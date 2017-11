Dette har du krav på hvis du blir «askefast»

– Det som er spesielt når man er «askefast», er at det er en helt ekstraordinær omstendighet som det er vanskelig for et flyselskap å ha tenkt på på forhånd, sier Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Mandag morgen ble den internasjonale flyplassen på Bali stengt etter utbrudd fra vulkanen Agung.

Et titalls nordmenn er etter det NRK kjenner til på Bali i regi av norske turoperatører. Fire nordmenn som reiser med turoperatøren Ving skulle etter planen reist hjem mandag, men har måttet utsette returen.

EKSTRAORDINÆRT: Vulkanutbrudd regnes som en ekstraordinær omstendighet, og flyselskapene har dermed begrenset erstatningsansvar dersom den videre reisen din rammes, forteller Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Njerve / Forbrukerrådet

Dette har du krav på

Hvis du som flypassasjer ikke kan reise videre på grunn av ekstrem værforhold eller naturfenomener, har du som hovedregel kun krav på mat, drikke og – hvis avgangen blir forsinket lenge nok – overnatting.

– I dette tilfellet er det jo ingen fly som går i det aktuelle området, og det kan være vanskelig å komme seg videre på en annen måte. Da har man krav på mat og et sted og bo, eller forpleining, som det kalles, forteller Høst i Forbrukerrådet.

Du kan også få refundert kostnaden for den delen av billetten du ikke får benyttet, men da har du til gjengjeld ikke krav på mat eller overnatting.

For nordmenn som har planlagt turer til Bali, og som nå kanskje ikke får reist, stiller det seg annerledes.

– Man har for så vidt ingen rettigheter før man faktisk ser om reisen man har bestilt, blir kansellert eller forsinket, forteller Høst.

Rettigheter ved innstilte flyavganger Ekspandér faktaboks Hvis flyet ditt blir innstilt, skal flyselskapet tilby deg følgende tre alternativer: Få refundert kostnaden for den delen av reisen du ikke får benyttet.

Booke om reisen din, slik at du kommer frem til bestemmelsesstedet så snart som mulig. Du har da krav på mat og drikke som står i rimelig forhold til ventetiden.

Reise hjem og booke ny reise på et senere tidspunkt. Du har da krav på at den nye reisen skjer på samme vilkår, for eksempel samme billettklasse. Kilde: Forbrukerrådet.

Gjelder ikke alle reiser

Rettighetene gjelder i utgangspunktet reiser fra eller til Europa med EØS-registrerte selskaper. Dersom du selv har booket en reise mellom Bali og et reisemål utenfor Europa, er det flyselskapenes vilkår som avgjør hva du har krav på.

Forbrukerrådets råd er uansett å så langt det er mulig velge et flyselskap eller en reiseoperatør du stoler på.

KAN DEKKE: Hvis du blir askefast og det får større konsekvenser for reisen din, kan det være du har dekning gjennom reiseforsikringen, forteller Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske. Foto: Europeise reiseforsikring

Dersom du blir askefast og videre reiseplaner går i vasken, er ikke flyselskapet nødvendigvis erstatningspliktig for kostnader utover selve flyreisen.

Du kan likevel være dekket gjennom reiseforsikringen, forteller assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske.

– Reiseforsikringen vil dekke overnattingsutgifter når reiser ikke finner sted til planlagt tid på grunn av ekstreme værforhold. Videre vil det være en dekning for reisende som på grunn av en kansellert avgang kommer for seint til neste reiseetappe, sier Vennesland.

Hun anbefaler reisende som blir rammet av situasjonen på Bali til å først ta kontakt med flyselskapet sitt, og i neste omgang ta kontakt med forsikringsselskapet dersom reisen videre blir rammet.