Dette kan du gjøre med stemmeseddelen din

Det vanskeligste med valg er som oftest å bestemme seg for hvilket parti som skal få din stemme. Resten av gjennomføringen av selve stemmegivningen er laget så enkelt og intuitivt som mulig.

I Norge stemmer man som hovedregel ikke på enkeltpersoner, men på partienes valglister slik de ligger i valgavlukket. Du har imidlertid mulighet til å gjøre noen endringer på din personlige stemmeseddel.

Det kalles personstemmer. Ifølge Store Norske leksikon (SNL) gjør ordningen at du som velger kan:

styrke muligheten for at enkeltpersoner på stemmelisten til partiet du har valgt kommer inn i kommune- eller fylkesting, eller

styrke muligheten for at enkeltpersoner fra andre partier enn det du stemmer på kommer inn i kommunestyret.

Personstemmer i kommunevalget

Rekkefølgen til kandidatene på valglistene er valgt av de respektive partiene. Dersom du setter kryss ved siden av én av kandidatene på listen du skal stemme på, har du avgitt en personstemme til denne kandidaten.

Det gjør at vedkommende flyttes oppover på listen på bekostningen av de foran. Du kan sette et ubegrenset antall kryss på listen, men verdien av kryssene synker med antallet. Det vil si at ett kryss på én kandidat teller mer for denne kandidaten enn hvert enkelt kryss hvis du krysser ti kandidater.

Du kan også føre opp kandidater fra andre partier på din utvalgte liste. Det skjer ved å skrive inn kandidatens navn med blokkbokstaver nederst på din utvalgte liste. Dette kalles en «slenger». Da gir du en liten andel av stemmen din til en person fra et annet parti.

Det er som regel kjente og populære politikere som får flest personstemmer og slengere.

Ved lokalvalget i Oslo i 2015 fikk Fabian Stang (H) 40 500 personstemmer og 3 400 slengere, mens hovedmotstander Raymond Johansen fikk 21 000 personstemmer og 1 500 slengere.

Personstemmer i fylkestingsvalget

I fylkestingsvalg har du som velger mindre påvirkningsmulighet på valglistene.

I denne type valg er mulig å gi personstemmer, men det er ikke mulig å med slengere.

Fylkestingsvalg har også en sperregrense for personstemmer på åtte prosent. Det vil si at den kandidaten du ønsker å gi personstemme må få personstemmer fra minst åtte prosent av de andre som stemmer på samme parti. Dersom din foretrukne kandidat får mindre enn det, teller ingen av personstemmene.

