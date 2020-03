Hver dag tar mange tog fordi de pendler til jobb, skal hjem, på besøk eller på ferie. Hvis toget blir forsinket, kan irritasjonen være stor for at du ikke rekker frem til dit du skal.

De siste årene har det vært mye forsinkelser, spesielt på Østfoldbanen og Bergensbanen.

Statistikken fra desember og frem til midten av februar viste at hele seks av ti ettermiddagstog fra Oslo S til Bergen var forsinket.

En ordinær togbillett for en voksen på denne strekningen koster 994 kroner.

Visste du at hvis toget blir forsinket, så har du krav på å få refundert halve billettprisen?

Kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, sier det gjelder når toget er én halvtime forsinket på korte reiser og én time på lengre reiser.

Dette har du krav på hvis toget blir forsinket Ekspandér faktaboks Du har rett til å få 50 prosent av billettprisen refundert hvis: 1. Toget er forsinket i én time eller mer på strekningen mellom: Oslo og Trondheim

Oslo og Bergen

Trondheim og Bodø. 2. Forsinkelse på over 30 minutter på alle andre tog. 3. Om toget blir kansellert/innstilt. Det gjelder alle typer billetter. Både student, ordinær og minipris. Du kan ikke kreve refusjon av billettprisen dersom du ble varslet om forsinkelser på forhånd. Det gjelder for eksempel om det blir arbeid på banen i sommer, og det blir satt opp buss for tog. Du kan heller ikke kreve refusjon hvis toget blir kansellert ved uforutsette hendelser som kan betegnes som «force majeure». Kilde: Vy

– Aldri fått beskjed om det

Flere NRK har snakket med på toget mellom Voss og Oslo, og på Oslo S, har ikke visst om dette.

– Det visste jeg ikke i det hele tatt, sier Nimra Smehaug, som skal ta toget fra Oslo S til Bergen.

Smehaug tar ofte toget til Bergen, men også mot Drammen, siden hun er fra det området. Hun har flere ganger opplevd at toget har blitt innstilt eller forsinket.

– Da blir det buss for tog. Det er jo ikke så gøy alltid, men det går oftest greit.

Hun mener informasjonen er god på appen til Vy og i toget, i slike tilfeller, men legger til at hun har aldri hørt noe om at hun kan få penger tilbake.

– Hvis vi har krav på det, så synes jeg absolutt at vi burde fått beskjed om det. Da hadde jeg sikkert benyttet meg av det et par ganger.

– DET VISSTE JEG IKKE: Nimra Smehaug, som skal ta toget fra Oslo S til Bergen, synes de burde fått bedre informasjon om krav når toget er forsinket. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Ifølge Vy, ble det i 2019 gitt prisavslag i om lag 9500 saker til en samlet sum av om lag 1,6 millioner kroner.

Det vil si cirka 168 kroner per passasjer.

– Har du tall på hvor mange som har vært på forsinkede tog og har hatt krav på refusjon, men ikke søkt om det?

– Det greier ikke vi å fremskaffe, forteller Lundeby i Vy.

Bør gi god informasjon til alle

Jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, sier at under en togreise skal togselskapene opplyse om eventuelle forsinkelser.

– Videre er det slik at togselskapene i visse situasjoner også skal opplyse om de reisendes rettigheter og hvordan man kan klage ved for eksempel en forsinkelse, forteller hun.

Forbrukerrådet har tatt utgangspunkt i en «forordning» som gir togreisende rettigheter ved forsinkelser. Rettighetene omfatter blant annet om passasjerenes rettigheter både før og under reisen, og informasjon om alternative fremkomstmidler.

– Togselskapene bør gi god og entydig informasjon til kundene sine, uavhengig av medium. De som ikke bruker appen eller har bestilt via internett, bør etter vårt syn kunne forvente å få informasjon på annet vis, sier Skarderud.

BØR GI GOD INFORMASJON: Jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, sier de som ikke bruker appen eller har bestilt via internett, bør kunne få informasjon på annet vis. Foto: Forbrukerrådet

Hun forteller videre at det kan være vanskelig for togselskapene å vite når disse rettighetene gjelder for hver passasjer, fordi det kan gjelde på ulike tidspunkt.

– Men vi mener at hvis mange blir rammet av en forsinkelse på over 60 eller 30 minutter på enkelte reiser, bør togselskapene gjøre det de kan for å informere reisene om deres rettigheter.

– Ikke et sparetiltak

– Det er alltid informasjon tilgjengelig på våre nettsider med transportvilkårene, sier Lundeby.

Han forteller at det ikke alltid blir oppgitt i toget av ulike årsaker.

– BLIR GJORT I NOEN TILFELLER: Kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, sier det ikke er noen rutine på når de varsler om hva du har krav på når toget blir forsinket. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Det er rett og slett at man glemmer det bort som konduktør eller lokomotivfører, men det er ikke slik at vi unndrar denne informasjonen som et sparetiltak.

Lundeby forteller at dette ikke alltid blir gjort, men i andre tilfeller blir det gjort.

– Det er ikke noe rutine på at man gjør det, men det er heller ikke noen hemmelighet at det er slik reglene er. Vi har aldri underslått dette.