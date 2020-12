Dette får du ikke vite i skattelistene

Kraftig forsinket på grunn av koronapandemien, offentliggjøres skattelistene for 2019 tirsdag morgen.

Da kan man søke i tallene, som gir en pekepinn på hvordan det står til med økonomien til Norges rikeste, til sjefen og naboen.

Men koronapandemien har påvirket både inntekter og formue for mange nordmenn. Derfor er det i år enda tydeligere at det er historiske tall som vises i skattelistene – som kan være helt annerledes enn det som er virkeligheten i dag.

Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– For mange har formuen stupt som en følge av pandemien. Så det er nok et faktum at mange må betale skatt av en formue som de ikke lenger har, sier Rolf Lothe, som er fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Han sier at dette trolig særlig gjelder eiere i de hardest rammede næringene som for eksempel reiseliv og luftfart.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark sier til NRK at tallene som fremkommer i skattelistene nå er avsluttet før pandemien og eventuelle økonomiske konsekvenser av tiltak rundt den traff folk i Norge.

– Det vil være skatteoppgjøret for 2020 som viser inntekts-, formues- og skatteopplysninger som kan ha bitt påvirket av pandemien. Den informasjon er klar høsten 2021, sier Funnemark.

Siden oktober i fjor har det blitt gjort til sammen 1,8 millioner søk i Skatteetatens database.

Til sammenligning ble det gjort 16,5 millioner søk i 2012, da man kunne søke anonymt.

Listene viser langt fra hele sannheten

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark sier at hvordan pandemien har påvirket folks økonomi først kan bli synlig i skattelistene neste år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mange kan har store verdier uten at det vises i skattelistene – noe som kan illustreres ved at mange som eier dyre boliger likevel ikke står oppført med formue i skattelisten.



Boligen verdsettes bare til en fjerdedel av antatt markedsverdi når skatteetaten skal beregne formuen. Eventuell gjeld blir trukket fra i beregningen.



I praksis kan man derfor eie et tilnærmet nedbetalt hus og hytte uten at det vises i skattelistene.

Men det forutsetter at man samtidig har noe gjeld.

La oss si at et ektepar eier et hus til 6 millioner kroner og en hytte til 2 millioner kroner.

• Skattereglene verdsetter primærboligen til bare 25 prosent av antatt markedsverdi. Derfor vil boligen kun telle som 1,5 millioner i selvangivelsen.

• Når det gjelder hytter, verdsettes typisk nyere hytter høyere enn gamle. La oss si at hytta også verdsettes til 25 prosent, noe som i så fall vil innebære at den i formuesberegningen verdsettes til 0,5 millioner kroner.

• Huset og hytta har til sammen en formuesverdi på 2 millioner kroner (1,5+0,5)

• Dersom ekteparet har en minst en fjerdedel av virkelig boligverdi i gjeld, nulles formuen ut fordi gjelden «teller fire ganger så mye».

Og husk: Formue er ikke det samme som penger. Det vesentligste av en formue kan være lite omsettelige eiendeler i en bedrift, som maskiner, lagerbygninger eller kjetting.

Kan vise både for lav og for høy formue

I praksis vil formuesverdiene som fremkommer i skattelistene for mange av landets rikeste ofte være veldig forskjellig fra de virkelige verdiene.

Tallene som fremkommer i skattelisten vil ofte være mye lavere enn det som er reelt – men det kan også være motsatt.

Kanskje særlig i år med koronapandemien – der mange bedrifter har mistet inntektsgrunnlaget sitt og flere risikerer konkurs. Derfor vil det være tilfeller der personer som i skattelistene står oppført med betydelige verdier i realiteten har mistet sine verdier.

Tallene som nå står i skattelistene nærmer seg å være ett år gamle – og pandemien rammet som kjent landet for alvor i mars.

Enkelte eiendeler kan ha en svært lav verdi i selvangivelsen sammenlignet med det den kan vært verdt. For enkelte eiendeler eksisterer ikke reelle markedspriser. Det gjelder for eksempel kunst, som vurderes svært lavt formuesmessig.

• Forskjellene vil sannsynligvis være størst i de tilfellene der den underliggende formuen er plassert i aksjeselskaper som ikke er notert på en børs.

• Årsaken er at det da ikke finnes noen «markedspris» for unoterte aksjer – utgangspunktet blir de skattemessige formuesverdiene.

I Norge har bladet Kapital i nesten 30 år laget en liste over landets 400 rikeste personer, der de regner seg frem til anslåtte verdier Det finnes ingen fasit for hvor stor formue en privatperson har.

For ikke-børsnoterte aksjeselskaper regner de for eksempel på fremtidige inntektsstrømmer basert på hva selskapet tjener i dag og hva det ventes å tjene fremover.

Sammenligninger av Kapitals beregnede verdier for landets rikeste og det som fremkommer i skattelistene vil ofte avvike svært mye.

Internasjonalt lager Forbes Magazine en tilsvarende liste.

De virkelige verdiene kan være mange ganger så høye som det skattelistene viser.

Kunst, kostbart innbo, og investering i fritidseiendommer er måter å «gjemme bort» formuen på – fordi de skattemessig vurderes lavt sammenlignet med for eksempel bankinnskudd, som vurderes til 100 prosent. Til sammenligning vurderes aksjer til 75 prosent.

Slik leser du tallene for inntekt

Inntekten som fremkommer i skattelistene, er ikke lønnsinntekt eller bruttoinntekt, men det som på skattespråket kalles for alminnelig inntekt.

Det vil si lønnsinntekt og alle andre skattepliktige inntekter – minus alle fradrag i inntekt.

På grunn av fradragene som «alle» får er lønnsinntekten og andre inntekter ofte vesentlig høyere enn det som fremkommer i skattelistene.

For eksempel har alle lønnsmottakere og pensjonister krav på minstefradrag. For 2019 reduserer det inntekten som fremkommer i skattelistene med 100.800 kroner

Påløpte (og betalte) renter på boliglånet går direkte til fradrag i inntekt. Et boliglån på 3 millioner kroner vil med en årlig rente på 2 prosent bety 60.000 kroner i inntektsfradrag.

I tillegg kan man få fradrag for tap på aksjer eller skattepliktig bolighandel, som kan nulle ut hele inntekten og dermed mesteparten av skatteregningen. Hvis slike fradrag er større enn inntekten, kan man «spare» fradraget til neste skatteår.

Hos Skatteetaten finnes en lang liste over mulige fradrag som kan redusere inntekt eller formue.

Pandemien har også påvirket inntektene til mange nordmenn – og mange har mistet store deler av inntekten sin.

– Mange med høy inntekt i skattelistene kan nå i realiteten ha tilnærmet null i inntekt på grunn av pandemien, sier Lothe i Skattebetalerforeningen.

Nesten 200.000 nordmenn var i uke 49 registrert som arbeidssøkende ifølge Nav, om lag det dobbelte av det som var tilfellet ved inngangen til året.

Hva skjuler seg bak begrepet «skatt» i skattelistene?

Dette er samlet utlignet skatt for inntektsåret 2019.

I praksis er det summen av all skatt som er betalt i løpet av fjoråret. All bruttoskatt, skatt på alminnelig inntekt, formuesskatt og all annen skatt.