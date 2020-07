Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Siden forrige uke har det vært åpent for å reise til flere land i Europa, uten å risikere karantene når du kommer hjem. Nordmenn kan reise til såkalte grønne land med lav smitte, og frarådes å reise til røde land med høy smitte.

Spania er blant landene som ble grønne, men i løpet av uka kan landet blir rødt.

– Med dagens smittesituasjonen er det sannsynlig at nordmenn på reise i Spania vil få karanteneplikt fra og med fredag denne uken, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Fra grønt til rødt

Hvis du reiste på ferie til et land der smittesituasjonen var grønn og ble rød, har du fortsatt krav på reiseforsikringen din som vanlig.

Dette gjelder også hvis du blir koronasyk og trenger helsehjelp der du befinner deg. Du kan også få dekket reisen hjem hvis du har behov for å reise hjem tidligere.

– Men de som reiser i disse dager tar en sjanse, ingen vet hvilken kapasitet lokale sykehus vil ha, eller hvordan mulighetene for hjemreise blir om alt stenger ned, Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring.

Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring, sier det er en risiko knyttet til å reise nå, og at du tar en enda større risiko hvis du trosser reiserådene. Foto: Frende Forsikring

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Marie Brudevold, råder reisende til å holde seg oppdatert på situasjonen, og følge de lokale smitteverntiltakene.

– Reisende bør også sjekke at hjemreisen går som normalt. Det kan også være lurt å beregne ekstra god tid til transport til flyplassen når du skal hjem, sier Brudevold.

Marie Brudevold er kommunikasjonssjef i Gjensidige, hun skjønner at det frister å reise, men sier det er en svært uforutsigbar tid å reise utenlands på. Foto: Gjensidige

Grønt, men blir rødt før avreise

Hvis landet var grønt da du bestilte reisen, og det blir rødt før avreise, dekker reiseforsikringen avbestilling av reisen.

– Du har rett på å få avbestilt turen og da tar du kontakt med reisearrangøren for å refundert reisen. Så tar du kontakt med reiseselskapet ditt for å få dekket kostnader som reiseselskapet ikke dekker, sier Robin Wulff-Nilsen og er avdelingsleder i KLP Skadeforsikring.

Hvis landet du skal reise til går fra grønt til rødt, før du reiser, har du rett på å få refundert reisen, sier Robin Wulff-Nilsen og er avdelingsleder i KLP Skadeforsikring. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / Skjalg Bøhmer Vold

Rødt da du reiste

Ønsker du å reise til et land som er rødt, vil hele eller deler av forsikringen være ugyldig. Saker som gjelder korona dekkes ikke av forsikringen.

Tapt bagasje, tyveri, om du blir påkjørt eller lignende vil være dekket. Men flere forsikringsselskaper dekker ikke hendelser som skyldes korona eller hvis du har trosset reiserådene.

Dette gjelder for blant annet KLP, Frende, Europeiske Reiseforsikringer, Gjensidige og Fremtind.

– Hvis våre kunder reiser, eller bestiller en reise til et rødt land, vil ikke forsikringen dekke avbestillingen av turen, eller andre hendelser på reisen som skyldes korona, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i Fremtind.

Therese Nielsen i Fremtind ønsker at alle deres kunder gjør en grundig vurdering før de bestiller en reise, selv om landet er grønt. Foto: Fremtind

– Husk forsikringsbevis og helsetrygdkort

Sigmund Clementz er informasjonssjef i Europeiske Reiseforsikringer. Han understreker viktigheten av å ha med seg reiseforsikringsbevis og helsetrygdekortet når du reiser i Europa.

Sigmund Clementz er informasjonssjef i Europeiske Reiseforsikringer. Han råder alle å følge nøye med på lokale bestemmelser, og følge råd fra norske myndighet om hva en bør gjøre hvis landet går fra grønt til rødt. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Helsetrygdkortet beviser at du er borger i EU eller EØS og gir deg de samme rettighetene til helsehjelp som innbyggerne.

– Det vil være veldig viktig hvis det skjer et smitteutbrudd og du trenger helsehjelp. Det kan fort kreves at du har dette kortet fordi det er et enormt press på helsetjenestene nå, sier Clementz.