps ungdomsparti FpU i en SMS-utveksling med en kvinne i 30-årene.

Den da 15 år gamle gutten understreker også overfor NRK at han aldri hadde sex med Leirstein. Han opplevde likevel hele situasjonen som veldig ubehagelig.

Tonning Riise-saken

Kristian Tonning Riise trakk seg som leder i Unge Høyre etter varsler om seksuell trakassering gjennom en årrekke. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

12. januar i år valgte daværende leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, å trekke seg som leder i Høyres ungdomsparti. På sin egen Facebook-side begrunnet han det blant annet med:

«Når jeg ser tilbake på ungdomstiden min er det mye jeg er stolt av, men det er også flere ting jeg skulle ønske at var ugjort. Ting man ikke burde ment eller sagt og relasjoner man ikke burde inngått. Det er det ikke mulig å gå tilbake på.»

Senere skulle det vise seg at Tonning Riise hadde utvist en oppførsel i sosiale sammenhenger overfor unge kvinner som gjorde at flere fylkeslag i Unge Høyre enten ikke ønsket å ha ham på sine arrangementer, eller valgte å fotfølge ham hvis han var der.

Per nå har Høyre mottatt 25 ulike varsler om mulig seksuell trakassering og uønsket atferd. 12 av disse er knyttet til Tonning Riise.

I det mest alvorlige tilfellet så langt skal Tonning Risse ha hatt seksuell omgang med en 16 år gammel jente som var svært beruset på et fylkesårsmøte i 2014. Statsadvokaten i det aktuelle fylket har initiert etterforskning av hendelsen.