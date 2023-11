I mai kosta 1 euro heile 12,1 norske kroner. Då den onsdag føremiddag igjen kosta meir enn 12 kroner, er det berre for tredje gong nokosinne.

Den andre gongen var i 2020, i starten av pandemien.

Kva er det som gjer krona så svak, og kva er det som skjer i marknaden?

Det er fleire faktorar som dannar bakteppe for dagens situasjon, ifylgje Nils Kristian Knudsen.

Han er rente- og valutastrateg i Handelsbanken, og forklarar:

Det har vore stor uvisse knytt til inflasjonen , som har vore på det høgaste nivået på fleire tiår.

, som har vore på det høgaste nivået på fleire tiår. Som ein respons på inflasjonen har sentralbanken sett opp styringsrenta mykje på kort tid for å få den ned.

mykje på kort tid for å få den ned. Det er også uvisse knytt til den vidare renteutviklinga.

Finansmarknadane flytter gjerne kapitalen dit dei forventar høgast avkastning, størst føreseielegheit og lågast risiko.

– Det er situasjonen me er i. Og her er den norske krona særleg sårbar, seier Knudsen.

SÅRBAR: Den norske krona er særleg sårbar, seier Nils Kristian Knudsen frå Handelsbanken. Foto: NRK

Kvifor er den norske krona så sårbar?

Den norske krona er veldig sensitiv for endringar i den globale økonomiske situasjonen.

Den toler dårleg svingingar i finansmarknaden, rentene og i aksjemarknaden, forklarar Knudsen.

– Svingingar og uvisse på desse områda er ofte særs dårleg nytt for krona.

Det er også verd å nemna at oljeprisen ofte har mykje å seia for kronekursen. Oljeprisen har dei siste åra falle med over 10 dollar fatet.

Også dette skuldast uvisse knytt til den globale økonomien og olje-etterspurnaden framover, forklarar Knudsen.

– Såleis blir krona spesielt lidande av uvissa me har føre oss. Historisk kan ein seia at den norske krona er blant dei valutaene me fylgjer mest med på som svingar mest når uvissa blir størst.

Ny normal

Blant dei største valutaene er den norske krona mellom dei som har svekka seg aller mest.

Kursen er svekka med kring 20 prosent mot euroen dei siste åra. Den har også tapt seg med 25 prosent mot den amerikanske dollaren.

– Krona er veldig utsett når det er uvisse i verdsøkonomien og når energiprisen fell, seier Dane Cekov. Han er seniorstrateg og valutaekspert i Nordea Markets.

NY NORMAL: Seniorstrateg i Nordea Markets, Dane Cekov, trur ikkje me vil sjå at 1 euro kosta 8 kroner igjen.

Cekov peiker på at slutten av året vanlegvis er ein dårleg periode for krona. Han trur også den kan bli ytterlegare svekka på kort sikt.

Samstundes trur han situasjonen vil betra seg på lengre sikt.

– Når inflasjonspresset vert mindre og utsiktene for verdsøkonomien betre, legg me til grunn at krona vil styrka seg.

Truleg vil me måtte bli van med at 1 euro kostar ein stad mellom 10 og 11 kroner, trur han. Men ikkje 12 kroner, som i dag.

Noregs Bank: «God motstandskraft» i norsk økonomi

Onsdag la Noregs Bank fram ein rapport der dei ser på sårbarheit og risiko i det finansielle systemet.

Overordna finn dei at det er «god motstandskraft» i norsk økonomi, sjølv om dei vurderer at risikoen framleis er auka.

Sentralbanken peikar også på at enkelte kan få betalingsproblem som fylgje av prisgaloppen og kraftige rentehopp.

I rapporten finn dei at norske hushaldningar framleis har mykje gjeld, og at auka renter gjer at dei må bruka meir av løna si på det. Det fører også til at fleire brukar sparepengar.

Noregs Bank peiker vidare på at dei fleste hushaldningar klarar å betena gjelda, men at fleire truleg vil måtte redusera forbruket.

OLJEPRIS: Oljeprisen har ofte mykje å seia for kronekursen. Her er oljeplattforma Statfjord A. Foto: Statoil/Equinor / Øyvind Hagen

I rapporten skriv dei at norske bankar er godt rusta til å tola større tap.

Rentene er sett kraftig opp dei siste åra. Men i november valte sentralbanken å halda styringsrenta i ro – på 4,25 prosent.

Styringsrenta har ikkje vore høgare sidan i 2008.

Sentralbanken har samstundes varsla om at renta kan bli heva til 4,5 prosent før rentetoppen er nådd, og at den truleg vil bli heva i desember. Men:

– Dersom me blir sikrare på at den underliggande prisveksten er på veg ned, kan renta bli halden i ro, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache i samband med rentemøtet tidlegare i november.

Styringsrente Ekspander/minimer faktaboks Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi.

Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en kvote.

Styringsrenten og forventningene om den framtidige utviklingen i styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder.

Markedsrentene påvirker i sin tur kronekursen, prisene på verdipapirer, boligprisene og etterspørselen etter lån, forbruk og investeringer. Kilde: Norges Bank

Kva betyr kronekursen for renta?

I september tok inflasjonen seg meir ned enn Noregs Bank hadde trudd og rekna med. Om denne utviklinga held fram, meiner Knudsen det er eit argument for å la renta liggja i ro.

– Samstundes, baksida av medaljen er at den svake kronekursen me har i dag kan gje oss høgare inflasjon fram i tid. Det er dette eg kallar «spagaten».

Med spagaten meiner Knudsen at me ikkje veit korleis inflasjonen vil bli før rentemøte i desember. Når me ikkje veit dette, veit me ikkje kva rentenivået vil bli. Når me ikkje veit kva rentenivået vil bli, får me store svingingar i kronekursen.

– Det er ein heftig spagat. På den eine sida betyr, isolert sett, lågare inflasjon uendra rente. På den andre sida betyr svak krone, isolert sett, høgare rente.

Knudsen understrekar vidare at kronekursen eigentleg har vore i negativ utvikling sidan 2013, sjølv om det har gått i rykk og napp.

RENTEHOPP: Noregs Bank skriv i ein fersk rapport at enkelte kan få betalingsproblem som fylgje av prisgaloppen og rentehoppa. Her er Foto: William Jobling / NRK

– Men kvifor skjer dette akkurat no?

– Det har nok med å gjera at det har vore frykteleg store svingingar. Både i korte og lange renter. Det fører til høg grad av risikoaversjon i marknadane.

Kapital flyt då mot marknadene det truleg er tryggast å vera i. Det er difor dollaren er så sterk, og dei små valutaene så svake, forklarar Knudsen.

– Så er det altså ikkje berre i Noreg det går dårleg. Me ser til dømes det same i Sverige.

Onsdag ettermiddag har prisen for 1 euro sokke til rett under 12 norske kroner att.