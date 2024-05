Dette har du krav på ved flystreik og forsinkelser

Mandag ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige etter 30 timer sammenhengende mekling.

Dermed unngikk man streik ved landets to største lufthavner, der 447 medlemmer kunna bli tatt ut.

Men faren er ikke over for sommerferieklare nordmenn.

Norwegian-pilotene har ikke kommet til enighet med ledelsen i selskapet om ny tariffavtale. Torsdag og fredag er det mekling.

Lørdag 1. juni er meklingsfristen ute, og det kan bli streik i Norwegian.

Men det stopper ikke der. Avinor-ansatte møter riksmekleren 11. juni, og en annen gruppe av flyteknikerne (den ene gruppen kom til enighet mandag) skal i mekling 19. og 20. juni.

Hva bør du gjøre i forkant av en eventuell streik?

– Ikke avbestill billetten din. Da er det ingen vei tilbake. Da er reisen avsluttet, og du har ikke krav på noe annet enn kanskje en liten kompensasjon.

Du må vente på beskjed og forberede deg som om reisen blir noe av, med en aktiv flybillett, svarer juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Blir reisen din kansellert, har du krav på ombooking eller refusjon av billetten.

– Dersom en streik inntreffer, vil vi ta direkte kontakt med passasjerene som kan bli berørt av en eventuell forsinkelse eller kansellering, og så ser vi på hvordan vi kan få dem frem dit de skal så raskt som mulig, svarer pressekontakt Silje Glorvigen i Norwegian.

Hvilke rettigheter har du om flyet blir kansellert?

GIR RÅD: Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Hvis flyet ditt er innstilt eller forsinket i fem timer eller mer, har du tre valg:

Ombooking til et nytt fly snarest mulig.

Ombooking til et senere tidspunkt.

Få pengene tilbake for reisen.

Og enda bedre: Du skal egentlig ikke trenge å gjøre noe som helst selv. I første omgang er det flyselskapet som skal ordne dette for deg.

– Du skal få en SMS eller tilsvarende, der det står at du er booket om til nytt fly, hvor du eventuelt skal overnatte, og hvordan du får kuponger og lignende som gir deg rett på mat, sier Iversen.

Hvilke rettigheter har du om flyet er forsinket?

Du har krav på å få dekket mat og drikke når forsinkelsen er på:

To timer ved flygning opptil 1500 km.

Tre timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km.

Fire timer ved alle andre flyvninger

Blir flyet mer enn fem timer forsinket, regnes det som kansellert og rettighetene gjelder som for innstilt fly.

– Vi, som andre europeiske flyselskaper, følger EU-regelverk for passasjerers rettigheter. Generelt er det slik at dersom en flyvning blir kansellert, vil kundene få tilbud om å få igjen pengene, eller bli booket om til en annen avgang om de heller ønsker det. Ved en lengre forsinkelse kan kundene få dekket hotell, mat og transport til og fra flyplassen dersom man ikke får mulighet til å komme seg hjem som planlagt, sier Glorvigen i Norwegian.

Bør jeg kontakte flyselskapet eller selskapet der jeg har reiseforsikring?

– Du skal kunne forholde deg til flyselskapet, det er de som skal sørge for at du kommer deg dit du skal, eller får refusjonen din, mener Iversen.

Hvilke rettigheter har jeg dersom jeg for eksempel mister en hotellovernatting på feriestedet jeg har betalt for?

Dersom flyet blir kansellert eller mer enn fem timer forsinket, har du krav på en standardkompensasjon som varierer i størrelse etter hvor lang reisen din er:

Så mye kan du kreve i standardkompensasjon:

250 euro for alle flyginger opptil 1500 km.

400 euro for alle flyginger innenfor EØS på mer enn 1500 km, og for alle øvrige flyvninger på mellom 1500 og 3500 km.

600 euro for alle øvrige flyginger.

Denne kompensasjonen er ment å dekke noen av ulempene og utgiftene som dukker opp når det skjer avvik i flyvningen. Ulemper er typisk å måtte stå på flyplassen i mange timer eller gå glipp av opplevelser på ferien din. Kompensasjonen kan også dekke hotellopphold, leiebil eller togbilletter du har kjøpt, men som du ikke får benyttet på grunn av at flyvningen din blir forsinket eller innstilt.

Du kan sjekke selv med Forbrukerrådets flykalkulator.

Iversen fra Forbrukerrådet sier det kan være vanskelig å finne fram til hvor en skal rette kravet

– Vår mening er at det er kronglete med vilje. Ofte kunne skjemaer også vært enklere, sier Iversen.

Norwegian er, ikke overraskende, uenig i dette.

SVARER: Pressekontakt Silje Glorvigen i Norwegian. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– Vi jobber hele tiden med å utvikle våre tjenester og løsninger for å gjøre kundeopplevelsene bedre, og her må vi si oss uenige i påstanden. Ved et enkelt Google-søk finner man raskt informasjon om hvor man sender inn krav, ber om refusjon eller kompensasjon på riktig side. Chatboten er også behjelpelig for å navigere seg inne på nettsidene våre, svarer Glorvigen.

Må jeg ta vare på kvitteringer for utlegg?

Ja, det er lurt. Du skal få dekket utleggene du har hatt på vei hjem. Standardkompensasjonen kommer i tillegg.

La oss si at et fly er kansellert, slik at du ikke kommer deg hjem fra sommerferien før dagen etter opprinnelig flygning.

Da skal flyselskapet dekke mat, hotellovernatting og nytt fly neste dag. Du har ikke nødvendigvis noe økonomisk tap, men kan likevel kreve kompensasjon etter standardsatsene, for eksempel 250 euro per passasjer.

Hvis du måtte legge ut for mat og hotell selv, kan du kreve denne summen tilbake fra flyselskapet. De 250 euroene kommer i tillegg for den ulempen forsinkelsen medførte.

Hva med pakkereise?

Hvis flyturen, som er en del av pakkereisen, er forsinket eller blir innstilt, har du krav på standardisert erstatning av flyselskapet som er ansvarlig for flygingen.

– Er det ikke lettest å bare forholde seg til pakkereiseselskapet?

– Pakkereiseselskapet er ansvarlig for å levere alt pakken består av. Standardkompensasjon er likevel en rettighet du bare har ovenfor et flyselskap, og må kreves av dem, svarer Iversen

Har det noe å si om du har bestilt fly tur/retur eller om du har bestilt reisene hver for seg?

Reisene som blir påvirket, må selskapet ordne opp i for deg. Men – har du for eksempel bestilt en reise over flere ledd – hvor du skal bytte fly under reisen til et annet selskap – da kan du få problemer med å få refusjon av det andre selskapet dersom du ikke rekker denne flyvningen.

– Så det lønner seg å bestille reisen sammenhengene hos samme selskap, sier Iversen i Forbrukerrådet.

Har det noen betydning om du har kjøpt billettene via bookingportaler slik som Tripmonster, Travellink, Bravofly eller liknende)?

– Nei, du har de samme rettighetene selv om du har kjøpt billetter via en formidler. Vi opplever likevel at passasjerene i større grad opplever problemer med både kommunikasjonen og tilbakebetalingen når billettene er kjøpt av formidler. Informasjonen om forsinkelsen eller kanselleringen, ny flyvning og lignende kommer typisk ikke frem til passasjeren når den går via formidlere, sier Iversen.

– Derfor anbefaler vi at alltid at folk styrer unna formidlere og bookingportaler, og bestiller rett fra flyselskapet eller bestiller reisen via et pakkereiseselskap eller et tradisjonelt reisebyrå, avslutter han.