Dette kan du vente deg av kveldens debatt

– Alle er enig om at det er de temaene som har dominert i sommer: om skattenivået skal fortsette å gå ned eller om de skal opp, og verdidebatten. Vi tror vi skal få gode debatter på de temaene, sier Håkonsen til NRK.

Klokken 21.30 står han og kollega Ingunn Solheim i Kulturhuset i Arendal sammen med ni politikere som skal kjempe om din stemme i september.

Debatten sendes direkte på NRK1, P2. På NRK.no kan du – i tillegg til å se selve debatten – stemme på hvilken politiker du mener gjør det best, og få fortløpende oppdateringer med reaksjoner.

Jevnt løp

De to programlederne sier det er ekstra oppmerksomhet rundt slike debatter i valgår, og at de merker et økt press fra politikerne og deres rådgivere før debatten.

– I år er det helt åpent. Støre går ned, Solberg går opp. Da er det også ekstra spennende for oss som står nøytralt midt i det og leder debatten, sier Håkonsen.

– Vi håper vi klarer å gjøre det folk ber oss om, nemlig å få politikerne til å diskutere sakene og forholde seg til hverandres argumenter. Ikke drive altfor mye svartmaling og karikering av hverandre, sier Solheim.

Mindre avklart

Magnus Takvam er politisk kommentator i NRK. Foto: NRK

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam sier det er mer usikkerhet rundt årets valg enn for fire år siden, og at det er med på å gjøre partilederdebatten interessant.

– I 2013 regnet de fleste med at det kom til å bli et regjeringsskifte. Nå er alt mer åpent, og da er det klart at en partilederdebatt som setter tonen i starten av valgkampen, kan spille en rolle, sier han.